Новини про COVID-19 в Україні та світі: 4 основні групи ризику, як часто потрібно вакцинуватись

За минулу добу, 27 лютого, в Україні госпіталізували понад 3 тисячі пацієнтів з коронавірусом. Вакциною Pfizer-BioNTech потрібно буде щепитися регулярно. Виділили 4 групи людей, які найважче переносять COVID-19. У Німеччині закликають вакцинувати препаратом від AstraZeneca усіх охочих. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 28 лютого

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні виявили 5 833 нових хворих, з них 795 дітей та 146 медпрацівників. За цей період до лікарень госпіталізували 3 218 людей з COVID-19 або ознаками хвороби.

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Впродовж 27 лютого в Україні померли ще 89 пацієнтів з COVID-19. Натомість виписали 1 702 пацієнти.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

в Україні зафіксували 1 347 849 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 25 982. Але одужали 1 170 023 пацієнти.

За минулу добу найбільше нових випадків зараження коронавірусом зареєстрували у Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) областях.

Детальна добова статистика по регіонах:

Київ – 208 випадків;

Вінницька область – 558 випадків;

Волинська область – 94 випадки;

Дніпропетровська область – 344 випадки;

Донецька область – 164 випадки;

Житомирська область – 528 випадків;

Закарпатська область – 423 випадки;

Запорізька область – 98 випадків;

Івано-Франківська область – 734 випадки;

Київська область – 351 випадок;

Кіровоградська область – 30 випадків;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 399 випадків;

Миколаївська область – 149 випадків;

Одеська область – 144 випадки;

Полтавська область – 58 випадків;

Рівненська область – 120 випадків;

Сумська область – 125 випадків;

Тернопільська область – 218 випадків;

Харківська область – 276 випадків;

Херсонська область – 36 випадків;

Хмельницька область – 237 випадків;

Черкаська область – 51 випадок;

Чернівецька область – 411 випадків;

Чернігівська область – 60 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Ситуація з тестуванням

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За попередню добу в Україні провели 47 811 тестів на коронавірус. З них: методом ПЛР – 24 491, методом ІФА – 5 126, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 194. Загалом від початку 2020 року й до нині в країні здійснили 6 906 179 ПЛР-тестувань.

Скільки українців встигли вакцинуватися проти коронавірусу

Джерело: Коронавірус_інфо

Від початку кампанії вакцинації проти коронавірусу в Україні першу дозу вакцини отримала 3 141 людина. Лідером є Черкаська область. Загалом в регіоні вакцинувалося вже 270 людей.

Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус у ЗСУ: на Закарпатті від ускладнень помер військовий

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ

Станом на 28 лютого у лавах ЗСУ на коронавірус хворіє 808 людей. За останню добу, 27 лютого, зареєстрували 115 нових випадків захворювання COVID-19. Також помер ще один військовий, внаслідок чого загальна кількість померлих від коронавірусу військових зросла до 46. Загалом від початку пандемії в ЗСУ вже одужало 15 946 осіб.

Новини про коронавірус у світі 28 лютого

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 113 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 64 мільйони людей вже одужали, але 2 525 511 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

COVID-19 не залишає Італію у спокої: в країні знову посилили карантин

Джерело: The Local Italy

У північних регіонах Італії знову посилили карантин через несприятливу ситуацію з коронавірусом. Ломбардію і П'ємонт віднесли до так званої помаранчевої зони. Також сюди потрапила і одна з областей центральної Італії – Марці. До "червоної зони" віднесли Молізе та Базілікату. Саме у Базілікаті виявили найвищий рівень інфікування цього тижня. А у Молізе 33 муніципалітети вже до цього часу були у червоній зоні.

У Німеччині закликають вакцинувати препаратом від AstraZeneca усіх охочих

Джерело: Spiegel

У Німеччині, як і в Україні, чітко визначені пріоритетні групи, яких повинні першими вакцинувати проти коронавірусу. Але через висковий рівень відмов від препарату AstraZeneca є побоювання, що ці дози просто припадатимуть пилом на складах в той момент, як інші люди з нетерпінням очікуватимуть своєї черги. Тож представники деяких регіонів закликають владу залучити до вакцинації препаратом усіх охочих.

Вакциною Pfizer-BioNTech потрібно буде щепитися регулярно

Джерело: Bild

Директор компанії BioNTech Угур Шахін заявив, що щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer-BioNTech, ймовірно, доведеться робити раз на рік або раз на півтора року. На його думку, це допоможе не допустити повторного поширення COVID-19.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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Дослідження коронавірусу

Хто найважче переносить коронавірус: 4 основні групи

Джерело: JAHA

Науковці зі США провели масштабний аналіз та визначили, яких пацієнтів з коронавірусом госпіталізують найчастіше. Більшість важких хворих мають 1 з 4 кардіометаболічних порушень: ожирінням, діабетом, гіпертонією та серцевою недостатністю.

Наявність цього вітаміну знижує ризик ускладнень при COVID-19

Джерело: Frontiers in Nutrition

Вчені з Вищої школи комплексного навчання Університету Хіросіми вважають, що наявність вітаміну B6 знижує ймовірність розвитку цитокінового шторму та тромбозу при коронавірусі.