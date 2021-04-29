Новини про коронавірус в Україні

Поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від учора захворіли на коронавірус 11 627 українців – це найвищі показники за останні 5 днів. Госпіталізації потребували 3 096 хворих з підтвердженим COVID-19 чи вираженими симптомами недуги.

Летальність залишається високою, за минулу добу внаслідок коронавірусу померли 387 хворих. Водночас видужали 18 442 пацієнти.

Днем раніше Новини про коронавірус 28 квітня: Київ виходить з локдауну, ризики тромбозу у дітей

За добу в Україні провели 93 463 тестувань, з них:

методом ПЛР – 41 499,

методом ІФА – 16 569,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 395.

Статистика від початку пандемії: Станом на 29 квітня в Україні зареєстрували 2 059 465 випадків зараження коронавірусом, з яких видужали 635 333 пацієнти.Загальна кількість померлих від COVID-19 в країні зросла до 43 778.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Впродовж 28 квітня в Україні проти COVID-19 вакцинували 70 469 людей. До нині добова кількість вакцинованих в країні жодного разу не перевищувала 20 тисяч.

Від старту вакцинальної кампанії першу дозу вакцини ввели 629 182 людям. З них лише 10 закінчили вакцинацію, тобто отримали 2 ін'єкції.

Щеплення проводилось 267 мобільними бригадами з імунізації та 1 693 пунктами щеплення.

Станом на 28 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 501 690 людей.

Добовий приріст хворих та вакцинованих в регіонах:

Київ – 940 випадків/ 7 736 щеплень;

Вінницька область – 276 випадків/ 4 015 щеплень;

Волинська область – 345 випадків/ 1 467 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 021 випадок/ 5 791 щеплення;

Донецька область – 809 випадків/ 1 721 щеплення;

Житомирська область – 385 випадків/ 2 273 щеплення;

Закарпатська – 141 випадок/ 1 080 щеплень;

Запорізька область – 546 випадків/ 1 049 щеплень;

Івано-Франківська область – 184 випадки/ 916 щеплень;

Київська область – 341 випадок/ 5 685 щеплень;

Кіровоградська область – 174 випадки/ 1 466 щеплень;

Луганська область – 271 випадок/ 539 щеплень;

Львівська область – 667 випадків/ 3 889 щеплень;

Миколаївська область – 311 випадків/ 2 281 щеплення;

Одеська область – 518 випадків/ 2 683 щеплення;

Полтавська область – 666 випадків/ 5 640 щеплень;

Рівненська область – 386 випадків/ 1 713 щеплень;

Сумська область – 429 випадків/ 2 435 щеплень;

Тернопільська область – 312 випадків/ 1 755 щеплень;

Харківська область – 1 203 випадки/ 6 234 щеплення;

Херсонська область – 277 випадків/ 2 930 щеплень;

Хмельницька область – 461 випадок/ 1 128 щеплень;

Черкаська область – 444 випадки/ 3 141 щеплення;

Чернівецька область – 131 випадок/ 909 щеплень;

Чернігівська область – 389 випадків/ 1 993 щеплення.

* Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Яким чином регіони потрапляють в червону зону та виходять з неї

Коли медичній системі загрожує небезпека, центральна влада приймає рішення про переведення регіону в червону зону карантину. Головний санітарний лікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу пояснив алгоритм виходу області з цієї зони.

Головне, що слід розуміти, аби перевести регіон в червону зону, 3 дні у ньому повинні перевищувати епідеміологічні показники. Рішення приймає національна комісія ТЕБ і НС.

Які зони карантину в різних областях станом на 29 квітня

Джерело: МОЗ

Червона зона: місто Київ та Київська область, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Запорізька, Чернігівська, Хмельницька, Харківська, Полтавська області.

Помаранчева зона: Вінницька, Волинська, Рівненська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська, Луганська, Донецька області, Кіровогорадська області. 2

Жовта зона: Херсонська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська, Львівська області.

Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі Статистика поширення COVID-19 Джерело: РНБО України Від початку пандемії у світі зареєстрували майже 150 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Понад 86 мільйонів пацієнтів вже подолали хворобу, але 3 150 872 хворих померли. Китай і Росія хочуть підірвати довіру до ЄС Джерело: Європейська служба зовнішніх справ Росія і Китай щосили намагаються підірвати довіру до західних вакцин, інститутів ЄС і західноєвропейських стратегій вакцинації. Для цього вони використовують контрольовані державою ЗМІ й соціальні мережі, зокрема й офіційні дипломатичні сторінки. До російської кампанії з просування вакцини "Супутник V" залучені державні органи, державні компанії та державні ЗМІ. Але російські офіційні особи не лише просувають "Супутник V", а й дезінформують та кидають звинувачення у бік Європейського союзу, насамперед в "саботажі" російської вакцини. В Індії знову рекордні показники коронавірусу за добу За минулу добу, 28 квітня, в Індії зареєстрували рекордні 379 154 нових випадків зараження коронавірусом. Лише за добу в Індії від коронавірусу померли 3 645 пацієнтів. Загальна кількість хворих та померлих внаслідок COVID-19 в країні становить 18 376 421 і 204 832 відповідно. Водночас науковці з Мічиганського університету з'ясували, що справжня кількість летальних випадків щонайменше вдвічі (або й навіть вп'ятеро) більша, ніж в офіційній статистиці. Пандемія коронавірусу прискорюється, – ВООЗ Джерело: Yahoo! У регіональному представництві ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу не закінчилася. Навпаки, вона лише набирає обертів. В декількох країнах Південної Америки ситуація з коронавірусом у перші 4 місяці 2021 року значно гірша, ніж в такий самий період у 2020 році. За останній тиждень в регіоні на коронавірус захворіли 1,4 мільйона людей. Ще понад 36 000 померли від ускладнень, пов'язаних захворюванням. Це означає, що кожна четверта смерть від COVID-19, зареєстрована в усьому світі на минулому тижні, сталася в Північній і Південній Америці. Дослідження про коронавірус

Як часто у дітей виникає постковідний синдром

Джерело: medRxiv

Останні місяці з'являється все більше даних про те, що сприйнятливість дітей до SARS-Cov-2 сильно недооцінена. А наслідки перенесеної інфекції можуть бути досить серйозними.

Вчені провели опитування батьків 518 дітей до 18 років (середній вік 10 років), які були госпіталізовані в лікарню в період з квітня по серпень минулого року.Які симптоми найчастіше виникають у дітей після COVID-19

Результати показали, що у чверті пацієнтів (24,3%) симптоми COVID-19 зберігалися протягом семи-дев'яти місяців після виписки.

Найчастіше батьки повідомляли про: