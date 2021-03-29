Новини про коронавірус 29 березня: вакцинація вагітних, походження COVID-19

Джерело:24 канал
За минулу добу в Україні зафіксували 8 346 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. У Чехії виявили новий штам COVID-19. Вчені заявили про безпеку вакцинації проти коронавірусу для вагітних. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 березня.
Новини про коронавірус в Україні
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 8 346 людей, з них 344 дитини та 140 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли, на жаль, 178 пацієнтів. Найбільше хворих на COVID-19 зареєстрували у Львівській області. До лікарень в регіонах госпіталізували 3 129 людей. Водночас одужали 2 875 пацієнтів.
Днем раніше Новини про коронавірус 28 березня: нова температура зберігання Pfizer, "ковідний" концертЗа весь час пандемії в Україні:
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
за даними очільника МОЗ
Від учора щеплення проти коронавірусу в Україні отримали 1 585 людей. Від початку вакцинальної кампанії імунізували проти коронавірусу – 198 465 людей, з них отримали 1 дозу – 198 464 людини, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 1 людина.
Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 72 пунктами щеплення. Станом на 28 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 364 104 людини.
У Донецькій, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях у неділю не зробили жодного щеплення проти COVID-19. У Кіровоградській області вакцинували 10 людей.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 127 мільйонів хворих на COVID-19. Станом на 28 березня близько 72 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 783 665 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
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Джерело: Novinky
Чеська лабораторія у Брно Elisabeth Pharmacon виявила новий штам коронавірусу. За словами науковців, він не є небезпечнішим аніж "британський" штам. Досі такий штам COVID-19 у пацієнтів не виявляли. Про це розповів гендиректор лабораторії Омар Шері.
Джерело: The Washington Post
Адміністрація президента США Джо Байдена та приватні компанії нібито працюють над розробкою паспорта вакцинації для населення. Це дозволить людям вести свій бізнес у період пандемії. Передбачають, що паспорт буде доступний в електронному варіанті – як застосунок у смартфоні. Крім того, його можна буде видрукувати.
До ідеї розроблення сертифікатів Білий дім підштовхнуло збільшення кількості компаній, які наполягають на необхідності отримувати від людей докази вакцинації.
Чим відрізняються вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Associated Press
У Всесвітній організації охорони здоров'я оприлюднили проєкт доповіді щодо походження коронавірусу. SARS-CoV-2, найімовірніше, передався людині від кажанів через проміжну ланку. У доповіді представлено 4 можливих сценарії передачі коронавірусу людині в порядку ступеня ймовірності.
Джерело: AJOG
У більшості країн, де проводиться масова вакцинація проти коронавірусу, прищеплюють в тому числі майбутніх матерів і жінок, що годують. Найбільше дослідження, проведене в США, підтвердило: вакцинація від COVID-19 не тільки захищає проти коронавірусу матір і дитину, але і не викликає серйозних побічних реакцій.