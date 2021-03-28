Новини про коронавірус 28 березня: нова температура зберігання Pfizer, "ковідний" концерт

Майже 10 тисяч людей в Україні впродовж доби дізнались про позитивний тест на коронавірус. Захворюваність все ще висока, як і смертність – від учора померли внаслідок ускладнень хвороби – 203 пацієнти. Темпи вакцинації навпаки повільні, від плану уряду регіони відстають майже вдвічі. У США вакцинували уже третину населення. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 березня.

Новини про коронавірус в Україні

Як змінилась ситуація за добу

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 11 932 людини, серед них 564 дитини та 181 медпрацівник. Від ускладнень хвороби померли 203 пацієнти.

Госпіталізації потребували 5 052 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19 чи підозрою на хворобу. Водночас одужали 3 343 людини.

Днем раніше "Приватна" вакцинація у Тернополі, прогноз МОЗ

Лабораторії МОЗ провели 76 335 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 37 979, методом ІФА – 8 732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 624.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 644 063 людини, станом на 28 березня видужали – 1 300 625 хворих. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 31 954 хворих. Всього в країні здійснили 7 983 023 ПЛР-тестувань.

Коронавірус у ЗСУ: за добу захворіли ще 115 військових

Джерело: Командування Медичних сил Збройних Сил України

За минулу добу, 27 березня, COVID-19 виявили у 115 військовослужбовців Збройних сил України. З них до лікарень госпіталізували 21 особу.

Загалом за час пандемії від коронавірусу одужало вже 18 027 військовослужбовців Збройних сил України. На жаль, 55 осіб померли від ускладнень, викликаних хворобою. Наразі на самоізоляції через COVID-19 перебувають 777 працівників ЗСУ.

Статистика захворюваності та кількість щеплень в регіонах

м. Київ – 374 випадки/ 389 щеплень;

Вінницька область – 433 випадки/ 160 щеплень;

Волинська область – 185 випадків/ 50 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 083 випадки/ 360 щеплень;

Донецька область – 841 випадок/ 220 щеплень;

Житомирська область – 791 випадок/ 150 щеплень;

Закарпатська – 271 випадок/ 70 щеплень;

Запорізька область – 310 випадків/ 130 щеплень;

Івано-Франківська область – 307 випадків/ 377 щеплень;

Київська область – 769 випадків/ 320 щеплень;

Кіровоградська область – 173 випадки/ 70 щеплень;

Луганська область – 38 випадків/ 130 щеплень;

Львівська область – 905 випадків/ 60 щеплень;

Миколаївська область – 398 випадків/ 160 щеплень;

Одеська область – 565 випадків/ 40 щеплень;

Полтавська область – 174 випадки/ 400 щеплень;

Рівненська область – 296 випадків/ 150 щеплень;

Сумська область – 562 випадки/ 120 щеплень;

Тернопільська область – 457 випадків/ 70 щеплень;

Харківська область – 1 150 випадків/ 120 щеплень;

Херсонська область – 191 випадок/ 540 щеплень;

Хмельницька область – 676 випадків/ 170 щеплень;

Черкаська область – 253 випадки/ 160 щеплень;

Чернівецька область – 407 випадків/ 160 щеплень;

Чернігівська область – 323 випадки/ 40 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головне про вакцинацію в країні

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 4 616 людей.

196 880 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 196 879 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 людина.

Мені аж соромно, – Степанов про причини відставання вакцинації від плану

Джерело: "Радіо Свобода"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов визнав, що Україна майже вдвічі відстає від розробленого урядом плану вакцинації. Серед важливих причин міністр назвав "організаційні моменти" – наприклад, проблеми з пунктами вакцинації.

Але є й такі, які Степанову було й соромно озвучувати. Наприклад, як вони пояснюють, чому у певному регіоні замість запланованих 23 відкрили тільки 4 пункти щеплення: "не встигли", "не було охочих", "не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися 80+", "а ми вирішили, що будемо поступово відкривати".



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Умова, щоб вакцина проти коронавірусу з'явилась в аптеках

Джерело: "Радіо Свобода"

Україна зацікавлена у тому, щоб приватні фармакологічні компанії мали можливість завозити вакцини від COVID-19. Водночас комерційного ринку вакцин проти коронавірусу на сьогодні у світі просто не існує.

Новини про коронавірус у світі 28 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

це можуть бути тільки ті вакцини, які отримали українську реєстрацію. Максим Степанов пообіцяв, що усі потрібні Держлікслужбі процедури проведуть дуже швидко.

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 126 мільйонів хворих на COVID-19. Станом на 28 березня близько 72 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 776 921 інфікований помер від ускладнень, спричинених хворобою.

У ЄС дозволили підвищити температуру зберігання вакцини Pfizer

Джерело: EMA

Європейське медичне агентство (EMA) дозволило гнучкіші умови зберігання вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech. Це дасть змогу тримати її у звичайному фармацевтичному холодильнику.

не за температури від -60 до -90 градусів, а від -25 до -15.

Але тільки 2 тижні.



Чим відрізняються вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу