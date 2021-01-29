Новини про коронавірус 29 січня: точні дати вакцинації в Україні, світ отримав ще одну вакцину

Головний санлікар України назвав конкретні дати старту вакцинації проти коронавірусу в Україні. Парламент в другому читанні ухвалив законопроєкт, який дозволяє використовувати іноземні вакцини. В світі продовжує зростати кількість інфікованих коронавірусом, Португалія, зокрема, заявила про третю хвилю. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 січня.

Джерело: 24 канал

Новини про коронавірус в Україні 29 січня

Актуальна статистика поширення хвороби

Дані МОЗ

Станом на 29 січня добовий приріст хворих на коронавірус – 5 181, з них 218 дітей та 212 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 916 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або наявними симптомами хвороби, які потребували медичного контролю.

Днем раніше Новини про коронавірус 28 січня: в Україні схвалили іноземні вакцини, нова група ризику

Від учора, на жаль, від ускладнень коронавірусу померли 128 хворих на COVID-19. Натомість одужало 11 310 людей.

Ситуація з тестуванням

Від учора в Україні зробили 44 143 тестів на коронавірус. З них лише 24 769 були здійснені методом ПЛР. Решту 19 374 проводили методом ІФА.

Загалом за весь час пандемії українські лабораторії провели 6 209 089 тестів на наявність SARS-CoV-2 методом ПЛР.

Коронавірус в регіонах України: кількість хворих за добу

Київ – 361 випадок;

Вінницька область – 282 випадки;

Волинська область – 159 випадків;

Дніпропетровська область – 259 випадків;

Донецька область – 193 випадки;

Житомирська область – 167 випадків;

Закарпатська область – 137 випадків;

Запорізька область – 232 випадки;

Івано-Франківська область – 356 випадків;

Київська область – 326 випадків;

Кіровоградська область – 27 випадків;

Луганська область – 40 випадків;

Львівська область – 440 випадків;

Миколаївська область – 207 випадків;

Одеська область – 260 випадків;

Полтавська область – 218 випадків;

Рівненська область – 209 випадків;

Сумська область – 123 випадки;

Тернопільська область – 179 випадків;

Харківська область – 248 випадків;

Херсонська область – 70 випадків;

Хмельницька область – 147 випадків;

Черкаська область – 131 випадок;

Чернівецька область – 258 випадків;

Чернігівська область – 152 випадки.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Загальна статистика захворюваності на COVID-19

Станом на 29 січня в Україні зафіксували 1 211 593 інфікованих SARS-CoV-2.

1 003 341 людина вже одужала.

Але ще 22 479 хворих померли внаслідок ускладнень коронавірусу.

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В Україні дозволили іноземні вакцини проти коронавірусу

Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт, завдяки якому в Україні можна буде використовувати іноземні вакцини проти коронавірусу. "За" проголосувало 280 народних депутатів.

У другому читанні депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання".

280 депутатів проголосували за прийняття законопроєкту, 12 – проти, 12 – утримались, а ще 42 не голосували взагалі.

проти коронавірусу в Україні – передбачено 5 етапів вакцинації. Згідно з ним, безкоштовний доступ до вакцини буде забезпечений всім громадянам країни.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Ляшко назвав конкретну дату старту вакцинації в Україні проти COVID-19

Джерело: BBC News Україна

Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, може трохи пізніше. Саме у ці дати до України повинні надійти перші дози вакцини.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка наразі багато процесів на етапі узгодження, але домовленості про постачання вакцини уже є, а завадити старту вакцинації можуть хіба форс-мажорні обставини.

Якою саме вакциною почнуть вакцинувати українців

Головний санлікар зауважив, що питання лише в тому, яка вакцина приїде першою.

є партія вакцини, яку виділять Україні в рамках COVAX – вона є безоплатною. Іншу партію Україна законтрактувала за бюджетні кошти.

Так, за прогнозом Віктора Ляшка, якщо COVAX, то, напевно, першою приїде вакцина Pfizer.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Україна в десятці країн з найгіршою реакцією на пандемію

Джерело: Інститут Льове

Згідно з даними дослідження незалежного аналітичного центру, найкраще з пандемією впоралася Нова Зеландія. Україна опинилася в десятці країн світу, які найгірше протидіяли пандемії коронавірусу. Із 98 місць, Україна на 90 сходинці.

Деталі дослідження Україна в десятці країн з найгіршою реакцією на пандемію

Україна знову розширила список країн червоної зони

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я 29 січня оновило перелік країн, в яких складна ситуація з поширенням COVID-19. Список червоної зони збільшився на 6 країн. Тепер їх – 74.

Які нові країни додали у червону зону

Парагвай

Мексика

Барбадос

Перу

Кабо-Верде

Домініканська республіка

Сент-Люсія



Список зелених і червоних країн / Таблиця МОЗ

Новини про коронавірус в світі 29 січня

Від початку пандемії у світі виявили більш ніж 101 мільйон випадків інфікування коронавірусом. Понад 56 мільйонів хворих уже одужали, але 2 193 717 пацієнтів померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 25 768 837;

Індія – 10 720 048;

Бразилія – 9 058 687;

Росія – 3 771 514;

Велика Британія – 3 754 498.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Експерти ВООЗ відвідали лікарню в Ухані, де вперше заявили про COVID-19

Джерело: AP

Представники організації зустрілися з медиками, які, ймовірно, першими почали лікувати хворих на коронавірус. У їхній лікарні вперше заявили про "пневмонію невідомо походження".

У Португалії третя хвиля COVID-19: уряд закрив громадянам виїзд з країни

Саме у цій лікарні лікарка Чжан Цзісянь першою повідомила хворих на невідому пневмонію. Це трапилося 27 грудня 2019 року.

Джерело: DW

У Португалії на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні посилюють карантинні обмеження. З 31 січня 2021 року громадянам на два тижні заборонили покидати територію держави.

У ЄС схвалили COVID-вакцину від компанії AstraZeneca

Джерело: DW

Європейське агентство лікарських препаратів (EMA) схвалило вакцину проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Остаточне рішення про використання препарату в країнах ЄС прийматиме Єврокомісія.

Препарат називається AZD1222. Вакцина стала третьою за рахунком, яку EMA допустило для використання в ЄС. До цього регулятор схвалив препарати від компаній Pfizer-BioNTech та Moderna.

Що відомо про вакцину AZD1222? Її розробили вчені Оксфордського університету у співпраці з компанією AstraZeneca. У складі вакцини є аденовірус шимпанзе, який доставляє білок коронавірусу в організм людини. Середня ефективність AZD1222 становить 70%. Для зберігання вакцини достатньо від 2 до 8°C. Інформація з сайту компанії Її розробили вчені Оксфордського університету у співпраці з компанією AstraZeneca. У складі вакцини є аденовірус шимпанзе, який доставляє білок коронавірусу в організм людини. Середня ефективність AZD1222 становить 70%. Для зберігання вакцини достатньо від 2 до 8°C. Інформація з сайту компанії astrazeneca.com

Дослідження про коронавірус

Ще одна вакцина від коронавірусу готова до використання

Джерело: компанія Novavax

У США 28 січня заявили про успішне випробування ще однієї вакцини від коронавірусу. Створила її біотехнологічна компанія Novavax. За результатами 3 фаз клінічних випробувань ефективність препарату становить 89,3%.

Окреслили найпоширеніші симптоми зараження "британським штамом" коронавірусу

Джерело: Управління національної статистики Великої Британії (ONS)