Новини про коронавірус 30 січня: Pfizer в Україні, безкоштовна вакцинація

В Україні за минулу добу зафіксували 4 685 випадків зараження коронавірусом. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вже у лютому в Україну прибудуть 117и тисяч доз вакцини проти коронавірусної інфекції компанії Pfizer. Зеленський вважає, що вакцинація має бути безкоштовною.У світі вже зроблено понад 90 мільйонів щеплень. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 січня.

Джерело: 24 канал

Новини про коронавірус в Україні 29 січня

Актуальна статистика поширення хвороби

Дані МОЗ

Читайте також Новини про коронавірус 29 січня: точні дати вакцинації в Україні, світ отримав ще одну вакцину

Станом на 30 січня 2021 року в Україні зафіксовано 1 216 278 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу кількість хворих зросла на 4 685. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні️

захворіло – 1 216 278 осіб;

одужало – 1 014 658 осіб;

летальних випадків – 22 628;

проведено ПЛР-тестувань – 6 232 960.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 341 випадок;

Вінницька область – 241 випадок;

Волинська область – 146 випадків;

Дніпропетровська область – 335 випадків;

Донецька область – 170 випадків;

Житомирська область – 158 випадків;

Закарпатська область – 245 випадків;

Запорізька область – 220 випадків;

Івано-Франківська область – 412 випадків;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 36 випадків;

Луганська область – 108 випадків;

Львівська область – 356 випадків;

Миколаївська область – 84 випадки;

Одеська область – 174 випадки;

Полтавська область – 104 випадки;

Рівненська область – 116 випадків;

Сумська область – 77 випадків;

Тернопільська область – 124 випадки;

Харківська область – 280 випадків;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 123 випадки;

Черкаська область – 155 випадків;

Чернівецька область – 186 випадків;

Чернігівська область – 117 випадків.

Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech вже у лютому

Джерело: фейсбук Віктора Ляшка

Про те, що Україна вже незабаром отримає дози вакцини проти коронавірусу від Pfizer-BioNTech повідомив заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко.

COVAX отримали заявки на першу хвилю від 72 країн, відібрано 18 країн, серед яких і Україна. Це вчергове підтверджує, що Україна здатна забезпечити необхідний холодовий ланцюг та логістику вакцин з наднизькими умовами зберігання,

– заявив Віктор Ляшко.

Головний санітарний лікар додав, що паралельно, протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, Україна зможе ще отримати від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії. І це лише в рамках механізму COVAX.



Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу

Чи будуть в Україні вакцинувати людей, які вже перехворіли на COVID-19

Джерело: BBC News Україна

В Україні вже в лютому має початися вакцинація від COVID-19. Свою дозу вакцини отримають навіть ті люди, які вже перехворіли на коронавірус. Як сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, МОЗ рекомендує вакцинуватися всім.

"Людина може перехворіти й мати імунітет. Але, яка правдива інформація, що людина перехворіла на коронавірус? Ми не будемо нікого тестувати, ми рекомендуватимемо вакцинацію незалежно від того, хворіла людина, чи ні", – пояснив головний санітарний лікар.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус у ЗСУ

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ

У лавах Збройних сил України за добу 29 січня діагностували 60 нових випадків коронавірусу. Натомість минулої доби виявили 45 інфікованих, а позаминулої – 67. Всього хворіють 733 військових.

Що відомо про нові випадки

До медзакладів довелось забрати 17 військових:

59 військовий мобільний госпіталь – 5 військовослужбовців;

Військово-медичний клінічний центр Північного та Південного регіонів, 65 військовий мобільний госпіталь – по 2 військовослужбовці;

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, Полтавський, Мукачівський, Миколаївський та Хмельницький військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров’я хворих задовільний, тож їм призначили необхідне лікування. У ЗСУ закликали усіх дотримуватись карантину та правил особистої гігієни.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус в світі 30 січня

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили більш ніж 102 мільйони випадків інфікування коронавірусом. Понад 56 мільйонів хворих уже одужали, але 2 208 071 пацієнт помер.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 25 934 331;

Індія – 10 733 130;

Бразилія – 9 118 513;

Росія – 3 790 265;

Велика Британія – 3 783 583.

ВООЗ змінила думку про вакцинацію вагітних

Всесвітня організація охорони здоров’я змінила рекомендації для вагітних жінок щодо щеплення проти коронавірусної інфекції вакцинами Pfizer-BioNTech та Moderna.

Експерти вважають, що технологія, яка використовується в вакцинах, загалом безпечна. Така зміна з'явилася після протесту проти попередньої заяви ВООЗ, в якій говорилося, що організація "не рекомендує вакцинацію вагітних жінок" вакцинами, виробництва Pfizer/BioNTech і Moderna.

Скільки людей у світі отримали вакцину проти коронавірус

Джерело: Bloomberg

У світі триває найбільша кампанія в історії вакцинації. Станом на 30 січня вже зроблено понад 90 мільйонів щеплень проти коронавірусної інфекції. Вакцинація триває у 62 країнах світу.

У яких країнах зробили найбільше щеплень проти коронавірусу

США – 28,9 мільйона доз;

Китай – 23 мільйони доз;

Країни Євросоюзу – 11,6 мільйона доз;

Великобританія – 8,4 мільйона доз;

Ізраїль – 4,6 мільйона доз.

У США вводять масковий режим у громадському транспорті

Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) лише в лютому 2021 року зроблять обов'язковим носіння масок у громадському транспорті, зокрема в літаках і потягах.

Постанова набере чинності 1 лютого 2021 року. Маски повинні носити і працівники транспорту (водії, кондуктори та інші співробітники).

У британському супермаркеті почали вакцинувати проти COVID-19

Джерело: Associated Press

В кількох містах Великої Британії відкрили центри масової вакцинації, які мають прискорити проведення щеплень проти COVID-19. Одну з таких медичних станцій облаштували в супермаркеті поблизу Бірмінгема.

Насамперед, згідно з національною програмою, вакцинують проти COVID-19 людей, які належать до групи ризику. Відтак щепити почали спочатку літніх людей. Працівники нового центру вакцинації можуть робити до 240 щеплень на день.

На вході всіх охочих вакцинуватися реєструють, заповнюють їхні контактні дані.



Приміщення супермаркету у Бірмінгемі облаштували під центр вакцинації / Скриншот з відео Associated Press