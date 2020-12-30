Україна, де за минулу добу виявили ще 7 986 хворих на коронавірус, уклала угоду з китайською компанією Sinovac, щоб отримати ще 1,8 мільйона доз. вакцини проти COVID-19. Також стало відомо, що ефективність китайської вакцини від Sinopharm становить майже 80%. У Британії дозволили COVID-вакцину від AstraZeneca. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 30 грудня

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Статистика поширення COVID-19

Станом на 30 грудня в Україні зареєстрували 1 045 348 хворих на коронавірус. З них 7 986 зафіксували за минулу добу. Серед нових хворих – 272 дитини та 453 медпрацівники.

Загалом в Україні 698 190 людей одужали, але 18 324 пацієнти померли внаслідок ускладнень COVID-19. Загалом за весь час в Україні провели 5 546 683 тестувань методом ПЛР.

Захворюваність в регіонах:

Київ – 110 139 випадків;

Вінницька область – 22 242 випадки;

Волинська область – 32 735 випадків;

Дніпропетровська область – 58 094 випадки;

Донецька область – 35 905 випадків;

Житомирська область – 38 720 випадків;

Закарпатська область – 28 065 випадків;

Запорізька область – 53 428 випадків;

Івано-Франківська область – 43 072 випадки;

Київська область – 58 535 випадків;

Кіровоградська область – 8 345 випадків;

Луганська область – 10 218 випадків;

Львівська область – 60 923 випадки;

Миколаївська область – 30 500 випадків;

Одеська область – 70 592 випадки;

Полтавська область – 35 788 випадків;

Рівненська область – 40 672 випадки;

Сумська область – 40 305 випадків;

Тернопільська область – 33 789 випадків;

Харківська область – 68 807 випадків;

Херсонська область – 17 497 випадків;

Хмельницька область – 38 833 випадки;

Черкаська область – 38 696 випадків;

Чернівецька область – 39 815 випадків;

Чернігівська область – 29 633 випадки.

Коронавірус у ЗСУ

Станом на 30 грудня у Збройних Силах України від коронавірусу лікуються 1 997 людей. 100 інфікованих виявили за минулу добу. На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебуває 329 людей. Найбільше нових випадків зараження серед військових зареєстрували в Одеській, Київській та Львівській областях.

Україна уклала угоду з китайською компанією Sinovac

МОЗ України підписало контракт про постачання вакцин від китайської фармкомпанії Sinovac. У цей спосіб ми отримаємо ще 1,8 мільйона доз. Міністерство охорони здоров'я України проводило ці переговори з вересня 2020 року. Перемовини були складними, оскільки за якісні та безпечні вакцини шалена конкуренція – їх хоче здобути чи не кожна держава світу.

Ціна вакцини проти COVID-19 від компанії Sinovac

Одна доза препарату коштує 504 гривень. Оскільки МОЗ України замовило 1 800 000 доз, держава заплатить 907 200 000 гривень.

Але ця вакцина закуплена для вакцинації людей з професійної групи ризику, насамперед медичних працівників. Тобто вакцинацію проводитимуть безкоштовно.

Яку вакцину може отримати Україна в рамках COVAX

Україна може отримати вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca (Великобританія), Novavax (США), а також Johnson & Johnson (США) в рамках глобальної програми вакцинації COVAX. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що саме на Johnson & Johnson покладають "великі сподівання" в COVAX, адже вона є єдиною вакциною-кандидатом з необхідністю одноразового введення. Зауважимо, що наразі вакцина цієї компанії знаходиться на третій стадії клінічних випробувань.

Ляшко пояснив, чому деяких пацієнтів з COVID-19 не можуть госпіталізувати

В багатьох регіонах України пацієнти з COVID-19 скаржаться на те, що дуже важко госпіталізуватись у лікарню. Згідно з офіційною статистикою МОЗу, заповненість ліжок в Україні – 52%. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що насправді буває, що пацієнтів не можуть госпіталізувати через заповненість лікарні у 100%, однак це поодинокі випадки.

"Не буду заперечувати, оскільки реально такі факти є, реально про такі факти повідомляють Міністерство охорони здоров'я і мене особисто також. Але в цілому по країні немає такої глобальної проблеми, не повинно бути", – сказав Ляшко. За його словами, такі випадки бувають з популярними лікарнями, у які всі хочуть потрапити.

4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 30 грудня

Згідно з даними РНБО України, від початку 2020 року коронавірус виявили у більш ніж 82 мільйони людей по усьому світу. З них одужали понад 46 мільйонів хворих. Натомість 1 791 516, на жаль, померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 19 515 529; Індія – 10 224 952; Бразилія – 7 563 551; Росія – 3 100 018; Франція – 2 631 175.

В Іспанії спеціальний сенсор відстежує COVID-19 у повітрі

В Іспанії з'явився спеціальний сенсор, який відстежуватиме COVID-19 у повітрі. Його розробили дослідники з політехнічного університету Валенсії. Наразі пристрій є лише прототипом.

За допомогою сенсору можна оцінити якість повітря. У такий спосіб він на ранньому етапі виявлятиме коронавірус всередині приміщень.

Наразі роботу біосенсору оцінюють у лікарнях. Якщо тестування буде успішним – технологія буде не дорогою та простою у використанні.

Ефективність китайської вакцини від Sinopharm становить майже 80%

Китайська компанія Sinopharm озвучила ефективність своєї вакцини проти COVID-19. Згідно з їхніми підрахунками, вона становить 79,34%. Учасники, яким ввели дві дози вакцини, виробили високий рівень антитіл проти коронавірусу на рівні 99,52%. Компанія заявила, що препарат виявився безпечним. Але разом з тим вони надали небагато деталей.

Зокрема, невідомий обсяг вибірки учасників та результати будь-якого іншого аналізу, на якому вчені зробили висновок про ефективність та безпеку вакцини.

Британія першою схвалила COVID-вакцину від AstraZeneca та Оксфордського університету

У Великій Британії дозволили екстрене використання вакцини проти коронавірусу. Її розробив Оксфордський університет спільно з компанією AstraZeneca. Використання препарату у Британії може розпочатися вже на початку 2021 року.

У першому кварталі 2021 року розробники планують поставити у країну мільйони доз вакцини. Це в межах угоди, яку напередодні уряд Великої Британії підписав з AstraZeneca. Загалом до країни має надійти 100 мільйонів доз препарату від цього виробника.

Скільки щеплень проти коронавірусу вже зробили у світі

Розпочалась найбільша кампанія в історії вакцинації. Станом на ранок 30 грудня у світі було введено понад 5,1 мільйона доз вакцин проти коронавірусу у 22 країнах. Звісно, цього недостатньо для глобальної імунізації понад 7,8 мільярда людей. Водночас це перший крок до закінчення пандемії, яка забрала понад 1,7 мільйона життів й спричинила глобальну економічну катастрофу.

Люди з ожирінням мають високий ризик зараження COVID-19

Важке ожиріння є серйозним фактором ризику розвитку ускладнень при COVID-19, тому лікарі в усьому світі приділяють таким пацієнтам підвищену увагу під час пандемії.

Автори дослідження з'ясували, що в інфікованих рівень антитіл проти коронавірусу був негативно пов'язаний з індексом маси тіла (ІМТ). Тобто, у людей з ожирінням цей рівень був нижче, ніж у тих, чия вага була нормальною. Водночас чим менше антитіл проти коронавірусу було у хворих COVID-19, тим вище у них в крові був рівень запальних маркерів, зокрема, маркерів запалення в легенях. Таким чином, у пацієнтів з ожирінням підвищений ризик важкого ускладнення коронавірусної інфекції – гострого респіраторного дистрес-синдрому.



Чому варто дотримуватись дистанції / Інфографіка 24 каналу

Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ

Німеччина передала для українських лікарень 18 апаратів ШВЛ фірми "Дреґер". Обладнання придбали за кошти Міністерства закордонних справ ФРН. Загальна вартість апаратів становить більше ніж 525 тисяч євро.

Від початку пандемії COVID-19 Німеччина тісно співпрацювала з Україною, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом. У такий спосіб країна намагається підтримати українських партнерів під час стрімкого поширення захворюваності.

Польща може передати Україні 1,5 мільйона доз вакцини проти коронавірусу

Польща планує передати Україні 1,5 мільйона доз вакцини проти коронавірусу після того, як країна сама отримає певну кількість препарату.

Ще з середини літа 2020 року МЗС і закордонні дипломатичні установи активно працюють у країнах – потенційних виробниках вакцин, аби встановити прямі контакти не лише з урядами зазначених держав, а й з власниками компаній, які розробляють такі препарати.

"Тиха гіпоксія" при COVID-19

Тиха гіпоксія стала одним із найчастіших ускладнень COVID-19. У цьому стані пацієнти швидко доходять до декомпенсації — критичної точки в окремому або декількох органах без характерних для гіпоксії симптомів – задишки, прискореного серцебиття, болі в грудях і інших. Видиме погіршення настає раптово.

Причиною цього стану може бути ураження каротидних тілець сонних артерій. Такий зв'язок виявили дослідники з Севільського університету.

Італія не робитиме вакцинацію від коронавірусу обов'язковою

Уряд Італії не планує робити вакцинацію від коронавірусу примусовою для населення. Однак влада країни сподівається, що люди самі захочуть отримати вакцину.

Вакцинація в Італії відбуватиметься препаратом від Pfizer та BioNTech, який затвердив Євросоюз. Перша партія – 470 тисяч доз вакцин – вже вирушила до Італії.