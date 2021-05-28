Новини про коронавірус в Україні 28 травня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ України
Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 3 306 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 169 дітей та 77 медпрацівників.
Днем раніше Новини про коронавірус 27 травня: нові ліки проти COVID-19 у США, статистика
Госпіталізації потребували 1 402 пацієнти з симптоматикою COVID-19. На жаль, 156 людей померли від ускладнень хвороби. Також за добу одужало 13 298 пацієнтів.
За добу протестовано:
- ️ методом ПЛР – 25 454 особи,
- ️ методом ІФА – 11 758 осіб,
- ️ експрес-тестами – 23 351 особу.
Ситуація з COVID-19 в регіонах:
- м. Київ – 384 випадки;
- Вінницька область – 63 випадки;
- Волинська область – 104 випадки;
- Дніпропетровська область – 280 випадків
- Донецька область – 228 випадків;
- Житомирська область – 74 випадки;
- Закарпатська область – 38 випадків;
- Запорізька область – 195 випадків;
- Івано-Франківська область – 51 випадок;
- Київська область – 221 випадок;
- Кіровоградська область – 47 випадків;
- Луганська область – 46 випадків;
- Львівська область – 251 випадок;
- Миколаївська область – 154 випадків;
- Одеська область – 114 випадків;
- Полтавська область – 78 випадків;
- Рівненська область – 177 випадків;
- Сумська область – 98 випадків;
- Тернопільська область – 77 випадків;
- Харківська область – 191 випадок;
- Херсонська область – 69 випадків;
- Хмельницька область – 106 випадків;
- Черкаська область – 135 випадків;
- Чернівецька область – 68 випадків;
- Чернігівська область – 57 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Україна опинилася на 8 місці за смертністю від COVID-19 у Європі
Джерело: Worldometers
У рейтингу європейських країн Україна займає 8 місці за смертністю від COVID-19. Про найбільшу кількість летальних випадків у Європі повідомили у Франції, Британії та Італії.
У світовому рейтингу Україна посідає 14 місце за смертністю від коронавірусу.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Болгарія оновила умови в'їзду для українських туристів
Джерело: консульський відділ Посольства України в Болгарії
Болгарія оновила вимоги до в'їзду для громадян України. Нововведення діятимуть з 1 червня до 31 липня 2021 року.
Тепер на кордоні туристи зобов'язані пред'явити один з трьох документів:
- тест на COVID-19,
- сертифікат вакцинації
- довідка, яка підтверджує, що особі перехворіла.
Більше про це Болгарія оновила умови в'їзду для українських туристів: що змінилося
Новини про коронавірус у світі 28 травня
Поширення вірусу у світі
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії коронавірусу світі виявили майже 169 мільйонів хворих. 106 мільйонів пацієнтів вже одужали. Натомість 3 510 698 хворих пішли з життя від ускладнень, спричинених COVID-19.
Нині своє лікування продовжують понад 59 мільйонів людей по всьому світу.
У Парижі пройде концерт Indochine, щоб перевірити ризик зараження COVID-19
Джерело: France Inter
У Франції в суботу в залі Берсі на сході Парижа відбудеться концерт популярної групи Indochine на 5000 людей. Дослідники планують перевірити ризик інфікування коронавірусом на події.
"Тест-концерт" організували Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Експеримент має на меті аналіз, чи безпечним є концерт на 5000 людей без дотримання дистанції, але з масками у закритому середовищі.
Для учасників концерт безкоштовний, однак для участі слід пройти кілька тестів:
- Перший – це тест на антиген, який слід зробити за 72 години до концерту.
- Другий зразок слини візьмуть у день концерту, тобто в суботу.
- Третій буде зроблений самими учасниками вдома, через сім днів після концерту, щоб перевірити, чи було інфікування.
Додамо, що схожі концерти-експерименти вже проводилися і в інших країнах. До прикладу, у березні на концерті в Барселоні в Палаці Сан-Жорді виступила популярна іспанська група Love of Lesbian. Тоді медики не виявили масових.
1 мільйон доларів за щеплення: у США оголосили переможця лотереї
Джерело: твіттер губернатора Огайо/ @MikeDeWine
У штаті Огайо оголосили переможців лотереї, яку влаштували серед людей, що вакцинувалися від коронавірусу. Переможницею лотереї на 1 мільйон доларів стала 22-річна Ебігейл Бугенске з передмістя Цинциннаті.
У розвідки США є нові дані щодо походження COVID-19
Джерело: The New York Times
Американська розвідка повідомила в Білий дім про те, що у них є нові дані щодо джерела епідемії коронавірусної інфекції. Розвідка буде використовувати "комп'ютерні потужності", щоб зрозуміти, чи з'явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами.
Раніше посольство Китаю в США попередило, що відроджена в США кампанія, покликана обвинуватити Китай у тому, що він є основним джерелом поширення в світі коронавірусу, тільки ускладнить боротьбу з пандемією.
Китай засуджує плани США щодо розслідування того, чи коронавірус походить з китайської лабораторії в Ухані.
Дослідження про коронавірус
Знайшли приховане й довготривале пошкодження легенів після коронавірусу
Джерело: RSNA
Через пів року після гострого COVID-19 засвоєння кисню в легенях може залишатися порушеним. Науковці змогли вперше це підтвердити.
У новому дослідженні брали участь 9 пацієнтів, які страждають від постковідного синдрому протягом не менше пів року після госпіталізації. Вчені провели їм обстеження за допомогою новітнього методу – магнітно-резонансної томографії з використанням гіперполяризованого ксенону (МРТ 129Xe).
Техніка підтвердила факт пошкодження легень при довгому ковідові, дані отримані за її допомогою показують, що цей стан – не просто іпохондрія.
Полікістоз яєчників впливає на ризик зараження COVID-19
Джерело: EJE
Відомо, що ендокринні захворювання, в тому числі діабет, значно збільшують ризик важкого перебігу COVID-19. Вчені з Великобританії виявили нову групу ризику: жінки з синдромом полікістозних яєчників.
Вчені виявили, що СПКЯ підвищує ймовірність захворіти на 28%. Вчені відзначили, що пацієнтки з синдромом полікістозних яєчників часто мають підвищений рівень андрогенів – чоловічих статевих гормонів, що може впливати на ризик коронавірусу.