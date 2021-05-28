Новини про коронавірус в Україні 28 травня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ України

Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 3 306 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 169 дітей та 77 медпрацівників.

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Госпіталізації потребували 1 402 пацієнти з симптоматикою COVID-19. На жаль, 156 людей померли від ускладнень хвороби. Також за добу одужало 13 298 пацієнтів.

За добу протестовано:

️ методом ПЛР – 25 454 особи,

️ методом ІФА – 11 758 осіб,

️ експрес-тестами – 23 351 особу.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 2 196 673 людини. Станом на 28 травня видужали – 2 020 216 з них. Втім, померли від ускладнень – 50 232 хворих.

Ситуація з COVID-19 в регіонах:

м. Київ – 384 випадки;

Вінницька область – 63 випадки;

Волинська область – 104 випадки;

Дніпропетровська область – 280 випадків

Донецька область – 228 випадків;

Житомирська область – 74 випадки;

Закарпатська область – 38 випадків;

Запорізька область – 195 випадків;

Івано-Франківська область – 51 випадок;

Київська область – 221 випадок;

Кіровоградська область – 47 випадків;

Луганська область – 46 випадків;

Львівська область – 251 випадок;

Миколаївська область – 154 випадків;

Одеська область – 114 випадків;

Полтавська область – 78 випадків;

Рівненська область – 177 випадків;

Сумська область – 98 випадків;

Тернопільська область – 77 випадків;

Харківська область – 191 випадок;

Херсонська область – 69 випадків;

Хмельницька область – 106 випадків;

Черкаська область – 135 випадків;

Чернівецька область – 68 випадків;

Чернігівська область – 57 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Україна опинилася на 8 місці за смертністю від COVID-19 у Європі

Джерело: Worldometers

У рейтингу європейських країн Україна займає 8 місці за смертністю від COVID-19. Про найбільшу кількість летальних випадків у Європі повідомили у Франції, Британії та Італії.

У світовому рейтингу Україна посідає 14 місце за смертністю від коронавірусу.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Болгарія оновила умови в'їзду для українських туристів

Джерело: консульський відділ Посольства України в Болгарії

Болгарія оновила вимоги до в'їзду для громадян України. Нововведення діятимуть з 1 червня до 31 липня 2021 року.

Тепер на кордоні туристи зобов'язані пред'явити один з трьох документів:

тест на COVID-19,

сертифікат вакцинації

довідка, яка підтверджує, що особі перехворіла.

Більше про це Болгарія оновила умови в'їзду для українських туристів: що змінилося

Новини про коронавірус у світі 28 травня

Поширення вірусу у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії коронавірусу світі виявили майже 169 мільйонів хворих. 106 мільйонів пацієнтів вже одужали. Натомість 3 510 698 хворих пішли з життя від ускладнень, спричинених COVID-19.

Нині своє лікування продовжують понад 59 мільйонів людей по всьому світу.

У Парижі пройде концерт Indochine, щоб перевірити ризик зараження COVID-19

Джерело: France Inter

У Франції в суботу в залі Берсі на сході Парижа відбудеться концерт популярної групи Indochine на 5000 людей. Дослідники планують перевірити ризик інфікування коронавірусом на події.

"Тест-концерт" організували Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Експеримент має на меті аналіз, чи безпечним є концерт на 5000 людей без дотримання дистанції, але з масками у закритому середовищі.

Для учасників концерт безкоштовний, однак для участі слід пройти кілька тестів:

Перший – це тест на антиген, який слід зробити за 72 години до концерту.

Другий зразок слини візьмуть у день концерту, тобто в суботу.

Третій буде зроблений самими учасниками вдома, через сім днів після концерту, щоб перевірити, чи було інфікування.

Додамо, що схожі концерти-експерименти вже проводилися і в інших країнах. До прикладу, у березні на концерті в Барселоні в Палаці Сан-Жорді виступила популярна іспанська група Love of Lesbian. Тоді медики не виявили масових.

1 мільйон доларів за щеплення: у США оголосили переможця лотереї

Джерело: твіттер губернатора Огайо/ @MikeDeWine

У штаті Огайо оголосили переможців лотереї, яку влаштували серед людей, що вакцинувалися від коронавірусу. Переможницею лотереї на 1 мільйон доларів стала 22-річна Ебігейл Бугенске з передмістя Цинциннаті.

У розвідки США є нові дані щодо походження COVID-19

Джерело: The New York Times

Американська розвідка повідомила в Білий дім про те, що у них є нові дані щодо джерела епідемії коронавірусної інфекції. Розвідка буде використовувати "комп'ютерні потужності", щоб зрозуміти, чи з'явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами.

Раніше посольство Китаю в США попередило, що відроджена в США кампанія, покликана обвинуватити Китай у тому, що він є основним джерелом поширення в світі коронавірусу, тільки ускладнить боротьбу з пандемією.

Китай засуджує плани США щодо розслідування того, чи коронавірус походить з китайської лабораторії в Ухані.

Дослідження про коронавірус

Знайшли приховане й довготривале пошкодження легенів після коронавірусу Джерело: RSNA Через пів року після гострого COVID-19 засвоєння кисню в легенях може залишатися порушеним. Науковці змогли вперше це підтвердити. У новому дослідженні брали участь 9 пацієнтів, які страждають від постковідного синдрому протягом не менше пів року після госпіталізації. Вчені провели їм обстеження за допомогою новітнього методу – магнітно-резонансної томографії з використанням гіперполяризованого ксенону (МРТ 129Xe). Техніка підтвердила факт пошкодження легень при довгому ковідові, дані отримані за її допомогою показують, що цей стан – не просто іпохондрія.

Полікістоз яєчників впливає на ризик зараження COVID-19

Джерело: EJE

Відомо, що ендокринні захворювання, в тому числі діабет, значно збільшують ризик важкого перебігу COVID-19. Вчені з Великобританії виявили нову групу ризику: жінки з синдромом полікістозних яєчників.

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) – що це? Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) – це поліендокринна патологія, яка супроводжується порушеннями функції яєчників, підшлункової залози та інших органів. Захворювання відноситься до соціально значущих, оскільки в більшості випадків стає причиною безпліддя у жінок. Крім того, СПКЯ підвищує ризик інших серйозних розладів, включаючи діабет і ожиріння.

Вчені виявили, що СПКЯ підвищує ймовірність захворіти на 28%. Вчені відзначили, що пацієнтки з синдромом полікістозних яєчників часто мають підвищений рівень андрогенів – чоловічих статевих гормонів, що може впливати на ризик коронавірусу.