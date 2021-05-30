Новини про коронавірус 30 травня: центр щеплення в Одесі, довготривалі антитіла

30 травня 2021 , 12:32
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Джерело:

24 Канал

В Україні значно знизилась захворюваність на коронавірус, впродовж доби зареєстрували майже 2 тисячі інфікованих. Водночас дещо зросла кількість людей, які отримали щеплення проти коронавірусу. В Одесі слідом за Києвом та Львовом відкрився центр щеплення населення. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 травня.

Новини про коронавірус в Україні 30 травня

Захворюваність значно зменшилась

В Україні за добу захворіли на коронавірус 1 703 людини. Від ускладнень хвороби померли 84 пацієнти. Водночас видужали – 5 733 людини.

Днем раніше Новини про коронавірус 29 травня: у Румунії – колективний імунітет, нове про українську вакцину

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 15 199 людей,
  • методом ІФА – 3 289 людей,
  • експрес-тестами – 14 002 людини.
За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 2 201 472 людини. Станом на 30 травня видужали – 2 036 148 з них. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 50 472 хворих.

Статистика захворюваності за добу в регіонах:

  • м. Київ – 96
  • Вінницька область – 15
  • Волинська область – 59
  • Дніпропетровська область – 257
  • Донецька область – 66
  • Житомирська область – 51
  • Закарпатська область – 20
  • Запорізька область – 69
  • Івано-Франківська область – 29
  • Київська область – 122
  • Кіровоградська область – 14
  • Луганська область – 17
  • Львівська область – 48
  • Миколаївська область – 127
  • Одеська область – 85
  • Полтавська область – 42
  • Рівненська область – 93
  • Сумська область – 53
  • Тернопільська область – 56
  • Харківська область – 143
  • Херсонська область – 53
  • Хмельницька область – 56
  • Черкаська область – 44
  • Чернівецька область – 41
  • Чернігівська область – 47

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Центри вакцинації в дії: чи змінилась кількість щеплень за добу

Джерело: МОЗ

Станом на 30 травня щеплення проти коронавірусу отримали вже 1 015 978 людини. Зокрема від учора вакцинували 8 592 людини із них першу дозу отримали 7 119 людей, повністю імунізовані – 1 473.

Вчора для імунізації населення від коронавірусу працювали 102 мобільні бригади та 300 пунктів щеплення. У чергу на щеплення записалося 604 651 громадянин.

Кількість зроблених щеплень у регіонах за добу (1 доза):

  • м. Київ – 1 398
  • Вінницька область – 17
  • Волинська область – 179
  • Дніпропетровська область – 358
  • Донецька область – 0
  • Житомирська область – 77
  • Закарпатська область – 98
  • Запорізька область – 63
  • Івано-Франківська область – 68
  • Київська область – 159
  • Кіровоградська область – 46
  • Луганська область – 11
  • Львівська область – 697
  • Миколаївська область – 383
  • Одеська область – 165
  • Полтавська область – 1 100
  • Рівненська область – 114
  • Сумська область – 770
  • Тернопільська область – 126
  • Харківська область – 515
  • Херсонська область – 118
  • Хмельницька область – 2
  • Черкаська область – 21
  • Чернівецька область – 19
  • Чернігівська область – 615

В Одесі відкрили центр вакцинації для записаних через Дію

Джерело: Одеська ОДА

Центр функціонуватиме на території стадіону Національного університету "Одеська юридична академія", щеплення проводитимуть з 9.00 до 17.00.

Очікувана кількість щеплень за один день, саме у цьому центрі – 250 – 300. Імунізацію проводитимуть вакциною Coronavac.

Щеплюватимуть людей віком 60 років і старше, які попередньо були зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку "Дія". Людям попередньо перетелефонують та запросять на вакцинацію.

Роботу центру в неділю забезпечуватимуть медики одеського ЦПМСД №3.

Новини про коронавірус у світі 30 травня

Поширення вірусу у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії коронавірусу світі виявили майже 169 мільйонів хворих. 106 мільйонів пацієнтів вже одужали. Натомість 3 528 216 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

Наразі лікування продовжують понад 59 мільйонів людей по всьому світу.

У Британії припустили лабораторне походження COVID-19

Джерело: The Sunday Times

Розвідка Великої Британії повідомила про нові дані, щодо походження SARS-CoV-2. Коронавірусна хвороба може мати лабораторне походження. Втім, у звіті наголосили, що це ще потрібно перевіряти.

В розвідці Сполученого Королівства по-новому поглянули на дані вчених, після чого визнали, що версія про створення вірусу SARS-Cov-2 китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною.

Відомо, що норвезький вірусолог Біргер Серенсен і професор лондонського Університету Святого Георгія Ангус Далгліш збираються оприлюднити доповнену версію своєї роботи, у якій вони вже понад рік стверджують, що вірус має штучне походження. 

Дослідження про коронавірус

Деякі люди, які перехворіли на COVID-19, можуть виробляти антитіла все життя

Джерело: Nature

Люди, які легко перехворіли на коронавірусну інфекцію, виробляють антитіла до SARS-CoV-2, що можуть довго залишатися стабільними в організмі. Ймовірно, їх виробництво буде відбуватися більшу частину життя або взагалі все життя.

Вчені виявили, що у більшості людей все ще присутні В-клітини пам'яті через 7 місяців після інфікування, а в кістковому мозку визначалися популяції плазматичних клітин, хоч і на низькому рівні.  

Автор: Анастасія Лукашевська