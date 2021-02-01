Новини про коронавірус 1 лютого: дані проти антитіла, коли Україна отримає вакцину

*В Україні відносно низька захворюваність на COVID-19. Впродовж минулої доби захворіли понад 2 тисячі хворих, водночас в країні низький показник тестування. У МОЗ вкотре закликати українців тестуватись на коронавірус у випадку симптомів ГРВІ. Вакцинація, ймовірно, стартує уже через 2 тижні. У світі спалахують протести проти карантину. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 лютого.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Станом на 1 лютого в Україні зареєстрували 2 030 пацієнтів з COVID-19, з них 71 дитина та 65 медичних працівників. Госпіталізації потребували 1 103 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність захворювання. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 61 пацієнт. Натомість 1 131 хворий одужав.
Днем раніше В Україні всього 2 030 нових хворих на COVID-19, але понад тисяча госпіталізованих
Тестування в країні залишається на дуже низькому рівні. Впродовж минулої доби в Україні провели всього 12 825 тестів на коронавірус:
Важливо! МОЗ закликає тестуватися на коронавірус з будь-якими, навіть найменшими симптомами ГРВІ.
Якщо вам з якоїсь причини відмовляють в тестуванні, звертайтесь на гарячу лінію МОЗ – 0 800 60 20 19.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Загальна статистика захворюваності на COVID-19:
До теми Неприємно стояти з простягнутою рукою: Зеленський пояснив затримку вакцинації в Україні
брифінг слухав 24 канал
Перші партії вакцин проти коронавірусу надійдуть в Україну вже за 2 тижні. Країні отримає їх в рамках глобальної ініціативи COVAX. Про це під час брифінгу 1 лютого повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко. За його даними, наразі Україні підтвердили 117 тисяч доз вакцин від компаній Pfizer і BionTech.
Друге постачання вакцин від Pfizer і BionTech в рамках механізму COVAX Україні повинна отримати у другому кварталі 2021 року.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: телеграм Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський анонсував Всеукраїнський форум "Україна 30". Під час нього експерти та посадовці зможуть відповісти на деякі питання громадян.
Всеукраїнський форум "Україна 30" проходитиме у Києві з 8 до 10 лютого.
Зверніть увагу В Україні запускають сайт для запису на COVID-вакцинацію
Кабінет Міністрів розглядає можливість повернення України до адаптивного карантину. Зокрема, є області, які за показниками можуть перебувати у зеленій або жовтій зоні.
Джерело: пресслужба Президента УкраїниДовідка: Після завершення локдауну по всій території України почав діяти загальнонаціональний карантин. Автоматично всі області потрапили у помаранчеву зону.
Джерело: фейсбук Віктора Ляшка
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко наголосив, що підробка довідок про проходження тесту на коронавірусну інфекцію є кримінальним злочином.
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі виявили близько 103 мільйонів випадків передачі коронавірусної інфекції. Станомр на 1 лютого 57 мільйонів хворих уже одужали, але 2 228 401 пацієнті помер.
Джерело: Times of Israel
В Ізраїлі на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні збільшили розмір стягнення за недотримання карантину. Відтепер порушники можуть заплатити до 3 тисяч доларів штрафу.
Джерело: NOS
В містах Амстердам та Апелдорн мешканці вийшли на протести 31 січня проти карантинних обмежень. Місцева поліція затримала понад 30 людей. Це вже друга хвиля протестів: попередня відбулась 24 січня.
Поліція заявила, що затримала 33 особи. Дії 25 з них назвали "загрозливими для громадського порядку".
Протест в Амстердамі / Фото ANP
Актуально Німеччина зголосилася рятувати Португалію від коронавірусної кризи
Джерело: JAMA Pediatrics
Дитина може отримувати тимчасовий захист від COVID-19 від матері, якщо з моменту появи у неї антитіл до пологів пройшло достатньо часу.