Новини про коронавірус 1 лютого: дані проти антитіла, коли Україна отримає вакцину
*В Україні відносно низька захворюваність на COVID-19. Впродовж минулої доби захворіли понад 2 тисячі хворих, водночас в країні низький показник тестування. У МОЗ вкотре закликати українців тестуватись на коронавірус у випадку симптомів ГРВІ. Вакцинація, ймовірно, стартує уже через 2 тижні. У світі спалахують протести проти карантину. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 лютого.
Новини про коронавірус в Україні 1 лютого
Актуальна статистика
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Станом на 1 лютого в Україні зареєстрували 2 030 пацієнтів з COVID-19, з них 71 дитина та 65 медичних працівників. Госпіталізації потребували 1 103 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність захворювання. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 61 пацієнт. Натомість 1 131 хворий одужав.
Днем раніше В Україні всього 2 030 нових хворих на COVID-19, але понад тисяча госпіталізованих
Яка ситуація з тестуванням
Тестування в країні залишається на дуже низькому рівні. Впродовж минулої доби в Україні провели всього 12 825 тестів на коронавірус:
- 9 873 – методом ПЛР,
- 2 952 – методом ІФА.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
- Київ – 160 випадків;
- Вінницька область – 79 випадків;
- Волинська область – 59 випадків;
- Дніпропетровська область – 76 випадків;
- Донецька область – 62 випадки;
- Житомирська область – 102 випадки;
- Закарпатська область – 127 випадків;
- Запорізька область – 87 випадків;
- Івано-Франківська область – 297 випадків;
- Київська область – 100 випадків;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 20 випадків;
- Львівська область – 146 випадків;
- Миколаївська область – 152 випадки;
- Одеська область – 71 випадок;
- Полтавська область – 56 випадків;
- Рівненська область – 27 випадків;
- Сумська область – 61 випадок;
- Тернопільська область – 85 випадків;
- Харківська область – 36 випадки;
- Херсонська область – 20 випадків;
- Хмельницька область – 3 випадки;
- Черкаська область – 40 випадків;
- Чернівецька область – 124 випадки;
- Чернігівська область – 37 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
До теми Неприємно стояти з простягнутою рукою: Зеленський пояснив затримку вакцинації в Україні
Через 2 тижні Україна отримає вакцини проти коронавірусу, – МОЗ
брифінг слухав 24 канал
Перші партії вакцин проти коронавірусу надійдуть в Україну вже за 2 тижні. Країні отримає їх в рамках глобальної ініціативи COVAX. Про це під час брифінгу 1 лютого повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко. За його даними, наразі Україні підтвердили 117 тисяч доз вакцин від компаній Pfizer і BionTech.
Друге постачання вакцин від Pfizer і BionTech в рамках механізму COVAX Україні повинна отримати у другому кварталі 2021 року.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Зеленський анонсував Всеукраїнський форум щодо COVID-19
Джерело: телеграм Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський анонсував Всеукраїнський форум "Україна 30". Під час нього експерти та посадовці зможуть відповісти на деякі питання громадян.
Всеукраїнський форум "Україна 30" проходитиме у Києві з 8 до 10 лютого.
Зверніть увагу В Україні запускають сайт для запису на COVID-вакцинацію
В Україні можуть впровадити адаптивний карантин
Кабінет Міністрів розглядає можливість повернення України до адаптивного карантину. Зокрема, є області, які за показниками можуть перебувати у зеленій або жовтій зоні.
Джерело: пресслужба Президента України
Чим загрожує підробка довідок про проходження тесту на коронавіруc
Джерело: фейсбук Віктора Ляшка
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко наголосив, що підробка довідок про проходження тесту на коронавірусну інфекцію є кримінальним злочином.
Sinovaс не повідомляє Україні про ефективність закупленої вакцини
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус в світі 1 лютого
Статистика поширення COVID-19 в світі
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі виявили близько 103 мільйонів випадків передачі коронавірусної інфекції. Станомр на 1 лютого 57 мільйонів хворих уже одужали, але 2 228 401 пацієнті помер.
Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19
- США – 26 188 084;
- Індія – 10 757 610;
- Бразилія – 9 204 731;
- Велика Британія – 3 828 183;
- Росія – 3 825 739.
Ізраїль суттєво збільшив штрафи за порушення карантину
Джерело: Times of Israel
В Ізраїлі на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні збільшили розмір стягнення за недотримання карантину. Відтепер порушники можуть заплатити до 3 тисяч доларів штрафу.
У Нідерландах затримали десятки протестувальників проти карантину
Джерело: NOS
В містах Амстердам та Апелдорн мешканці вийшли на протести 31 січня проти карантинних обмежень. Місцева поліція затримала понад 30 людей. Це вже друга хвиля протестів: попередня відбулась 24 січня.
Поліція заявила, що затримала 33 особи. Дії 25 з них назвали "загрозливими для громадського порядку".
Протест в Амстердамі / Фото ANP
В Австрії також тисячі людей вийшли на акції проти карантину
Актуально Німеччина зголосилася рятувати Португалію від коронавірусної кризи
Дослідження про коронавірус
Як часто антитіла проти COVID-19 передаються від матері до дитини
Джерело: JAMA Pediatrics
Дитина може отримувати тимчасовий захист від COVID-19 від матері, якщо з моменту появи у неї антитіл до пологів пройшло достатньо часу.
Коли антитіла передаються від матері до дитини
- Потенційно новонароджені діти можуть отримувати тимчасовий захист від коронавірусу від матерів.
- Імовірність передачі антитіл не була пов'язана з тяжкістю перенесеної ними інфекції.
- Однак ймовірність передачі вища, чим більше часу пройшло з початку хвороби.
- Антитіла в пуповинної крові були у всіх жінок, у яких хвороба почалася не менш ніж за 17 днів до пологів.
- Дітям, які народилися передчасно, антитіла передавалися успішно.
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