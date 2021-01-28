Новини про коронавірус 28 січня: в Україні схвалили іноземні вакцини, нова група ризику

В Україні дозволили використання іноземних вакцин. Лікар розповів, які тести на коронавірус неефективні. Швейцарія безкоштовно тестуватиме усе населення на COVID-19. Назвали психічне порушення, яке в 3 рази збільшує ризик смерті від коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 січня.
Джерело: 24 канал
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Впродовж 27 січня в Україні зафіксували 5 529 хворих на коронавірус. Серед нових хворих – 248 дітей та 236 медпрацівників.
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Найбільше нових випадків зараження зареєстрували на Львівщині (454), а також у Києві (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.
До лікарень госпіталізували 1 941 пацієнта з підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність інфекції. Внаслідок ускладнень померли ще 149 хворих. Натомість одужали 11 946 людей.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Впродовж доби лабораторії МОЗ провели 48 736 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 28 627, а методом ІФА – 20 109. Загалом від початку пандемії в Україні здійснили 6 184 320 тестів методом ПЛР.
Джерело: 24 канал
У Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання". Завдяки цьому Україна зможе використовувати вакцини Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. За документ проголосували 318 нардепів.
Джерело: УНН
В Україні для підтвердження коронавірусу роблять кілька видів тестів, зокрема на антитіла IgM, але вони неефективні. Адже антитіла цього класу швидко з'являються і швидко зникають, тож зафіксувати їх за допомогою тесту майже не можливо.
Джерело: стопкоронавирус.рф
Джерело: The Local
Швейцарія планує безкоштовно протестувати на коронавірус усе населення. Для цього з бюджету країни виділять 1 мільярд швейцарських франків – 1,12 мільярда доларів. Мета – виявити безсимптомних носіїв коронавірусу.
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Джерело: JAMA Network Open
Через 4 місяці у багатьох людей, які перенесли COVID-19 у важкій формі, функція легенів залишається порушеною. Найпоширеніший симптом, який залишився після хвороби через такий період, – погана адаптація до фізичного навантаження.
Джерело: JAMA Psychiatry
Відомо, що люди з важкими психічними та нейродегенеративними розладами схильні до підвищеного ризику зараження коронавірусом через проблеми зі сприйняттям і пам'яттю. Американські вчені з'ясували, що шизофренія може також підвищувати ймовірність тяжкого перебігу і смерті у 2,7 раза.