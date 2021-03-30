Новини про коронавірус 30 березня: перевірка лікарень, 100-річна українка вилікувалась від COVID

Джерело:24 канал
За минулу добу, 29 березня, в Україні на коронавірус захворіло понад 10 тисяч людей. Також вакцинували 14 433 мешканців країни (1 людина отримала вже друге щеплення). У Чернівцях з міської лікарні №1 виписали 100-річну пацієнтку, яка вилікувалася від коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 березня.
Новини про коронавірус в Україні
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Станом на 30 березня в Україні зафіксували 1 662 942 випадки зараження коронавірусною інфекцією. За минулу добу COVID-19 діагностували 10 533 мешканцям країни. З них 367 дітей та 250 медпрацівників.
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За минулу добу, 29 березня, найбільше нових хворих виявили у Києві (1 422), а також Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.
За цей самий період до лікарень госпіталізували 2 597 підтверджених хворих або людей з наявними симптомами хвороби. З життя пішли ще 286 інфікованих. Натомість виписали 3 576 людей.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Максим Степанов розповів, що станом на 29 березня 2021 року до листа очікування вакцинації проти коронавірусу записались 371 406 людей.
За минулу добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 14 433 мешканців країни. З них 1 людина отримала вже друге щеплення.
Тобто вже 2 людини в Україні отримали 2 дози препарату. Першою такою людиною стала лікарка з Хмельниччини. Вона працювала за контрактом у Мальдівській республіці, де й отримала першу ін'єкцію препаратом Covishield (AstraZeneca). А ось хто другим закінчив вакцинацію в країні, поки що невідомо.
Загалом від початку вакцинальної кампанії вакцину проти коронавірусу отримали 212 898 людей.
Джерело: "Свобода слова Савіка Шустера"
Національна служба здоров'я України почала перевіряти медичні установи Укрзалізниці, яким виділили гроші для лікування хворих на COVID-19. Усе через те, що там відмовилися приймати пацієнтів.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що 9 лікарням Укрзалізниці виділили 60 мільйонів гривень додаткового фінансування з державного бюджету. Однак там не приймають хворих на коронавірус.
Головний санітарний лікар також додав, що після укладення контракту НСЗУ виплатила гроші на закупівлю ліків, кисневих концентраторів та засобів індивідуального захисту.
Джерело: StateWatch
Міністерство охорони здоров'я витратило близько 1,6 мільярда на закупівлю вакцини проти коронавірусу за бюджетною програмою "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19". Це 40% від загального обсягу програми.
Згідно з бюджетною програмою вакцинації, МОЗ цього року планує закупити 7,9 мільйона доз вакцин для 3,9 мільйона людей.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: АСС
У Чернівцях 100-річна жінка одужала від коронавірусу. Коли лікарі діагностували у неї пневмонію, її вперше поклали до лікарні. Марія Тихонівна, яка сама колись працювала в цій лікарні медсестрою, захворіла ще на початку весни. Спершу жінка лікувалася вдома, а коли її стан погіршився, то звернулася в лікарню.
Жінка мала супутні хвороби. Тож за нею цілодобово доглядали медики та родичі, які лікувалися в цьому ж медзакладі. Вони захворіли одночасно з пані Марією. УЗД легенів показало позитивну динаміку на одужання. Окрім того, нещодавно ПЛР-тест не виявив інфекції в організмі жінки.
100-річна Марія Тихонівна одужала від коронавірусу / Фото АСС
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 127 мільйонів хворих на COVID-19. Станом на ранок 30 березня понад 72 мільйони людей вже подолали хворобу, але 2 791 938 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Джерело: Агентство медичних продуктів Швеції
Англо-шведська компанія AstraZeneca дала своїй COVID-вакцині іншу назву. Тепер вона не "Вакцина COVID-19 AstraZeneca", а Vaxzevria.
У компанії наголосили, що зміна назви означає зміну складу або будь-яких інших змін параметрів препарату. Важливо, щоб фахівці з вакцинації в регіонах знали про ці зміни. Оскільки маркування чи пакування можуть відрізнятися.
Чим відрізняються вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу