Новини про коронавірус 1 лютого: дані проти антитіла, коли Україна отримає вакцину

*В Україні відносно низька захворюваність на COVID-19. Впродовж минулої доби захворіли понад 2 тисячі хворих, водночас в країні низький показник тестування. У МОЗ вкотре закликати українців тестуватись на коронавірус у випадку симптомів ГРВІ. Вакцинація, ймовірно, стартує уже через 2 тижні. У світі спалахують протести проти карантину. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 1 лютого

Актуальна статистика

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 1 лютого в Україні зареєстрували 2 030 пацієнтів з COVID-19, з них 71 дитина та 65 медичних працівників. Госпіталізації потребували 1 103 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність захворювання. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 61 пацієнт. Натомість 1 131 хворий одужав.

Днем раніше В Україні всього 2 030 нових хворих на COVID-19, але понад тисяча госпіталізованих

Яка ситуація з тестуванням

Тестування в країні залишається на дуже низькому рівні. Впродовж минулої доби в Україні провели всього 12 825 тестів на коронавірус:

9 873 – методом ПЛР,

2 952 – методом ІФА.

Важливо! МОЗ закликає тестуватися на коронавірус з будь-якими, навіть найменшими симптомами ГРВІ.

Якщо вам з якоїсь причини відмовляють в тестуванні, звертайтесь на гарячу лінію МОЗ – 0 800 60 20 19.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 160 випадків;

Вінницька область – 79 випадків;

Волинська область – 59 випадків;

Дніпропетровська область – 76 випадків;

Донецька область – 62 випадки;

Житомирська область – 102 випадки;

Закарпатська область – 127 випадків;

Запорізька область – 87 випадків;

Івано-Франківська область – 297 випадків;

Київська область – 100 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 20 випадків;

Львівська область – 146 випадків;

Миколаївська область – 152 випадки;

Одеська область – 71 випадок;

Полтавська область – 56 випадків;

Рівненська область – 27 випадків;

Сумська область – 61 випадок;

Тернопільська область – 85 випадків;

Харківська область – 36 випадки;

Херсонська область – 20 випадків;

Хмельницька область – 3 випадки;

Черкаська область – 40 випадків;

Чернівецька область – 124 випадки;

Чернігівська область – 37 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Загальна статистика захворюваності на COVID-19:

Від початку пандемії, за офіційними даними МОЗ, коронавірусом інфікувалися 1 221 485 мешканців України.

Станом на 1 лютого 1 023 915 людей вже одужали. Але, на жаль, 22 768 пацієнтів померли внаслідок ускладнень хвороби.

До теми Неприємно стояти з простягнутою рукою: Зеленський пояснив затримку вакцинації в Україні

Через 2 тижні Україна отримає вакцини проти коронавірусу, – МОЗ

брифінг слухав 24 канал

Перші партії вакцин проти коронавірусу надійдуть в Україну вже за 2 тижні. Країні отримає їх в рамках глобальної ініціативи COVAX. Про це під час брифінгу 1 лютого повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко. За його даними, наразі Україні підтвердили 117 тисяч доз вакцин від компаній Pfizer і BionTech.

Друге постачання вакцин від Pfizer і BionTech в рамках механізму COVAX Україні повинна отримати у другому кварталі 2021 року.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Зеленський анонсував Всеукраїнський форум щодо COVID-19

Джерело: телеграм Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський анонсував Всеукраїнський форум "Україна 30". Під час нього експерти та посадовці зможуть відповісти на деякі питання громадян.

Всеукраїнський форум "Україна 30" проходитиме у Києві з 8 до 10 лютого.

Зверніть увагу В Україні запускають сайт для запису на COVID-вакцинацію

В Україні можуть впровадити адаптивний карантин

Кабінет Міністрів розглядає можливість повернення України до адаптивного карантину. Зокрема, є області, які за показниками можуть перебувати у зеленій або жовтій зоні.

Джерело: пресслужба Президента України

Чим загрожує підробка довідок про проходження тесту на коронавіруc

: Після завершення локдауну по всій території України почав діяти загальнонаціональний карантин. Автоматично всі області потрапили у помаранчеву зону.

Джерело: фейсбук Віктора Ляшка

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко наголосив, що підробка довідок про проходження тесту на коронавірусну інфекцію є кримінальним злочином.

Sinovaс не повідомляє Україні про ефективність закупленої вакцини

Китайська компанія Sinovaс ще не надала документи про ефективність своєї вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19. Як відомо, Україна розірве угоду про закупівлю вакцини від Sinovaс, якщо ефективність їхньої вакцини буде нижче, ніж 70%.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус в світі 1 лютого

Статистика поширення COVID-19 в світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили близько 103 мільйонів випадків передачі коронавірусної інфекції. Станомр на 1 лютого 57 мільйонів хворих уже одужали, але 2 228 401 пацієнті помер.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 26 188 084;

Індія – 10 757 610;

Бразилія – 9 204 731;

Велика Британія – 3 828 183;

Росія – 3 825 739.

Ізраїль суттєво збільшив штрафи за порушення карантину

Джерело: Times of Israel

В Ізраїлі на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні збільшили розмір стягнення за недотримання карантину. Відтепер порушники можуть заплатити до 3 тисяч доларів штрафу.

У Нідерландах затримали десятки протестувальників проти карантину

Джерело: NOS

В містах Амстердам та Апелдорн мешканці вийшли на протести 31 січня проти карантинних обмежень. Місцева поліція затримала понад 30 людей. Це вже друга хвиля протестів: попередня відбулась 24 січня.

Поліція заявила, що затримала 33 особи. Дії 25 з них назвали "загрозливими для громадського порядку".



Протест в Амстердамі / Фото ANP

В Австрії також тисячі людей вийшли на акції проти карантину

DW, на вулиці столиці вийшли близько 10 тисяч громадян. У австрійському Відні 31 січня 2021 року пройшли масові акції протесту проти нових карантинних обмежень, які запровадив уряд країни. За даними видання, на вулиці столиці вийшли близько 10 тисяч громадян.

Актуально Німеччина зголосилася рятувати Португалію від коронавірусної кризи

Дослідження про коронавірус

Як часто антитіла проти COVID-19 передаються від матері до дитини

Джерело: JAMA Pediatrics