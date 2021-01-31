Новини про коронавірус 31 січня: делегація ВООЗ в Ухані, вакцинація для літніх людей

Європейський Союз привітав рішення про виділення Україні вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech. Делегація ВООЗ, яка досліджує походження COVID-19 в Китаї, вже відвідала продовольчий ринок та лікарню в місті Ухань. У Португалії заявили про катастрофічну ситуацію через коронавірус. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 січня.

Джерело: 24 канал

Новини про коронавірус в Україні 30 січня

Актуальна статистика поширення хвороби

Дані МОЗ

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В Україні за минулу добу, 30 січня, коронавірусну хворобу виявили у 3 177 людей. Зокрема, COVID-19 підтвердили у 146 дітей та 86 медпрацівників.

За минулу добу госпіталізовано 1 960 осіб. На жаль, 79 людей померли від ускладнень. 4 126 пацієнтів одужали. За 30 січня здійснено 19 059 тестувань (методом ПЛР – 15 042, методом ІФА – 4 017).

За весь час пандемії в Україні️

захворіло – 1 219 455 осіб;

одужало – 1 018 784 особи;

летальних випадків – 22 707;

проведено ПЛР-тестувань – 6 248 002.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 215 випадків;

Вінницька область – 123 випадки;

Волинська область – 71 випадок;

Дніпропетровська область – 189 випадків;

Донецька область – 176 випадків;

Житомирська область – 205 випадків;

Закарпатська область – 217 випадків;

Запорізька область – 56 випадків;

Івано-Франківська область – 337 випадків;

Київська область – 193 випадки;

Кіровоградська область – 24 випадки;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 145 випадків;

Миколаївська область – 146 випадків;

Одеська область – 170 випадків;

Полтавська область – 48 випадків;

Рівненська область – 78 випадків;

Сумська область – 121 випадок;

Тернопільська область – 110 випадків;

Харківська область – 192 випадки;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 7 випадків

Черкаська область – 59 випадків;

Чернівецька область – 118 випадків;

Чернігівська область – 98 випадків.



Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу

Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer: реакція Євросоюзу

Джерело: фейсбук-сторінка представництва ЄС в Україні

Європейський Союз привітав рішення про виділення Україні вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech. Їх країна отримає у рамках механізму COVAX. Крім цього, у Євросоюзі анонсували виділення понад 870 мільйонів євро на підтримку ініціативи COVAX задля імунізації проти коронавірусу.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус у ЗСУ

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ

У лавах Збройних сил України на COVID-19 хворіють 749 людей. За добу 30 січня недугу підтвердили ще у 17 військових. Від початку епідемії коронавірусу в ЗСУ одужали 14 774 людей, на жаль, померли – 43.

Новини про коронавірус в світі 31 січня

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили більш ніж 102 мільйони випадків інфікування коронавірусом. Понад 56 мільйонів хворих уже одужали, але 2 220 652 пацієнти померли.

Станом 31 січня хворіють 749 військових та працівників Збройних сил. На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 146 людей. За минулу добу захворювання підтвердили у 17 людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 25 076 030;

Індія – 10 746 174;

Бразилія – 9 176 975;

Росія – 3 809 348;

Велика Британія – 3 806 993.

В Японії зафіксували спалах зараження "британським" штамом коронавірусу

Джерело: NHK

Поблизу столиці Японії, в східній префектурі Сайтама, виявили вогнище мутованого коронавірусу, який вперше з'явився у Великій Британії.

"Британський" штам коронавірусу підхопили троє людей, які на роботі спілкувалися з чоловіком. Саме він раніше хворів на мутацію COVID-19.

В Ізраїлі від COVID-19 вакцинувалась третина населення

Джерело: Business Insider

В Ізраїлі від коронавірусної інфекції вакцинувалась вже третина населення країни. Першу дозу вакцини отримали близько трьох мільйонів людей.

Незважаючи на масову вакцинацію, в Ізраїлі продовжують фіксувати щодня високі показники зараження коронавірусом. Так, за минулу добу, 30 січня, у країні на "ковід" захворіло понад 6 тисяч людей.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Італія не рекомендує людям старше 55 років щепитися вакциною від AstraZeneca

Джерело: Medical Xpress

Італійський регулятор затвердив вакцину проти коронавірусу AstraZeneca для всіх дорослих. Однак для людей старше 55 років рекомендують використовувати вакцини інших виробників.

Вакцина AstraZeneca рекомендована лише людям у віці від 18 до 55 років.

Експерти ВООЗ відвідали лікарню в Ухані, де були перші інфіковані COVID-19

Джерело: DW

Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка досліджує походження COVID-19 в Китаї, вже відвідала продовольчий ринок в місті Ухань, де спочатку був виявлений вірус, а також лікарню, в яку госпіталізовували перших хворих. Представники ВООЗ поспілкувалися з медиками, які працювали в лікарні в Ухані.

"Ми зустрічаємося із лікарями та персоналом, які працювали в той час, та відкрито обговорюємо деталі їхньої роботи", – повідомив член делегації Пітер Дашак у твіттері.

За його словами, цей візит є важливою можливістю поговорити безпосередньо з медиками, які "в той критичний час були на місцях у боротьбі з COVID".

У Португалії б'ють на сполох через COVID-19

Джерело: Deutsche Welle

У Португалії заявили про катастрофічну ситуацію з коронавірусом COVID-19. Країна зіштовхнулася з гострою нестачею ліжкомісць у реанімаціях для пацієнтів з тяжким перебігом захворювання. За даними міністерства охорони здоров'я, загалом у країні з 10-мільйонним населенням розмістили 850 таких ліжкомісць.