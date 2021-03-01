Новини про коронавірус 1 березня: Степанов отримав щеплення, сайт для запису на вакцинацію

За добу в Україні захворіли на коронавірус 4 285 людей. Також у нас запрацював сайт для запису на вакцинацію. Очільник МОЗ Максим Степанов перед камерами журналістів отримав щеплення проти COVID-19. AstraZeneca анонсувала нове покоління вакцини проти нових штамів коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 березня.

Новини про коронавірус в Україні 1 березня

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

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Станом на 1 березня за добу в Україні захворіли на коронавірус 4 285 людей, з них 258 дітей та 93 медпрацівники. Найбільше інфікованих зареєстрували на Вінниччині. Госпіталізації потребували 1 779 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 чи характерними захворюванню симптомами. Від ускладнень коронавірусу померли 68 українців, водночас видужали – 1 701 пацієнт.

Скільки хворих на COVID-19 виявили в регіонах за добу:

м. Київ – 156 випадків;

Вінницька область – 598 випадків;

Волинська область – 65 випадків;

Дніпропетровська область – 165 випадків;

Донецька область – 54 випадки;

Житомирська область – 466 випадків;

Закарпатська область – 242 випадки;

Запорізька область – 83 випадки;

Івано-Франківська область – 526 випадків;

Київська область – 208 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 315 випадків;

Миколаївська область – 190 випадків;

Одеська область – 207 випадків;

Полтавська область – 97 випадків;

Рівненська область – 58 випадків;

Сумська область – 120 випадків;

Тернопільська область – 178 випадків;

Харківська область – 69 випадків;

Херсонська область – 20 випадків;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 67 випадків;

Чернівецька область – 335 випадків;

Чернігівська область – 21 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика поширення COVID-19

Від початку пандемії в Україні захворіли на коронавірус 1 352 134 людини. З них, станом на 1 березня, видужали – 1 171 724 хворих.

Натомість від ускладнень, на жаль, померли – 26 050 пацієнтів, у них був складний перебіг коронавірусного захворювання або наявність супутніх хвороб.

Степанов вакцинувався проти коронавірусу

Джерело: 24 канал

Максим Степанов 1 березня публічно вакцинувався проти коронавірусу. Міністру охорони здоров'я зробили щеплення препаратом Covishield.

Перед вакцинацією міністру задали низку запитань щодо стану його здоров'я. Зокрема про останню вакцинацію та алергічні реакції.

Далі чиновнику поміряли артеріальний тиск та температуру тіла. Після такого медичного огляду Степанову зробили щеплення. Цей процес на камеру знімали журналісти.

Дивіться відео вакцинації Степанова:

В Україні запрацював сайт для запису на вакцинацію

Джерело: 24 канал

В Україні 1 березня почав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від COVID-19. Тепер всі охочі можуть записатися на безкоштовну вакцинацію проти коронавірусу онлайн або за телефоном гарячої лінії.

Працівникам закладів охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків для людей похилого віку та інших спеціалізованих закладів, військовослужбовцям та працівникам структур державної безпеки не потрібно записуватись. Роботодавець самостійно внесе вас до списків та повідомить про дату щеплення.

Як записатися на вакцинацію

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що записатися на вакцинацію можна кілько способами:

через додаток чи портал "Дія";

через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

Це високоякісний онлайн-продукт, де кожен українець може записатися у список очікування. Коли, згідно з дорожньою картою з вакцинації, настане відповідний етап, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту,

– розповів Федоров.

Як зареєструватися на вакцинацію через "Дію"

Зареєструйтеся чи авторизуйтеся у кабінеті громадянина на diia.gov.ua. У розділі послуги виберіть "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19". Вкажіть, чим ви займаєтесь, та виберіть місто, у якому будете вакцинуватися. Після підтвердження запису стежте за сповіщеннями у "Дії". Система повідомить вас, коли відкриється запис на щеплення.

Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 1 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 114 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 64 мільйони людей вже одужали, але 2 530 426 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

AstraZeneca анонсувала нове покоління COVID-вакцини

Джерело: Інтерфакс-Україна

До осені компанія AstraZeneca планує розробити нове покоління вакцини проти коронавірусу. Препарат буде націлений на нові штами COVID-19.

Про це під час телефонного брифінгу розповів виконавчий директор британського відділення компанії Мене Пангалос. Він зауважив, що графік передбачає лабораторні роботи, а ще клінічні дослідження, які необхідні для тестування нових видів препарату.

Скільки людей отримали антитіла до коронавірусу

Джерело: твіттер ВООЗ

Головна наукова співробітниця ВООЗ Сумія Свамінатан розповіла, що наразі менш як 10 відсотків людей у світі виробили антитіла до вірусу.

У ВООЗ уважно стежать за численними дослідженнями поширення захворювання, в тому числі в міському середовищі. Згідно з результатами деяких з них, в густонаселених районах часом не менше половини населення мають антитілами.

Водночас експертка зауважила, що навіть це не дозволяє говорити про досягнення колективного імунітету. Відтак, у ВООЗ вкотре наголосили, що єдиним способом досягнення колективного імунітету є вакцинація в світових масштабах.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу