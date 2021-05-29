Новини про коронавірус 29 травня: вбивства котів у КНДР, вакцинацію через Дію у Києві і Львові

У Києві та Львові стартувала вакцинація записаних через додаток "Дія". Уряд КНДР видав моторошний наказ знищити котів та голубів, щоб зупинити будь-яке можливе поширення коронавірусу. Одну сім'ю у Південній Кореї помістили в ізолятор за приховування домашнього улюбленця. У Вʼєтнамі заявили про нову мутацію коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 травня.

Новини про коронавірус в Україні 29 травня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ України

Станом на 29 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3 096 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 144 дитини та 55 медпрацівників.

Днем раніше Новини про коронавірус 28 травня: нові дані щодо походження вірусу, новий ризик для жінок

Також за минулу добу, 28 травня, в Україні госпіталізовано 1 309 осіб.

На жаль, 156 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. За добу одужало – 10 199 осіб;

За добу протестовано:

️ методом ПЛР – 25 401 особи,

️ методом ІФА – 10 963 особи,

️ експрес-тестами – 21 020 осіб.

захворіло – 2 199 769 особи;

одужало – 2 030 415 осіб;

летальних випадків – 50 388;

проведено ПЛР-тестувань – 10 156 756.

МОЗ наголошує, що дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами – рятує життя.

"При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19", – додали у пресслужбі.

Вакцинація в Україні

За минулу добу, 28 травня, 16 815 людей отримали вакцину проти коронавірусу. Одну дозу отримали 9 785 людей, повністю імунізовані – 7 030 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 008 859 людей.

Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 123 964 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 132 821 щеплення.

Скільки вакцин використали в Україні

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 486 758,

Щеплено вакциною Coronavac – 109 143,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 60 856,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 351 878,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 224.

Вакцинація за 28 травня: які використали вакцини за минулу добу

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 1 232,

Щеплено вакциною Coronavac – 11 192,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 2 643,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 1 748,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 0.

Зазначимо, що вакцина Janssen (Johnson & Johnson's) ще не зареєстрована в Україні! МОЗ дозволило ввезти в Україну 500 доз цієї вакцини для щеплення працівників компаній з США.

У Києві та Львові стартувала вакцинація записаних через Дію

Джерело: Сегодня

У Києві та Львові у суботу, 29 квітня, запрацювали перші в Україні центри масової вакцинації. Щовихідних у них вакцинуватимуть проти коронавірусу, які записалися через додаток Дія.

У Львові центр вакцинації, який розгорнули на території стадіону “Арена Львів”, відкрився кілька тижнів раніше. На цій локації вже вакцинували працівників IT-індустрії.

Центр вакцинації у столиці облаштували у Міжнародному виставковому центрі поблизу станції метро Лівобережна.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 29 травня

Поширення вірусу у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії коронавірусу світі виявили майже 169 мільйонів хворих. 106 мільйонів пацієнтів вже одужали. Натомість 3 523 003 хворих пішли з життя від ускладнень, спричинених COVID-19.

Нині своє лікування продовжують понад 59 мільйонів людей по всьому світу.

У КНДР почали знищувати котів і голубів нібито через поширення COVID-19

Джерело: Express

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав збройним силам КНДР "ліквідувати" котів і голубів, намагаючись стримати поширення коронавірусу.

Так, уряд КНДР видав надзвичайний наказ "викорінити вуличних котів", щоб зупинити будь-яке можливе поширення коронавірусу. Як повідомляє Daily NK, влада заявила, що цей захід "запобігати проникненню коронавірусу через тварин, що прибувають з Китаю".

У місті Хесан, недалеко від кордону з Китаєм, сім'ю помістили на 20 днів у ізолятор, оскільки вони відмовилися віддати свою домашню кішку. Сім'я під час перевірки сказала владі, що їхня кішка померла. Однак через кілька днів тварину помітили біля паркану на кордоні. В результаті кішку забрали, а людей відправили в ізолятор.

У Вʼєтнамі виявили нову мутацію коронавірусу

Джерело: VnExpress

Міністр охорони здоровʼя Вʼєтнаму Нгуєн Тхань Лонг заявив, що у країні виявили гібридний варіант COVID-19 з ознаками "британського" і "індійського" штамів.

Мутацію коронавірусу діагностували 28 травня одночасно у кількох людей. Зазначається, що гібридний штам набагато більш заразний.