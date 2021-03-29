Новини про коронавірус 29 березня: вакцинація вагітних, походження COVID-19

За минулу добу в Україні зафіксували 8 346 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. У Чехії виявили новий штам COVID-19. Вчені заявили про безпеку вакцинації проти коронавірусу для вагітних. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 березня.

Новини про коронавірус в Україні

Як змінилась ситуація за добу

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 8 346 людей, з них 344 дитини та 140 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли, на жаль, 178 пацієнтів. Найбільше хворих на COVID-19 зареєстрували у Львівській області. До лікарень в регіонах госпіталізували 3 129 людей. Водночас одужали 2 875 пацієнтів.

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захворіло – 1 652 409 осіб;

одужало – 1 303 500 осіб;

летальних випадків – 32 132;

проведено ПЛР-тестувань – 8 007 427.

Статистика захворюваності та вакцинації в регіонах

м. Київ – 402 випадки/ 20 щеплень;

Вінницька область – 365 випадків/ 50 щеплень;

Волинська область – 223 випадки/ 20 щеплень;

Дніпропетровська область – 647 випадків/ 80 щеплень;

Донецька область – 175 випадків/ 0 щеплень;

Житомирська область – 567 випадків/ 120 щеплень;

Закарпатська – 201 випадок/ 20 щеплень;

Запорізька область – 136 випадків/ 100 щеплень;

Івано-Франківська область – 226 випадків/ 175 щеплень;

Київська область – 518 випадків/ 20 щеплень;

Кіровоградська область – 59 випадків/ 10 щеплень;

Луганська область – 29 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 820 випадків/ 100 щеплень;

Миколаївська область – 243 випадки/ 30 щеплень;

Одеська область – 658 випадків/ 40 щеплень;

Полтавська область – 154 випадки/ 190 щеплень;

Рівненська область – 139 випадків/ 0 щеплень;

Сумська область – 326 випадків/ 30 щеплень;

Тернопільська область – 390 випадків/ 40 щеплень;

Харківська область – 664 випадки/ 230 щеплень;

Херсонська область – 145 випадків/ 140 щеплень;

Хмельницька область – 428 випадків/ 70 щеплень;

Черкаська область – 392 випадки/ 40 щеплень;

Чернівецька область – 292 випадки/ 60 щеплень;

Чернігівська область – 147 випадків/ 0 щеплень.

За весь час пандемії в Україні:

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація в Україні

за даними очільника МОЗ

Від учора щеплення проти коронавірусу в Україні отримали 1 585 людей. Від початку вакцинальної кампанії імунізували проти коронавірусу – 198 465 людей, з них отримали 1 дозу – 198 464 людини, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 1 людина.

Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 72 пунктами щеплення. Станом на 28 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 364 104 людини.

За останню добу у 4 областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу

У Донецькій, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях у неділю не зробили жодного щеплення проти COVID-19. У Кіровоградській області вакцинували 10 людей.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 29 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 127 мільйонів хворих на COVID-19. Станом на 28 березня близько 72 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 783 665 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

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У Чехії виявили новий штам коронавірусу

Джерело: Novinky

Чеська лабораторія у Брно Elisabeth Pharmacon виявила новий штам коронавірусу. За словами науковців, він не є небезпечнішим аніж "британський" штам. Досі такий штам COVID-19 у пацієнтів не виявляли. Про це розповів гендиректор лабораторії Омар Шері.

США розроблять свій паспорт вакцинації, – ЗМІ

Джерело: The Washington Post

Адміністрація президента США Джо Байдена та приватні компанії нібито працюють над розробкою паспорта вакцинації для населення. Це дозволить людям вести свій бізнес у період пандемії. Передбачають, що паспорт буде доступний в електронному варіанті – як застосунок у смартфоні. Крім того, його можна буде видрукувати.

До ідеї розроблення сертифікатів Білий дім підштовхнуло збільшення кількості компаній, які наполягають на необхідності отримувати від людей докази вакцинації.



Чим відрізняються вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

ВООЗ оголосила 4 сценарії походження коронавірусу

Джерело: Associated Press

У Всесвітній організації охорони здоров'я оприлюднили проєкт доповіді щодо походження коронавірусу. SARS-CoV-2, найімовірніше, передався людині від кажанів через проміжну ланку. У доповіді представлено 4 можливих сценарії передачі коронавірусу людині в порядку ступеня ймовірності.

За оцінками фахівців, "ймовірно" або "дуже ймовірно", що передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварину. При цьому зараження безпосередньо через кажанів оцінюється як просто "ймовірне". Також можливий, але з низькою ймовірністю, сценарій зараження через харчові продукти. Витоком з лабораторії назвали "вкрай малоймовірною".

Вакцинація проти коронавірусу безпечна та ефективна для вагітних

Джерело: AJOG

У більшості країн, де проводиться масова вакцинація проти коронавірусу, прищеплюють в тому числі майбутніх матерів і жінок, що годують. Найбільше дослідження, проведене в США, підтвердило: вакцинація від COVID-19 не тільки захищає проти коронавірусу матір і дитину, але і не викликає серйозних побічних реакцій.