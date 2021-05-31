Новини про коронавірус 31 травня: карантин влітку, 84 симптоми постковідного синдрому

Ляшко розповів, коли в Україні буде велика кількість вакцин та чи послаблять влітку карантин. У НАН України спростовують штучне походження COVID-19. Після коронавірусу люди відчувають 84 довготривалих симптоми. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 травня.
Новини про коронавірус в Україні 31 травня
Ситуація в країні
Джерело: РНБО України
За минулу добу в Україні виявили 1 002 хворих на коронавірус. Від ускладнень хвороби померли ще 64 пацієнти.
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До лікарень госпіталізували 810 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Водночас виписали 4 934 людини.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 8 822 людини,
- методом ІФА – 1 176 людей,
- експрес-тестами – 6 226 людей.
Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 202 494 хворих на COVID-19. З них 2 041 082 людини вже подолали хворобу. Втім, 50 536 інфікованих померли.
Статистика захворюваності за добу в регіонах:
- Київ – 63
- Вінницька область – 23
- Волинська область – 40
- Дніпропетровська область – 134
- Донецька область – 42
- Житомирська область – 42
- Закарпатська область – 4
- Запорізька область – 69
- Івано-Франківська область – 23
- Київська область – 58
- Кіровоградська область – 3
- Луганська область – 13
- Львівська область – 46
- Миколаївська область – 107
- Одеська область – 17
- Полтавська область – 16
- Рівненська область – 51
- Сумська область – 43
- Тернопільська область – 32
- Харківська область – 68
- Херсонська область – 28
- Хмельницька область – 6
- Черкаська область – 59
- Чернівецька область – 24
- Чернігівська область – 11
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Дозволить наростити темпи щеплень, – Ляшко розповів, коли в Україні буде велика кількість вакцин
Джерело: ТСН
Віктор Ляшко заявив, що вже у червні в Україні буде велика кількість вакцини "одночасно". За його словами, це дозволить наростити темпи щеплень. Нині на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac та пів мільйона Pfizer. За словами Ляшка, ще пів мільйона Pfizer доїжджає. І пів мільйона вакцин у межах COVAX повинні доставити 7 червня.
Чи послаблять в Україні карантин на літо: відповідь Ляшка
Джерело: ТСН
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підтвердив, що в Україні можуть послабити карантинні обмеження на літній період. За словами міністра, послаблення є доцільними та потрібними, адже люди уже втомились від карантину. Тож поки ситуація з COVID-19 дещо стабілізувалася, деякі обмеження можна послабити.
У НАН України спростовують штучне походження COVID-19
Джерело: 24 канал
Завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ Віктор Досенко переконаний, що коронавірус не був створений штучно.
Безумовно, якийсь вірус могли вивчати, він, звичайно, природного походження – від кажанів. І він якимось чином подолав цей бар'єр і був винесений з лабораторії. І це велика різниця - створений в лабораторії і винесено з лабораторії,
– зауважив Досенко.
Новини про коронавірус у світі 31 травня
Ситуація з захворюваністю у світі
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії по всьому світу зареєстрували більш ніж 170 мільйонів випадків зараження коронавірусом. 107 мільйонів хворих вже одужали. Натомість 3 540 549 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених недугою. Експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах ці дані можуть бути в рази вищими.
Нині найважча ситуація в Індії. Лише впродовж минулої доби там виявили 152 734 випадки зараження коронавірусом та зареєстрували ще 3 128 смертей серед пацієнтів. Загальна кількість COVID-хворих і померлих в країні зросла до 28 047 534 та 329 100 відповідно.
Чому важливо визначити джерело коронавірусу: вчені назвали причину
Джерело: NBC News
Вчений і експерт по коронавірусу та інфекційних захворювань в США Пітер Хотез заявив, що необхідно виявити причини появи коронавірусу, інакше людство чекає COVID-26 і COVID-32. Вчений вважає, що необхідно натиснути на владу Китаю, щоб фахівці отримали доступ до тварин, людей, зразків і лабораторій.
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Дослідження, пов'язані з COVID-19
Скасували дослідження комбінації вакцин AstraZeneca і "Супутник V"
Джерело: Інтерфакс
Про підготовку дослідження спільного використання британської та російської вакцин проти COVID-19 вперше повідомили в грудні 2020 року. Днями МОЗ Росії з етики не схвалив проведення дослідження комбінації вакцин AstraZeneca і "Супутник V" в Росії. Представники компанії AstraZeneca повідомили, що не отримували офіційної відповіді від комітету, але "готові до співпраці, оскільки твердо переконані в перевагах стратегії гетерогенного бустінгу і її величезного значення для боротьби з пандемією.
Після коронавірусу люди відчувають 84 довготривалих симптоми
Джерело: Stanford Medicine
Вчені виявили, що 72,5% людей, які перенесли госпіталізацію, повідомляли мінімум про один стійкий симптом через місяці після виписки. Всього було виявлено 84 симптоми, які довгостроково зберігаються після гострого COVID-19, які пов'язані з порушеннями в багатьох системах організму, включаючи серцеву, дихальну, нервово-м'язову, неврологічну, кровоносну та імунну.
Найчастіше пацієнти скаржилися на:
- хронічну втому (40%);
- задишку (36%);
- порушення сну (29%);
- труднощі з концентрацією уваги та пам'яттю (25%);
- депресію і тривожність (20%).