Новини про коронавірус в Україні 30 травня
Захворюваність значно зменшилась
В Україні за добу захворіли на коронавірус 1 703 людини. Від ускладнень хвороби померли 84 пацієнти. Водночас видужали – 5 733 людини.
Днем раніше Новини про коронавірус 29 травня: у Румунії – колективний імунітет, нове про українську вакцину
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 15 199 людей,
- методом ІФА – 3 289 людей,
- експрес-тестами – 14 002 людини.
Статистика захворюваності за добу в регіонах:
- м. Київ – 96
- Вінницька область – 15
- Волинська область – 59
- Дніпропетровська область – 257
- Донецька область – 66
- Житомирська область – 51
- Закарпатська область – 20
- Запорізька область – 69
- Івано-Франківська область – 29
- Київська область – 122
- Кіровоградська область – 14
- Луганська область – 17
- Львівська область – 48
- Миколаївська область – 127
- Одеська область – 85
- Полтавська область – 42
- Рівненська область – 93
- Сумська область – 53
- Тернопільська область – 56
- Харківська область – 143
- Херсонська область – 53
- Хмельницька область – 56
- Черкаська область – 44
- Чернівецька область – 41
- Чернігівська область – 47
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Центри вакцинації в дії: чи змінилась кількість щеплень за добу
Джерело: МОЗ
Станом на 30 травня щеплення проти коронавірусу отримали вже 1 015 978 людини. Зокрема від учора вакцинували 8 592 людини із них першу дозу отримали 7 119 людей, повністю імунізовані – 1 473.
Вчора для імунізації населення від коронавірусу працювали 102 мобільні бригади та 300 пунктів щеплення. У чергу на щеплення записалося 604 651 громадянин.
Кількість зроблених щеплень у регіонах за добу (1 доза):
- м. Київ – 1 398
- Вінницька область – 17
- Волинська область – 179
- Дніпропетровська область – 358
- Донецька область – 0
- Житомирська область – 77
- Закарпатська область – 98
- Запорізька область – 63
- Івано-Франківська область – 68
- Київська область – 159
- Кіровоградська область – 46
- Луганська область – 11
- Львівська область – 697
- Миколаївська область – 383
- Одеська область – 165
- Полтавська область – 1 100
- Рівненська область – 114
- Сумська область – 770
- Тернопільська область – 126
- Харківська область – 515
- Херсонська область – 118
- Хмельницька область – 2
- Черкаська область – 21
- Чернівецька область – 19
- Чернігівська область – 615
В Одесі відкрили центр вакцинації для записаних через Дію
Джерело: Одеська ОДА
Центр функціонуватиме на території стадіону Національного університету "Одеська юридична академія", щеплення проводитимуть з 9.00 до 17.00.
Очікувана кількість щеплень за один день, саме у цьому центрі – 250 – 300. Імунізацію проводитимуть вакциною Coronavac.
Щеплюватимуть людей віком 60 років і старше, які попередньо були зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку "Дія". Людям попередньо перетелефонують та запросять на вакцинацію.
Роботу центру в неділю забезпечуватимуть медики одеського ЦПМСД №3.
Новини про коронавірус у світі 30 травня
Поширення вірусу у світі
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії коронавірусу світі виявили майже 169 мільйонів хворих. 106 мільйонів пацієнтів вже одужали. Натомість 3 528 216 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19.
Наразі лікування продовжують понад 59 мільйонів людей по всьому світу.
У Британії припустили лабораторне походження COVID-19
Джерело: The Sunday Times
Розвідка Великої Британії повідомила про нові дані, щодо походження SARS-CoV-2. Коронавірусна хвороба може мати лабораторне походження. Втім, у звіті наголосили, що це ще потрібно перевіряти.
В розвідці Сполученого Королівства по-новому поглянули на дані вчених, після чого визнали, що версія про створення вірусу SARS-Cov-2 китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною.
Відомо, що норвезький вірусолог Біргер Серенсен і професор лондонського Університету Святого Георгія Ангус Далгліш збираються оприлюднити доповнену версію своєї роботи, у якій вони вже понад рік стверджують, що вірус має штучне походження.
Дослідження про коронавірус
Деякі люди, які перехворіли на COVID-19, можуть виробляти антитіла все життя
Джерело: Nature
Люди, які легко перехворіли на коронавірусну інфекцію, виробляють антитіла до SARS-CoV-2, що можуть довго залишатися стабільними в організмі. Ймовірно, їх виробництво буде відбуватися більшу частину життя або взагалі все життя.
Вчені виявили, що у більшості людей все ще присутні В-клітини пам'яті через 7 місяців після інфікування, а в кістковому мозку визначалися популяції плазматичних клітин, хоч і на низькому рівні.