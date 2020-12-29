За добу неділі, 27 грудня в Україні виявили 4 385 хворих на коронавірус. Серед нових хворих 196 дітей та 141 медпрацівник, повідомляє 24 канал.

До теми Новини про коронавірус 27 грудня: старт масової вакцинації в ЄС, жорсткий локдаун у Польщі

За цей період до лікарень госпіталізували 1 588 людей з діагнозом COVID-19 або підозрою на хворобу. Від ускладнень недуги померли ще 75 хворих.

Натомість виписали у зв'язку з одужанням 7 191 мешканця України. За минулу добу лабораторії провели 15 332 тестувань, зокрема методом ПЛР – 12 225, а методом ІФА – 3 107. Від початку 2020 року: Станом на 28 грудня COVID-19 діагностували у 1 030 374 мешканців України. З них одужали 665 729 хворих. Відомо, що коронавірус забрав життя 17 849 пацієнтів. Від початку пандемії українські лабораторії здійснили 5 485 214 ПЛР-тестувань. Поширення коронавірусу в регіонах України Київ – 108 055 випадків;

Вінницька область – 22 008 випадків;

Волинська область – 32 537 випадків;

Дніпропетровська область – 57 196 випадків;

Донецька область – 35 188 випадків;

Житомирська область – 38 545 випадків;

Закарпатська область – 27 879 випадків;

Запорізька область – 52 175 випадків;

Івано-Франківська область – 42 894 випадки;

Київська область – 57 614 випадків;

Кіровоградська область – 8 234 випадки;

Луганська область – 10 013 випадків;

Львівська область – 60 005 випадків;

Миколаївська область – 29 878 випадків;

Одеська область – 69 134 випадки;

Полтавська область – 34 843 випадки;

Рівненська область – 40 332 випадки;

Сумська область – 40 129 випадків;

Тернопільська область – 33 540 випадків;

Харківська область – 67 991 випадок;

Херсонська область – 17 193 випадки;

Хмельницька область – 38 408 випадків;

Черкаська область – 37 856 випадків;

Чернівецька область – 39 515 випадків;

Чернігівська область – 29 212 випадків.

Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу В Україні на коронавірус хворіють понад 2 тисячі військових За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки зараження, 1 військовослужбовець госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Східного регіону. Станом на 28 грудня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 2 288 людей. Загалом за час пандемії одужали 11 335 людей, померли 37. В Україні затвердили вимоги до вакцини проти COVID-19 Міністерство охорони здоров'я затвердило медико-технічні вимоги до вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19. Згідно з вимогами, термін придатності вакцини проти коронавірусу на момент поставки повинен бути не менше 70% від загального терміну придатності. Також вона повинна бути: Зареєстрована в Україні,

Мати прекваліфікацію ВООЗ,

Бути зареєстрована в США, Великій Британії, Швейцарській конфедерації, Японії, Австралії, Канаді та низці інших країн, або за централізованою процедурою компетентним органом ЄС.

Має бути у наявності сертифікат українською та англійською мовами,

Документ, що підтверджує можливість забезпечення холодового ланцюга при транспортуванні та зберіганні вакцини.

Супроводжуватися індикаторами заморожування та/або приладами контролю температури. Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від COVID-19, крім Росії Уряд України веде переговори з усіма виробниками вакцин від коронавірусної інфекції COVID-19, крім Російської Федерації. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, адже вона не сертифікована на міжнародному рівні. Епідемія COVID-19 в Україні пішла на спад: у НАН назвали причину У Національній академії наук України пояснили причини спаду епідемії коронавірусу в Україні. Зокрема, люди почали розуміти небезпеку та дотримуються рекомендацій спеціалістів. Ультрахолодні умови: Ляшко запевнив, що в Україні готові зберігати вакцини

Україна розв'язала проблему зі зберіганням та розподіленням вакцин від COVID-19, деякі з яких потребують особливого температурного режиму, а саме -80 °C. За словами Віктора Ляшка, можливість "зберігання, логістики, транспортування до пунктів щеплення вакцини при температурі -80 °C" на вітчизняних складах – є.

В Україні впали обсяги ПЛР-тестування на коронавірус: у МОЗ пояснили причину

Міністерство охорони здоров'я України заявило про спад тестувань на коронавірус. Голова відомства назвав причину. За словами Максима Степанова це через те, що в Україні почали застосовувати більше тестів на антиген.

