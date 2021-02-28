Новини про COVID-19 в Україні та світі: 4 основні групи ризику, як часто потрібно вакцинуватись

Джерело:24 канал
За минулу добу, 27 лютого, в Україні госпіталізували понад 3 тисячі пацієнтів з коронавірусом. Вакциною Pfizer-BioNTech потрібно буде щепитися регулярно. Виділили 4 групи людей, які найважче переносять COVID-19. У Німеччині закликають вакцинувати препаратом від AstraZeneca усіх охочих. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 лютого.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу в Україні виявили 5 833 нових хворих, з них 795 дітей та 146 медпрацівників. За цей період до лікарень госпіталізували 3 218 людей з COVID-19 або ознаками хвороби.
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Впродовж 27 лютого в Україні померли ще 89 пацієнтів з COVID-19. Натомість виписали 1 702 пацієнти.Від початку пандемії в Україні зафіксували 1 347 849 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 25 982. Але одужали 1 170 023 пацієнти.
За минулу добу найбільше нових випадків зараження коронавірусом зареєстрували у Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) областях.
Детальна добова статистика по регіонах:
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За попередню добу в Україні провели 47 811 тестів на коронавірус. З них: методом ПЛР – 24 491, методом ІФА – 5 126, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 194. Загалом від початку 2020 року й до нині в країні здійснили 6 906 179 ПЛР-тестувань.
Джерело: Коронавірус_інфо
Від початку кампанії вакцинації проти коронавірусу в Україні першу дозу вакцини отримала 3 141 людина. Лідером є Черкаська область. Загалом в регіоні вакцинувалося вже 270 людей.
Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ
Станом на 28 лютого у лавах ЗСУ на коронавірус хворіє 808 людей. За останню добу, 27 лютого, зареєстрували 115 нових випадків захворювання COVID-19. Також помер ще один військовий, внаслідок чого загальна кількість померлих від коронавірусу військових зросла до 46. Загалом від початку пандемії в ЗСУ вже одужало 15 946 осіб.
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі виявили понад 113 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 64 мільйони людей вже одужали, але 2 525 511 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Джерело: The Local Italy
У північних регіонах Італії знову посилили карантин через несприятливу ситуацію з коронавірусом. Ломбардію і П'ємонт віднесли до так званої помаранчевої зони. Також сюди потрапила і одна з областей центральної Італії – Марці. До "червоної зони" віднесли Молізе та Базілікату. Саме у Базілікаті виявили найвищий рівень інфікування цього тижня. А у Молізе 33 муніципалітети вже до цього часу були у червоній зоні.
Джерело: Spiegel
У Німеччині, як і в Україні, чітко визначені пріоритетні групи, яких повинні першими вакцинувати проти коронавірусу. Але через висковий рівень відмов від препарату AstraZeneca є побоювання, що ці дози просто припадатимуть пилом на складах в той момент, як інші люди з нетерпінням очікуватимуть своєї черги. Тож представники деяких регіонів закликають владу залучити до вакцинації препаратом усіх охочих.
Джерело: Bild
Директор компанії BioNTech Угур Шахін заявив, що щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer-BioNTech, ймовірно, доведеться робити раз на рік або раз на півтора року. На його думку, це допоможе не допустити повторного поширення COVID-19.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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Джерело: JAHA
Науковці зі США провели масштабний аналіз та визначили, яких пацієнтів з коронавірусом госпіталізують найчастіше. Більшість важких хворих мають 1 з 4 кардіометаболічних порушень: ожирінням, діабетом, гіпертонією та серцевою недостатністю.
Джерело: Frontiers in Nutrition
Вчені з Вищої школи комплексного навчання Університету Хіросіми вважають, що наявність вітаміну B6 знижує ймовірність розвитку цитокінового шторму та тромбозу при коронавірусі.