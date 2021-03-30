За минулу добу, 29 березня, в Україні на коронавірус захворіло понад 10 тисяч людей. Також вакцинували 14 433 мешканців країни (1 людина отримала вже друге щеплення). У Чернівцях з міської лікарні №1 виписали 100-річну пацієнтку, яка вилікувалася від коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 березня.

Новини про коронавірус в Україні

Як змінилась ситуація за добу

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 30 березня в Україні зафіксували 1 662 942 випадки зараження коронавірусною інфекцією. За минулу добу COVID-19 діагностували 10 533 мешканцям країни. З них 367 дітей та 250 медпрацівників.

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За минулу добу, 29 березня, найбільше нових хворих виявили у Києві (1 422), а також Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

За цей самий період до лікарень госпіталізували 2 597 підтверджених хворих або людей з наявними симптомами хвороби. З життя пішли ще 286 інфікованих. Натомість виписали 3 576 людей.

Від початку пандемії: виявили – 1 662 942 хворих;

одужали – 1 307 076 пацієнтів;

померли – 32 418 інфікованих;

Статистика захворюваності та темпи вакцинації в регіонах за останню добу:

Київ – 1 422 випадки/ 1 740 щеплень;

Вінницька область – 426 випадків/ 640 щеплень;

Волинська область – 232 випадки/ 370 щеплень;

Дніпропетровська область – 464 випадки/ 1 290 щеплень;

Донецька область – 503 випадки/ 580 щеплень;

Житомирська область – 169 випадків/ 700 щеплень;

Закарпатська – 187 випадків/ 440 щеплень;

Запорізька область – 205 випадків/ 670 щеплень;

Івано-Франківська область – 297 випадків/ 415 щеплень;

Київська область – 934 випадки/ 550 щеплень;

Кіровоградська область – 59 випадків/ 420 щеплень;

Луганська область – 220 випадків/ 330 щеплень;

Львівська область – 961 випадок/ 728 щеплень;

Миколаївська область – 287 випадків/ 330 щеплень;

Одеська область – 721 випадок/ 310 щеплень;

Полтавська область – 490 випадків/ 840 щеплень;

Рівненська область – 335 випадків/ 520 щеплень;

Сумська область – 215 випадків/ 540 щеплень;

Тернопільська область – 281 випадок/ 440 щеплень;

Харківська область – 762 випадки/ 380 щеплень;

Херсонська область – 69 випадків/ 350 щеплень;

Хмельницька область – 511 випадків/ 430 щеплень;

Черкаська область – 280 випадків/ 800 щеплень;

Чернівецька область – 286 випадків/ 380 щеплень;

Чернігівська область – 217 випадків/ 240 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Максим Степанов розповів, що станом на 29 березня 2021 року до листа очікування вакцинації проти коронавірусу записались 371 406 людей.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 14 433 мешканців країни. З них 1 людина отримала вже друге щеплення.

Тобто вже 2 людини в Україні отримали 2 дози препарату. Першою такою людиною стала лікарка з Хмельниччини. Вона працювала за контрактом у Мальдівській республіці, де й отримала першу ін'єкцію препаратом Covishield (AstraZeneca). А ось хто другим закінчив вакцинацію в країні, поки що невідомо.

Загалом від початку вакцинальної кампанії вакцину проти коронавірусу отримали 212 898 людей.

Вакцинація проти коронавірусу в регіонах за минулу добу

Київ – 1 740 щеплень;

Вінницька область – 640 щеплень;

Волинська область – 370 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 290 щеплень;

Донецька область – 580 щеплень;

Житомирська область – 700 щеплень;

Закарпатська – 440 щеплень;

Запорізька область – 670 щеплень;

Івано-Франківська область – 415 щеплень;

Київська область – 550 щеплень;

Кіровоградська область – 420 щеплень;

Луганська область – 330 щеплень;

Львівська область – 728 щеплень;

Миколаївська область – 330 щеплень;

Одеська область – 310 щеплень;

Полтавська область – 840 щеплень;

Рівненська область – 520 щеплень;

Сумська область – 540 щеплень;

Тернопільська область – 440 щеплень;

Харківська область – 380 щеплень;

Херсонська область – 350 щеплень;

Хмельницька область – 430 щеплень;

Черкаська область – 800 щеплень;

Чернівецька область – 380 щеплень;

Чернігівська область – 240 щеплень.

Лікарні УЗ почали перевіряти

Джерело: "Свобода слова Савіка Шустера"

Національна служба здоров'я України почала перевіряти медичні установи Укрзалізниці, яким виділили гроші для лікування хворих на COVID-19. Усе через те, що там відмовилися приймати пацієнтів.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що 9 лікарням Укрзалізниці виділили 60 мільйонів гривень додаткового фінансування з державного бюджету. Однак там не приймають хворих на коронавірус.

Головний санітарний лікар також додав, що після укладення контракту НСЗУ виплатила гроші на закупівлю ліків, кисневих концентраторів та засобів індивідуального захисту.

МОЗ витратило 40% з бюджетних коштів на купівлю вакцини від COVID-19

Джерело: StateWatch

Міністерство охорони здоров'я витратило близько 1,6 мільярда на закупівлю вакцини проти коронавірусу за бюджетною програмою "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19". Це 40% від загального обсягу програми.

Згідно з бюджетною програмою вакцинації, МОЗ цього року планує закупити 7,9 мільйона доз вакцин для 3,9 мільйона людей.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

У Чернівцях від коронавірусу одужала 100-річна пацієнтка

Джерело: АСС

У Чернівцях 100-річна жінка одужала від коронавірусу. Коли лікарі діагностували у неї пневмонію, її вперше поклали до лікарні. Марія Тихонівна, яка сама колись працювала в цій лікарні медсестрою, захворіла ще на початку весни. Спершу жінка лікувалася вдома, а коли її стан погіршився, то звернулася в лікарню.

Жінка мала супутні хвороби. Тож за нею цілодобово доглядали медики та родичі, які лікувалися в цьому ж медзакладі. Вони захворіли одночасно з пані Марією. УЗД легенів показало позитивну динаміку на одужання. Окрім того, нещодавно ПЛР-тест не виявив інфекції в організмі жінки.



100-річна Марія Тихонівна одужала від коронавірусу / Фото АСС

Новини про коронавірус у світі 30 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 127 мільйонів хворих на COVID-19. Станом на ранок 30 березня понад 72 мільйони людей вже подолали хворобу, але 2 791 938 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

AstraZeneca перейменували свою вакцину проти коронавірусу

Джерело: Агентство медичних продуктів Швеції

Англо-шведська компанія AstraZeneca дала своїй COVID-вакцині іншу назву. Тепер вона не "Вакцина COVID-19 AstraZeneca", а Vaxzevria.

У компанії наголосили, що зміна назви означає зміну складу або будь-яких інших змін параметрів препарату. Важливо, щоб фахівці з вакцинації в регіонах знали про ці зміни. Оскільки маркування чи пакування можуть відрізнятися.



Чим відрізняються вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу