Новини про коронавірус 30 травня: центр щеплення в Одесі, довготривалі антитіла

В Україні за добу захворіли на коронавірус 1 703 людини. Від ускладнень хвороби померли 84 пацієнти. Водночас видужали – 5 733 людини.

Днем раніше Новини про коронавірус 29 травня: у Румунії – колективний імунітет, нове про українську вакцину

За добу протестовано:

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 2 201 472 людини. Станом на 30 травня видужали – 2 036 148 з них. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 50 472 хворих.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплюватимуть людей віком 60 років і старше, які попередньо були зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку "Дія". Людям попередньо перетелефонують та запросять на вакцинацію.

Очікувана кількість щеплень за один день, саме у цьому центрі – 250 – 300. Імунізацію проводитимуть вакциною Coronavac.

Центр функціонуватиме на території стадіону Національного університету "Одеська юридична академія", щеплення проводитимуть з 9.00 до 17.00.

Вчора для імунізації населення від коронавірусу працювали 102 мобільні бригади та 300 пунктів щеплення. У чергу на щеплення записалося 604 651 громадянин.

Станом на 30 травня щеплення проти коронавірусу отримали вже 1 015 978 людини. Зокрема від учора вакцинували 8 592 людини із них першу дозу отримали 7 119 людей, повністю імунізовані – 1 473.

Новини про коронавірус у світі 30 травня

Поширення вірусу у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії коронавірусу світі виявили майже 169 мільйонів хворих. 106 мільйонів пацієнтів вже одужали. Натомість 3 528 216 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

Наразі лікування продовжують понад 59 мільйонів людей по всьому світу.

У Британії припустили лабораторне походження COVID-19

Джерело: The Sunday Times

Розвідка Великої Британії повідомила про нові дані, щодо походження SARS-CoV-2. Коронавірусна хвороба може мати лабораторне походження. Втім, у звіті наголосили, що це ще потрібно перевіряти.

В розвідці Сполученого Королівства по-новому поглянули на дані вчених, після чого визнали, що версія про створення вірусу SARS-Cov-2 китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною.

Відомо, що норвезький вірусолог Біргер Серенсен і професор лондонського Університету Святого Георгія Ангус Далгліш збираються оприлюднити доповнену версію своєї роботи, у якій вони вже понад рік стверджують, що вірус має штучне походження.

Дослідження про коронавірус

Деякі люди, які перехворіли на COVID-19, можуть виробляти антитіла все життя

Джерело: Nature

Люди, які легко перехворіли на коронавірусну інфекцію, виробляють антитіла до SARS-CoV-2, що можуть довго залишатися стабільними в організмі. Ймовірно, їх виробництво буде відбуватися більшу частину життя або взагалі все життя.

Вчені виявили, що у більшості людей все ще присутні В-клітини пам'яті через 7 місяців після інфікування, а в кістковому мозку визначалися популяції плазматичних клітин, хоч і на низькому рівні.