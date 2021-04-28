Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

За минулу добу в Україні виявили 9 590 випадків зараження коронавірусом. За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 047 838 людей. З них станом на 28 квітня одужав – 1 616 891 пацієнт, від ускладнень хвороби помер 43 391 пацієнт.

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Також за минулу добу госпіталізовано 3 623 особи. На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла ще 441 людина. За добу одужали 20 062 людини.

За минулу добу здійснено 99 112 тестувань (методом ПЛР – 43 841, методом ІФА – 15 489, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 782).

Ситуація з вакцинацією

За минулу добу в Україні щеплення проти коронавірусу отримали 19 590 людей. Від початку вакцинальної кампанії вакциновано 558 716 громадян, з них отримали 1 дозу – 558 714 людей, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 людей (із них двоє отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 263 мобільними бригадами з імунізації та 667 пунктами щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 498 890 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень

м. Київ – 1 070 випадків/ 1 876 щеплень;

Вінницька область – 223 випадки/ 541 щеплення;

Волинська область – 356 випадків/ 466 щеплень;

Дніпропетровська область – 584 випадки/ 1 894 щеплення;

Донецька область – 811 випадків/ 419 щеплень;

Житомирська область – 232 випадки/ 422 щеплення;

Закарпатська – 115 випадків/ 570 щеплень;

Запорізька область – 485 випадків/ 648 щеплень;

Івано-Франківська область – 102 випадки/ 252 щеплення;

Київська область – 384 випадки/ 820 щеплень;

Кіровоградська область – 134 випадки/ 92 щеплення;

Луганська область – 213 випадків/ 351 щеплення;

Львівська область – 530 випадків/ 2 535 щеплень;

Миколаївська область – 281 випадок/ 937 щеплень;

Одеська область – 522 випадки/ 1 967 щеплень;

Полтавська область – 445 випадків/ 1 066 щеплень;

Рівненська область – 417 випадків/ 431 щеплення;

Сумська область – 267 випадків/ 327 щеплень;

Тернопільська область – 206 випадків/ 110 щеплень;

Харківська область – 818 випадків/ 1065 щеплень;

Херсонська область – 222 випадки/ 424 щеплення;

Хмельницька область – 483 випадки/ 813 щеплень;

Черкаська область – 445 випадків/ 658 щеплень;

Чернівецька область – 129 випадків/ 425 щеплень;

Чернігівська область – 116 випадків/ 481 щеплення.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

У Києві скасовують локдаун

Джерело: Віталій Кличко

У Києві таки послаблюють карантин. Про це повідомив Віталій Кличко 28 квітня під час брифінгу. Мер повідомив, що локдаун не продовжуватимуть. З 1 травня в столиці буде діяти пом'якшений карантин.

Локдаун у Києві скасували: що дозволять

рух наземного громадського транспорту та метро – працюватиме у звичайному режимі (з дотриманням визначених норм)

роботу закладів торгівлі

торгово-розважальних центрів

ринків

ярмарків

закладів громадського харчування

спортивних залів та фітнес-центрів.

Місто з 1 травня перейде у жовту зону карантину – якщо люди не будуть дотримуватись правил, то Київ може швидко повернутися до жорстких заходів.

У Києві жінку паралізувало після щеплення Covishield

Джерело: ТСН

53-річна киянка Ольга потрапила до лікарні – жінку паралізувало. Сталося це на третій день, як вона отримала щеплення від коронавірусу препаратом Covishield. Чи є зв'язок між вакциною та станом Ольги, з'ясовує спеціальна комісія.

Зараз Ольга – прикута до ліжка. Все, що нижче рук, вона не відчуває. На другий день після щеплення в неї піднялася температура. А на третій – жінку паралізувало. Щоб стати на ноги, їй потрібне дороге лікування.

Медики Ользі діагностували мієліт. Це запалення спинного мозку. Таке захворювання провокує інфекція, однак ані в крові, ані в лімфі інфекції не знайшли.

Загалом у світі таких випадків – не більше ніж сотня на мільйони щеплених. Наразі науковці продовжують вивчати, чи може вакцина спричинити параліч.

