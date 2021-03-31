Новини про коронавірус 31 березня: штам з Бразилії "вбиває" молодь, мільйон Pfizer для України

Джерело:24 канал
В Україні зареєстрували максимальні показники смертності серед пацієнтів з COVID-19. Загалом захворюваність тримається на високому рівні – за добу захворіли понад 11 тисяч людей. Україна отримає додатковий мільйон вакцини від Pfizer. В Берліні ввели нові жорсткі обмеження. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 березня.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Станом на 31 березня в Україні виявили 11 226 нових випадків коронавірусу за добу. Серед них є 491 дитина та 335 медиків. Госпіталізували до лікарень 5 558 людей з діагнозом COVID-19.
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За добу – аж 407 летальних випадків. Це найбільше від початку пандемії. Водночас 6 405 хворих одужали.
Протестували 139 224 осіб. Зокрема, методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401.Від початку пандемії в Україні захворіли 1 674 168 людей. Станом на 31 березня одужали 1 313 481 хворий, натомість 32 825 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень.
В Україні 30 березня щеплення зробили 18 668 людей. Щеплення проводили 168 мобільних бригадам з імунізації.
До речі, від початку вакцинальної кампанії щепились 231 566 осіб, з них отримали 1 дозу – 231 564 людини, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 2 особи. На вакцинацію вже записались 378 242 людини.
Як записатись на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу
Джерело: hromadske
Додатковий мільйон доз вакцини від Pfizer / BioNTech отримає Україна до червня 2021 року. Підтвердження цього український уряд отримав 30 березня.
Раніше уже було відомо про постачання 117 тисяч доз Pfizer / BioNTech Україна у межах COVAX найближчими тижнями. Але тепер МОЗ отримало підтвердження про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яку постачатимуть траншами до кінця червня.
Джерело: Суспільне
На доручення прем’єр-міністра України планують розгорнути мобільний госпіталь для прийому хворих з коронавірусною інфекцією. Він буде розташований у Славуті, Хмельницька область.
Це буде автономний госпіталь на 120 місць, а до ліжок буде підведений кисень і встановлено спеціальне обладнання для надання медичної допомоги COVID-пацієнтів. Мобільний госпіталь планують встановити до кінця тижня, орієнтовно 2-3 березня.
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Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 128 мільйонів хворих на COVID-19. Станом на ранок 31 березня понад 72 мільйони людей вже подолали хворобу, але 2 804 260 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Джерело: medRxiv
Ситуація з коронавірусом в Бразилії стала катастрофічною: країна займає друге місце у світі за кількістю заражень і смертей після США.
Нове дослідження підкреслює всю серйозність становища: схоже, так званий "бразильський" штам SARS-Cov-2 небезпечний не тільки для груп ризику. Штам коронавірусу P.1, вперше виявили в Бразилії в кінці минулого року – він здатний "обманювати" імунітет, вироблений у пацієнтів, які вже перехворіли.
Змінились показники смертності:
Джерело: berlin.de
У Берліні з 31 березня набрали чинності нові обмеження через поширення коронавірусної інфекції. Німці зможуть відвідати деякі заклади лише з наявністю негативного результату тесту на коронавірус.
Так, жителям Берліна заборонили ходити в перукарні, музеї та непродовольчі магазини без результату негативного ПЛР-тесту. Рішення про нові правила прийняли 27 березня.
Увага Глава ВООЗ закликає розслідувати теорію витоку коронавірусу з лабораторії
Джерело: The Guardian
Вчені припускають, що вже через рік наявні вакцини від COVID-19 втратять свою ефективність. Коронавірус швидко мутує, і боротися з ним зможуть лише модифікованіші препарати.
Епідеміологи, вірусологи та фахівці з інфекційних захворювань провели спільні дослідження. Результати показали, що часові рамки дуже обмежені: у людства є лише 9 – 12 місяців, далі знадобляться вакцини від COVID-19 нового покоління.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу