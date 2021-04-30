Новини про коронавірус в Україні

Поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 10 072 людини. Від ускладнень хвороби померли 307 пацієнтів.

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Серед 10 тисяч хворих 391 дитина та 188 медпрацівників. Госпіталізації потребували 3 117 хворих з діагнозом COVID-19 чи вираженими симптомами недуги. Водночас одужали від коронавірусу – 20 192 людей.

Від початку пандемії в Україні захворіло – 2 069 537 людей. Станом на 30 квітня одужало – 1 655 525 хворих. Та, на жаль, від ускладнень хвороби померли 44 085 українців.

Кількість інфікованих та щеплених в регіонах за добу:

м. Київ – 868 випадків/ 8 362 щеплення;

Вінницька область – 214 випадків/ 3 585 щеплень;

Волинська область – 263 випадки/ 935 щеплень;

Дніпропетровська область – 930 випадків/ 4 968 щеплень;

Донецька область – 528 випадків/ 3 279 щеплень;

Житомирська область – 299 випадків/ 2 461 щеплення;

Закарпатська – 77 випадків/ 1 264 щеплення;

Запорізька область – 620 випадків/ 1 709 щеплень;

Івано-Франківська область – 121 випадок/ 887 щеплень;

Київська область – 415 випадків/ 5 743 щеплення;

Кіровоградська область – 168 випадків/ 2 101 щеплення;

Луганська область – 236 випадків/ 709 щеплень;

Львівська область – 568 випадків/ 3 041 щеплення;

Миколаївська область – 313 випадків/ 2 804 щеплення;

Одеська область – 531 випадок/ 2 677 щеплень;

Полтавська область – 523 випадки/ 5 433 щеплення;

Рівненська область – 403 випадки/ 1 495 щеплень;

Сумська область – 331 випадок/ 3 402 щеплення;

Тернопільська область – 276 випадків/ 1 358 щеплень;

Харківська область – 1 059 випадків/ 6 015 щеплень;

Херсонська область – 237 випадків/ 2 564 щеплення;

Хмельницька область – 328 випадків/ 1 476 щеплень;

Черкаська область – 366 випадків/ 3 872 щеплення;

Чернівецька область – 124 випадки/ 747 щеплень;

Чернігівська область – 274 випадки/ 2 489 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 73 376 людей. Від початку вакцинальної кампанії в Україні вакциновано 702 440 людей: з них отримали 1 дозу – 702 438 людей, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 130 людей (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 306 мобільними бригадами з імунізації та 2 069 пунктами щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 504 101 людина.

Чи щеплюватимуть родичів працівників компаній

Джерело: 24 канал

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація проти коронавірусу колективів ще не розпочалась. Втім, станом на 30 квітня до списку очікування записались 436 колективів, в яких працює 53 575 співробітників.

Віктор Ляшко нагадав, що записатись на вакцинацію можуть організовані колективи, де є понад 50 охочих. Наразі питання лише у наявності потрібної кількості доз вакцин.

Головний санлікар наголосив, що родичів співробітників, які працюють у таких компаніях, щеплювати не будуть. Та пояснив, що у МОЗ зробили запис організованих колективів для того, "щоб якомога швидше нарощувати кількість щеплень на різних платформах в разі, коли буде велика кількість вакцин".



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Який перебіг мають повторні зараження на коронавірус

Джерело: 24 канал

Повторні зараження залежать від багатьох факторів. Але в першу чергу від нашого імунітету, а антитіла не завжди вказують на те, що людина не захворіє або захворіє. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповіла інфекціоністка Леся Радковська. За її словами, важливішим є клітинний імунітет, який і реагує на вірус і виробляє антитіла.

За словами лікарки, хвороба нова і дослідження тривають. Частина із них доводить, якщо перехворіли, то ми на 6 місяців маємо імунітет, але є різні перебіги коронавірусу.

"З тих випадків, які знаю особисто, другий – важчий. Перші випадки були незначні, вік приблизно 30-50 років, тоді другий вже складніший перебіг. Бувало й таке, що і перший, і другий раз легкий. Бувало в сім’ї, що пів року тому – хворіла лише дружина і діти, а через пів року – лише чоловіки", – розповіла лікарка про випадки повторного зараження.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували майже 150 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Понад 87 мільйонів пацієнтів вже подолали хворобу, але 3 165 504 хворих померли.

У бідних країнах майже не проводиться вакцинація, – ВООЗ

Джерело: ВООЗ

З 1 мільярда зроблених ін'єкцій у світі, лише 0,3% припадає на бідні країни. 82% щеплень від COVID зробили в багатих країнах. Про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус на міжнародній зустрічі країн-членів ЄС на тему доступу до ліків і медичних засобів. За його словами, вакцинний націоналізм є головною перешкодою для перемоги над пандемією.

Він назвав нерівний доступ до вакцин від COVID-19 однієї з головних проблем пандемії, а також зазначив, що кошти профілактики, лікування та реабілітації часто недоступні тим, хто більше за всіх потребує цього.

В Індії продають ліки проти коронавірусу на чорному ринку

Джерело: Associated Press

В Індії, яка зіткнулася зі сплеском захворюваності на COVID-19, люди у відчаї купують на чорному ринку медичні препарати та ліки з недоведеною ефективністю. Зазначимо, що в країні ліки, які допомагають лікувати COVID-19, такі як ремдесівір та стероїди для госпіталізованих пацієнтів, відсутні в лікарнях та аптеках. Кисню також не вистачає, не вистачає і звичайних ліжок в лікарнях.

Видання наводить як приклад один з випадків, коли в приватній лікарні від коронавірусу лікували 68-річного чоловіка. Для лікування йому був необхідний противірусний препарат ремдесівір і ліки, що пригнічують імунні реакції людини тоцилізумаб.

У лікарні й в аптеках цих ліків не було і син пацієнта звернувся до дилера, який пообіцяв ліки, взявши аванс майже в 1000 доларів. В результаті торговець ліками так не з'явився і чоловік помер.