Важливо! В Україні ухвалили закон, за яким держава бере на себе відповідальність і виплачує компенсації у разі інвалідності чи смерті. Ознайомитися з сумами виплат можете тут.

Новини про коронавірус в світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували майже 149 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Понад 86 мільйонів пацієнтів вже подолали хворобу, але 3 135 053 хворих померли.

Нині найгірша ситуація з COVID-19 в Індії. Протягом минулого тижня чотири дні поспіль фіксували понад 300 тисяч заражень COVID-19. Також в Індії була виявлена циркуляція варіанту вірусу B1617 з двома мутаціями.

Медична система не може впоратись з навантаженням, у лікарнях не вистачає ліжок. Через високу захворюваність та летальність Індія вимушена була призупинити постачання вакцин в інші країни, аби забезпечити своє населення.

У ВООЗ назвали причину рекордної захворюваності на COVID в Індії

Джерело: The Guardian

У ВООЗ заявили, що спалаху сприяли масові зібрання, низький рівень вакцинації і поширення заразних штамів вірусу.

Офіційний представник ВООЗ Тарік Яшаревич, зазначив, що більш заразний варіант вірусу не є єдиною причиною спалаху COVID-19 в Індії. За його словами, на систему охорони здоров'я Індії було надано непотрібний тиск з боку людей, коли вони в паніці прямували до лікарень, попри те, що могли лікуватися вдома.

З початку пандемії в Індії захворіли 17 997 113 людей. Від ускладнень хвороби померли 201 187 пацієнтів.

У США вакцинованим проти коронавірусу людям надали перші привілеї

Джерело: Голос Америки

Згідно з даними уряду США, у країні проти коронавірусу вакцинували 30% населення. Тим часом для щеплених людей трішки послабили карантинні обмеження.

Нині у США вакцинованим та невакцинованим однаково дозволені пробіжки та велосипедні прогулянки на відкритому повітрі з членами родини. Це можна робити без маски.

Експеримент в Іспанії: після концерту у 5000 людей не виявили COVID-19

Джерело: ВВС

В Іспанії провели експериментальний рок-концерт без дотримання соціальної дистанції. Захід виявився вдалим.

Довідка: у Барселоні 27 березня влаштували експериментальний концерт із 5 тисячами відвідувачів, щоб перевірити, чи вплине захід на поширення коронавірусу.

Протягом 14 днів після концерту лише шестеро людей з 5000 отримали позитивний результат. З них, за словами дослідників, четверо були інфіковані в іншому місці, а не на самому заході.

Ja ha acabat el concert dels Love of Lesbian al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb 5.000 persones

https://t.co/PhN8HE2RVO pic.twitter.com/MqBxoNPehw — Catalunya Informació (@Catinformacio) March 27, 2021

Дослідження про коронавірус

Одна доза COVID-вакцини скорочує поширення коронавірусу на 50%

Джерело: NDTV

Згідно з новим дослідженням британських науковців, лише одна доза вакцини Pfizer або AstraZeneca знижує ймовірність передачі коронавірусу іншим людям до 50%. Це ще раз підтверджує, що вакцинація є найкращим виходом з пандемії.

Служба охорони здоров'я Великої Британії (PHE) проаналізувала дані про 57 000 вакцинованих людей з 24 000 домогосподарств. Їх порівнювали майже з одним мільйоном невакцинованих громадян.

Дослідження показало, що у тих людей, які заразилися коронавірусом через 3 тижні після першого уколу, ймовірність передачі вірусу своїм близьким була на 38 – 49% нижчою, ніж у нещеплених.

Які фактори підвищують ризик тромбозу у дітей при COVID-19

Джерело: Doc Wire News

У пацієнтів з COVID-19 або MIS-C більшість тромботичних подій (89%) відбулося у пацієнтів старше 12 років. При цьому 71% тромботичних подій сталося, попри тромбопрофілактику.

Багатофакторний аналіз виявив такі фактори, які значною мірою пов'язані з тромбозом: