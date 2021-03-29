Новини про коронавірус 29 березня: вакцинація вагітних, походження COVID-19
За минулу добу в Україні зафіксували 8 346 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. У Чехії виявили новий штам COVID-19. Вчені заявили про безпеку вакцинації проти коронавірусу для вагітних. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 березня.
Джерело:24 канал
Новини про коронавірус в Україні
Як змінилась ситуація за добу
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 8 346 людей, з них 344 дитини та 140 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли, на жаль, 178 пацієнтів. Найбільше хворих на COVID-19 зареєстрували у Львівській області. До лікарень в регіонах госпіталізували 3 129 людей. Водночас одужали 2 875 пацієнтів.
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Статистика захворюваності та вакцинації в регіонах
- м. Київ – 402 випадки/ 20 щеплень;
- Вінницька область – 365 випадків/ 50 щеплень;
- Волинська область – 223 випадки/ 20 щеплень;
- Дніпропетровська область – 647 випадків/ 80 щеплень;
- Донецька область – 175 випадків/ 0 щеплень;
- Житомирська область – 567 випадків/ 120 щеплень;
- Закарпатська – 201 випадок/ 20 щеплень;
- Запорізька область – 136 випадків/ 100 щеплень;
- Івано-Франківська область – 226 випадків/ 175 щеплень;
- Київська область – 518 випадків/ 20 щеплень;
- Кіровоградська область – 59 випадків/ 10 щеплень;
- Луганська область – 29 випадків/ 0 щеплень;
- Львівська область – 820 випадків/ 100 щеплень;
- Миколаївська область – 243 випадки/ 30 щеплень;
- Одеська область – 658 випадків/ 40 щеплень;
- Полтавська область – 154 випадки/ 190 щеплень;
- Рівненська область – 139 випадків/ 0 щеплень;
- Сумська область – 326 випадків/ 30 щеплень;
- Тернопільська область – 390 випадків/ 40 щеплень;
- Харківська область – 664 випадки/ 230 щеплень;
- Херсонська область – 145 випадків/ 140 щеплень;
- Хмельницька область – 428 випадків/ 70 щеплень;
- Черкаська область – 392 випадки/ 40 щеплень;
- Чернівецька область – 292 випадки/ 60 щеплень;
- Чернігівська область – 147 випадків/ 0 щеплень.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вакцинація в Україні
за даними очільника МОЗ
Від учора щеплення проти коронавірусу в Україні отримали 1 585 людей. Від початку вакцинальної кампанії імунізували проти коронавірусу – 198 465 людей, з них отримали 1 дозу – 198 464 людини, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 1 людина.
Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 72 пунктами щеплення. Станом на 28 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 364 104 людини.
За останню добу у 4 областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу
У Донецькій, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях у неділю не зробили жодного щеплення проти COVID-19. У Кіровоградській області вакцинували 10 людей.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 29 березня
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 127 мільйонів хворих на COVID-19. Станом на 28 березня близько 72 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 783 665 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
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У Чехії виявили новий штам коронавірусу
Джерело: Novinky
Чеська лабораторія у Брно Elisabeth Pharmacon виявила новий штам коронавірусу. За словами науковців, він не є небезпечнішим аніж "британський" штам. Досі такий штам COVID-19 у пацієнтів не виявляли. Про це розповів гендиректор лабораторії Омар Шері.
США розроблять свій паспорт вакцинації, – ЗМІ
Джерело: The Washington Post
Адміністрація президента США Джо Байдена та приватні компанії нібито працюють над розробкою паспорта вакцинації для населення. Це дозволить людям вести свій бізнес у період пандемії. Передбачають, що паспорт буде доступний в електронному варіанті – як застосунок у смартфоні. Крім того, його можна буде видрукувати.
До ідеї розроблення сертифікатів Білий дім підштовхнуло збільшення кількості компаній, які наполягають на необхідності отримувати від людей докази вакцинації.
Чим відрізняються вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
ВООЗ оголосила 4 сценарії походження коронавірусу
Джерело: Associated Press
У Всесвітній організації охорони здоров'я оприлюднили проєкт доповіді щодо походження коронавірусу. SARS-CoV-2, найімовірніше, передався людині від кажанів через проміжну ланку. У доповіді представлено 4 можливих сценарії передачі коронавірусу людині в порядку ступеня ймовірності.
- За оцінками фахівців, "ймовірно" або "дуже ймовірно", що передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварину.
- При цьому зараження безпосередньо через кажанів оцінюється як просто "ймовірне".
- Також можливий, але з низькою ймовірністю, сценарій зараження через харчові продукти.
- Витоком з лабораторії назвали "вкрай малоймовірною".
Вакцинація проти коронавірусу безпечна та ефективна для вагітних
Джерело: AJOG
У більшості країн, де проводиться масова вакцинація проти коронавірусу, прищеплюють в тому числі майбутніх матерів і жінок, що годують. Найбільше дослідження, проведене в США, підтвердило: вакцинація від COVID-19 не тільки захищає проти коронавірусу матір і дитину, але і не викликає серйозних побічних реакцій.
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