Новини про коронавірус 29 січня: точні дати вакцинації в Україні, світ отримав ще одну вакцину

Головний санлікар України назвав конкретні дати старту вакцинації проти коронавірусу в Україні. Парламент в другому читанні ухвалив законопроєкт, який дозволяє використовувати іноземні вакцини. В світі продовжує зростати кількість інфікованих коронавірусом, Португалія, зокрема, заявила про третю хвилю. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 січня.
Джерело: 24 канал
Дані МОЗ
Станом на 29 січня добовий приріст хворих на коронавірус – 5 181, з них 218 дітей та 212 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 916 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або наявними симптомами хвороби, які потребували медичного контролю.
Днем раніше Новини про коронавірус 28 січня: в Україні схвалили іноземні вакцини, нова група ризику
Від учора, на жаль, від ускладнень коронавірусу померли 128 хворих на COVID-19. Натомість одужало 11 310 людей.
Від учора в Україні зробили 44 143 тестів на коронавірус. З них лише 24 769 були здійснені методом ПЛР. Решту 19 374 проводили методом ІФА.
Загалом за весь час пандемії українські лабораторії провели 6 209 089 тестів на наявність SARS-CoV-2 методом ПЛР.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
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Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт, завдяки якому в Україні можна буде використовувати іноземні вакцини проти коронавірусу. "За" проголосувало 280 народних депутатів.
У другому читанні депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання".
280 депутатів проголосували за прийняття законопроєкту, 12 – проти, 12 – утримались, а ще 42 не голосували взагалі.Зверніть увагу! МОЗ представив "дорожню карту" вакцинації проти коронавірусу в Україні – передбачено 5 етапів вакцинації. Згідно з ним, безкоштовний доступ до вакцини буде забезпечений всім громадянам країни.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: BBC News Україна
Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартує 15 лютого, може трохи пізніше. Саме у ці дати до України повинні надійти перші дози вакцини.
За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка наразі багато процесів на етапі узгодження, але домовленості про постачання вакцини уже є, а завадити старту вакцинації можуть хіба форс-мажорні обставини.
Головний санлікар зауважив, що питання лише в тому, яка вакцина приїде першою.Довідка: є партія вакцини, яку виділять Україні в рамках COVAX – вона є безоплатною. Іншу партію Україна законтрактувала за бюджетні кошти.
Так, за прогнозом Віктора Ляшка, якщо COVAX, то, напевно, першою приїде вакцина Pfizer.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Згідно з даними дослідження незалежного аналітичного центру, найкраще з пандемією впоралася Нова Зеландія. Україна опинилася в десятці країн світу, які найгірше протидіяли пандемії коронавірусу. Із 98 місць, Україна на 90 сходинці.
Деталі дослідження Україна в десятці країн з найгіршою реакцією на пандемію
Джерело: МОЗ
Міністерство охорони здоров'я 29 січня оновило перелік країн, в яких складна ситуація з поширенням COVID-19. Список червоної зони збільшився на 6 країн. Тепер їх – 74.
Список зелених і червоних країн / Таблиця МОЗ
Від початку пандемії у світі виявили більш ніж 101 мільйон випадків інфікування коронавірусом. Понад 56 мільйонів хворих уже одужали, але 2 193 717 пацієнтів померли.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Джерело: AP
Представники організації зустрілися з медиками, які, ймовірно, першими почали лікувати хворих на коронавірус. У їхній лікарні вперше заявили про "пневмонію невідомо походження".Довідка: Саме у цій лікарні лікарка Чжан Цзісянь першою повідомила хворих на невідому пневмонію. Це трапилося 27 грудня 2019 року.
Джерело: DW
У Португалії на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні посилюють карантинні обмеження. З 31 січня 2021 року громадянам на два тижні заборонили покидати територію держави.
Джерело: DW
Європейське агентство лікарських препаратів (EMA) схвалило вакцину проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Остаточне рішення про використання препарату в країнах ЄС прийматиме Єврокомісія.
Препарат називається AZD1222. Вакцина стала третьою за рахунком, яку EMA допустило для використання в ЄС. До цього регулятор схвалив препарати від компаній Pfizer-BioNTech та Moderna.
Джерело: компанія Novavax
У США 28 січня заявили про успішне випробування ще однієї вакцини від коронавірусу. Створила її біотехнологічна компанія Novavax. За результатами 3 фаз клінічних випробувань ефективність препарату становить 89,3%.
Джерело: Управління національної статистики Великої Британії (ONS)