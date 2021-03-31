В Україні зареєстрували максимальні показники смертності серед пацієнтів з COVID-19. Загалом захворюваність тримається на високому рівні – за добу захворіли понад 11 тисяч людей. Україна отримає додатковий мільйон вакцини від Pfizer. В Берліні ввели нові жорсткі обмеження. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 березня.

Новини про коронавірус в Україні

Як змінилась ситуація за добу

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 31 березня в Україні виявили 11 226 нових випадків коронавірусу за добу. Серед них є 491 дитина та 335 медиків. Госпіталізували до лікарень 5 558 людей з діагнозом COVID-19.

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За добу – аж 407 летальних випадків. Це найбільше від початку пандемії. Водночас 6 405 хворих одужали.

Протестували 139 224 осіб. Зокрема, методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401.

Від початку пандемії в Україні захворіли 1 674 168 людей. Станом на 31 березня одужали 1 313 481 хворий, натомість 32 825 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень.

Скільки людей отримали щеплення

В Україні 30 березня щеплення зробили 18 668 людей. Щеплення проводили 168 мобільних бригадам з імунізації.

До речі, від початку вакцинальної кампанії щепились 231 566 осіб, з них отримали 1 дозу – 231 564 людини, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 2 особи. На вакцинацію вже записались 378 242 людини.

Яка ситуація в регіонах

Київ – 1 100 випадків/ 1 720 щеплень;

Вінницька область – 439 випадків/ 860 щеплень;

Волинська область – 254 випадки/ 640 щеплень;

Дніпропетровська область – 209 випадків/ 1 510 щеплень;

Донецька область – 705 випадків/ 420 щеплень;

Житомирська область – 434 випадки/ 970 щеплень;

Закарпатська – 370 випадків/ 630 щеплень;

Запорізька область – 737 випадків/ 900 щеплень;

Івано-Франківська область – 225 випадків/ 878 щеплень;

Київська область – 430 випадків/ 820 щеплень;

Кіровоградська область – 118 випадків/ 520 щеплень;

Луганська область – 213 випадків/ 450 щеплень;

Львівська область – 833 випадки/ 1 160 щеплень;

Миколаївська область – 247 випадків/ 850 щеплень;

Одеська область – 1 012 випадків/ 530 щеплень;

Полтавська область – 293 випадки/ 1 050 щеплень;

Рівненська область – 591 випадок/ 630 щеплень;

Сумська область – 487 випадків/ 680 щеплень;

Тернопільська область – 202 випадки/ 560 щеплень;

Харківська область – 906 випадків/ 550 щеплень;

Херсонська область – 146 випадків/ 200 щеплень;

Хмельницька область – 664 випадки/ 590 щеплень;

Черкаська область – 374 випадки/ 970 щеплень;

Чернівецька область – 211 випадків/ 220 щеплень;

Чернігівська область – 26 випадків/ 360 щеплень.



Як записатись на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

Україна отримає понад мільйон вакцин Pfizer до червня, – Ляшко

Джерело: hromadske

Додатковий мільйон доз вакцини від Pfizer / BioNTech отримає Україна до червня 2021 року. Підтвердження цього український уряд отримав 30 березня.

Раніше уже було відомо про постачання 117 тисяч доз Pfizer / BioNTech Україна у межах COVAX найближчими тижнями. Але тепер МОЗ отримало підтвердження про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яку постачатимуть траншами до кінця червня.

В Славуті розгортають мобільний госпіталь для COVID-хворих

Джерело: Суспільне

На доручення прем’єр-міністра України планують розгорнути мобільний госпіталь для прийому хворих з коронавірусною інфекцією. Він буде розташований у Славуті, Хмельницька область.

Це буде автономний госпіталь на 120 місць, а до ліжок буде підведений кисень і встановлено спеціальне обладнання для надання медичної допомоги COVID-пацієнтів. Мобільний госпіталь планують встановити до кінця тижня, орієнтовно 2-3 березня.

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Новини про коронавірус в світі 31 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 128 мільйонів хворих на COVID-19. Станом на ранок 31 березня понад 72 мільйони людей вже подолали хворобу, але 2 804 260 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

У Бразилії лютує штам коронавірусу, який вбив рекордну кількість молоді

Джерело: medRxiv

Ситуація з коронавірусом в Бразилії стала катастрофічною: країна займає друге місце у світі за кількістю заражень і смертей після США.

Нове дослідження підкреслює всю серйозність становища: схоже, так званий "бразильський" штам SARS-Cov-2 небезпечний не тільки для груп ризику. Штам коронавірусу P.1, вперше виявили в Бразилії в кінці минулого року – він здатний "обманювати" імунітет, вироблений у пацієнтів, які вже перехворіли.

Змінились показники смертності: Вони стали в 3 рази вище серед пацієнтів у віці від 20 до 29 років

Подвоїлися для хворих 30-39, 40-49 і 50-59 років.

У Берліні заборонили ходити у перукарні та магазини без тесту на коронавірус

Джерело: berlin.de

У Берліні з 31 березня набрали чинності нові обмеження через поширення коронавірусної інфекції. Німці зможуть відвідати деякі заклади лише з наявністю негативного результату тесту на коронавірус.

Так, жителям Берліна заборонили ходити в перукарні, музеї та непродовольчі магазини без результату негативного ПЛР-тесту. Рішення про нові правила прийняли 27 березня.

Увага Глава ВООЗ закликає розслідувати теорію витоку коронавірусу з лабораторії

Через рік щеплення від COVID-19 можуть стати неефективними

Джерело: The Guardian

Вчені припускають, що вже через рік наявні вакцини від COVID-19 втратять свою ефективність. Коронавірус швидко мутує, і боротися з ним зможуть лише модифікованіші препарати.

Епідеміологи, вірусологи та фахівці з інфекційних захворювань провели спільні дослідження. Результати показали, що часові рамки дуже обмежені: у людства є лише 9 – 12 місяців, далі знадобляться вакцини від COVID-19 нового покоління.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу