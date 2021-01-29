Новини про коронавірус 29 січня: точні дати вакцинації в Україні, світ отримав ще одну вакцину
Головний санлікар України назвав конкретні дати старту вакцинації проти коронавірусу в Україні. Парламент в другому читанні ухвалив законопроєкт, який дозволяє використовувати іноземні вакцини. В світі продовжує зростати кількість інфікованих коронавірусом, Португалія, зокрема, заявила про третю хвилю. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 січня.
Джерело: 24 канал
Новини про коронавірус в Україні 29 січня
Актуальна статистика поширення хвороби
Дані МОЗ
Станом на 29 січня добовий приріст хворих на коронавірус – 5 181, з них 218 дітей та 212 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 916 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або наявними симптомами хвороби, які потребували медичного контролю.
Днем раніше Новини про коронавірус 28 січня: в Україні схвалили іноземні вакцини, нова група ризику
Від учора, на жаль, від ускладнень коронавірусу померли 128 хворих на COVID-19. Натомість одужало 11 310 людей.
Ситуація з тестуванням
Від учора в Україні зробили 44 143 тестів на коронавірус. З них лише 24 769 були здійснені методом ПЛР. Решту 19 374 проводили методом ІФА.
Загалом за весь час пандемії українські лабораторії провели 6 209 089 тестів на наявність SARS-CoV-2 методом ПЛР.
Коронавірус в регіонах України: кількість хворих за добу
- Київ – 361 випадок;
- Вінницька область – 282 випадки;
- Волинська область – 159 випадків;
- Дніпропетровська область – 259 випадків;
- Донецька область – 193 випадки;
- Житомирська область – 167 випадків;
- Закарпатська область – 137 випадків;
- Запорізька область – 232 випадки;
- Івано-Франківська область – 356 випадків;
- Київська область – 326 випадків;
- Кіровоградська область – 27 випадків;
- Луганська область – 40 випадків;
- Львівська область – 440 випадків;
- Миколаївська область – 207 випадків;
- Одеська область – 260 випадків;
- Полтавська область – 218 випадків;
- Рівненська область – 209 випадків;
- Сумська область – 123 випадки;
- Тернопільська область – 179 випадків;
- Харківська область – 248 випадків;
- Херсонська область – 70 випадків;
- Хмельницька область – 147 випадків;
- Черкаська область – 131 випадок;
- Чернівецька область – 258 випадків;
- Чернігівська область – 152 випадки.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Загальна статистика захворюваності на COVID-19
- Станом на 29 січня в Україні зафіксували 1 211 593 інфікованих SARS-CoV-2.
- 1 003 341 людина вже одужала.
- Але ще 22 479 хворих померли внаслідок ускладнень коронавірусу.
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В Україні дозволили іноземні вакцини проти коронавірусу
Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт, завдяки якому в Україні можна буде використовувати іноземні вакцини проти коронавірусу. "За" проголосувало 280 народних депутатів.
У другому читанні депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання".
280 депутатів проголосували за прийняття законопроєкту, 12 – проти, 12 – утримались, а ще 42 не голосували взагалі.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Ляшко назвав конкретну дату старту вакцинації в Україні проти COVID-19
Джерело: BBC News Україна
Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, може трохи пізніше. Саме у ці дати до України повинні надійти перші дози вакцини.
За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка наразі багато процесів на етапі узгодження, але домовленості про постачання вакцини уже є, а завадити старту вакцинації можуть хіба форс-мажорні обставини.
Якою саме вакциною почнуть вакцинувати українців
Головний санлікар зауважив, що питання лише в тому, яка вакцина приїде першою.
Так, за прогнозом Віктора Ляшка, якщо COVAX, то, напевно, першою приїде вакцина Pfizer.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Україна в десятці країн з найгіршою реакцією на пандемію
Згідно з даними дослідження незалежного аналітичного центру, найкраще з пандемією впоралася Нова Зеландія. Україна опинилася в десятці країн світу, які найгірше протидіяли пандемії коронавірусу. Із 98 місць, Україна на 90 сходинці.
Деталі дослідження Україна в десятці країн з найгіршою реакцією на пандемію
Україна знову розширила список країн червоної зони
Джерело: МОЗ
Міністерство охорони здоров'я 29 січня оновило перелік країн, в яких складна ситуація з поширенням COVID-19. Список червоної зони збільшився на 6 країн. Тепер їх – 74.
Які нові країни додали у червону зону
- Парагвай
- Мексика
- Барбадос
- Перу
- Кабо-Верде
- Домініканська республіка
- Сент-Люсія
Список зелених і червоних країн / Таблиця МОЗ
Новини про коронавірус в світі 29 січня
Від початку пандемії у світі виявили більш ніж 101 мільйон випадків інфікування коронавірусом. Понад 56 мільйонів хворих уже одужали, але 2 193 717 пацієнтів померли.
Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19
- США – 25 768 837;
- Індія – 10 720 048;
- Бразилія – 9 058 687;
- Росія – 3 771 514;
- Велика Британія – 3 754 498.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Експерти ВООЗ відвідали лікарню в Ухані, де вперше заявили про COVID-19
Джерело: AP
Представники організації зустрілися з медиками, які, ймовірно, першими почали лікувати хворих на коронавірус. У їхній лікарні вперше заявили про "пневмонію невідомо походження".
У Португалії третя хвиля COVID-19: уряд закрив громадянам виїзд з країни
Джерело: DW
У Португалії на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні посилюють карантинні обмеження. З 31 січня 2021 року громадянам на два тижні заборонили покидати територію держави.
У ЄС схвалили COVID-вакцину від компанії AstraZeneca
Джерело: DW
Європейське агентство лікарських препаратів (EMA) схвалило вакцину проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Остаточне рішення про використання препарату в країнах ЄС прийматиме Єврокомісія.
Препарат називається AZD1222. Вакцина стала третьою за рахунком, яку EMA допустило для використання в ЄС. До цього регулятор схвалив препарати від компаній Pfizer-BioNTech та Moderna.
Що відомо про вакцину AZD1222?Її розробили вчені Оксфордського університету у співпраці з компанією AstraZeneca. У складі вакцини є аденовірус шимпанзе, який доставляє білок коронавірусу в організм людини. Середня ефективність AZD1222 становить 70%. Для зберігання вакцини достатньо від 2 до 8°C. Інформація з сайту компанії astrazeneca.com.
Дослідження про коронавірус
Ще одна вакцина від коронавірусу готова до використання
Джерело: компанія Novavax
У США 28 січня заявили про успішне випробування ще однієї вакцини від коронавірусу. Створила її біотехнологічна компанія Novavax. За результатами 3 фаз клінічних випробувань ефективність препарату становить 89,3%.
Окреслили найпоширеніші симптоми зараження "британським штамом" коронавірусу
Джерело: Управління національної статистики Великої Британії (ONS)
- Результати опитування показали, що кількість пацієнтів, які поскаржилися на кашель, помітно збільшилася: 35% опитаних проти 27% раніше.
- Також фахівці відзначили збільшення частки заражених, які скаржаться на біль в горлі, втому, м'язові болі.
- Втрата смаку та нюху при зараженні новим варіантом SARS-Cov-2 зустрічається значно рідше в порівнянні з ранніми варіантами.
- При цьому частка пацієнтів, які повідомили про головний біль і розладах шлунково-кишкового тракту, не змінилася.
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