Скільки українців потрібно вакцинувати, щоб подолати епідемію коронавірусу

Щоб зупинити епідемію COVID-19 в Україні необхідно провакцинувати близько 30 мільйонів людей. Ці щеплення потрібно зробити до кінця 2021 року. Про це заявив академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко.

Україна закуповує неефективні препарати проти COVID-19: у ВООЗ звернулись до Степанова

У Всесвітній організації охорони здоров'я звернули увагу на те, що уряд України виділив 125 мільйонів гривень на неефективні ліки проти коронавірусу. У ВООЗ вважають, що кошти слід було витратити на закупівлю медичного кисню. Очільник МОЗ Максим Степанов відреагував на лист ВООЗ під час брифінгу 28 грудня. За його словами, протокол складали найкращі провідні фахівці нашої країни, які кожного дня рятують українців, хворих на COVID-19. Крім того, Степанов повідомив, що українські вчені провели своє дослідження, яке показало непогану ефективність препаратів. Детальніше про суперечку між ВООЗ та Степановим читайте за посиланням.

До теми Люди, які перехворіли на COVID-19, мають дотримуватися маскового режиму, – ВООЗ

Новини про коронавірус у світі 28 грудня

Згідно з даними РНБО України, від початку 2020 року коронавірусом інфікувалось понад 81 мільйон людей по усьому світу. З них одужали більш ніж 45 мільйонів хворих. Натомість 1 769 223, на жаль, померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 19 191 583; Індія – 10 207 871; Бразилія – 7 484 285; Росія – 3 047 335; Франція – 2 619 470.

Передозування вакциною проти COVID-19 у Німеччині: госпіталізували 4 людей

У Німеччині 8 працівникам будинків для літніх людей випадково ввели надзвичайно високу дозу вакцини проти коронавірусу. Вона у 5 разів перевищує звичайну. У 4 з 8 спостерігаються легкі симптоми грипу. Заради безпеки їх госпіталізували до лікарень, але при цьому зазначається, що у жодного з щеплених немає серйозних побічних ефектів.

Українці-мігранти зможуть безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу у Польщі: подробиці

Українські мігранти зможуть безкоштовно отримати вакцину від коронавірусу у Польщі. Однак для цього потрібно мати певний перелік документів, а саме: карту поляка та тимчасову або постійну посвідку на проживання.

Більше половини росіян відмовилися від щеплення вакциною "Супутник V": опитування

58% росіян не готові робити щеплення від COVID-19 російською вакциною "Супутник V". Про це йдеться у даних результатів опитування "Левада-центру". З них 30% респондентів пояснили відмову від щеплення тим, що хочуть дочекатися закінчення випробувань вакцини.

29% людей побоюються побічних ефектів.

Не гаяли часу: лідери Словаччини та Греції першими зробили щеплення проти COVID-19

Країни ЄС вже почали масову вакцинацію свого населення проти коронавірусу. Першочергово щеплять медиків та людей, що перебувають у зоні ризику. Однак свій шанс не втратили й лідери Словаччини та Греції, яким 27 грудня ввели вакцину проти COVID-19. Проти недуги вакцинувалися президентка Словаччини Зузана Чапутова, а також президентка і прем'єр-міністр Греції, Катерина Сакелларопулу і Кіріакос Міцотакіс.

Дослідження коронавірусу та розробки

Наскільки коронавірус смертельніший за грип: нове дослідження

Дослідники з Франції провели найбільший на сьогодні порівняльний аналіз стану пацієнтів з грипом і COVID-19 і остаточно поставили хрест на популярному міфі "коронавірус безпечніший за грип". Автори дослідження використовували дані про 89 530 госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 і 45 819 осіб, які потрапили в лікарню з сезонним грипом з грудня 2018 року по лютий 2019 року. Аналіз показав також, що смертність від COVID-19 в три рази перевищила смертність від грипу. Детальніше про відмінності наслідків грипу та коронавірусу серед пацієнтів читайте тут.

Випробовують препарат, який миттєво захищає проти COVID-19

UCLH та AstraZeneca розробили ліки, які складаються з комбінації антитіл тривалої дії AZD7442. Вчені вважають, що він може забезпечити імунітет на період 6 – 12 місяців.