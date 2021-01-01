Новини про коронавірус 31 грудня: в Україні усі вакцини будуть безкоштовні, як розшифрувати ІФА
В Україні близько 10 тисяч нових хворих на коронавірус – різкий стрибок захворюваності очікують після свят. Китай схвалив нову вакцину проти коронавірусу. В Україні вакцинація буде абсолютно безкоштовною. Італія планує вакцинувати чверть наслення. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 грудня.
Новини про коронавірус в Україні 31 грудня
Добова статистика
9 699 людей отримали позитивний тест на коронавірус впродовж доби. Серед них – 341 дитина та 439 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці, пише 24 канал.
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Госпіталізації потребували 2 704 особи. На жаль, 209 людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. 11 803 людини одужали.
За добу здійснено 58 547 тестувань (методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).
Коронавірус в областях України
- м. Київ – 111 471 випадок;
- Вінницька область – 22 500 випадків;
- Волинська область – 33 016 випадків;
- Дніпропетровська область – 58 561 випадок;
- Донецька область – 36 391 випадок;
- Житомирська область – 39 202 випадки;
- Закарпатська область – 28 200 випадків;
- Запорізька область – 54 088 випадків;
- Івано-Франківська область – 43 190 випадків;
- Київська область – 59 204 випадки;
- Кіровоградська область – 8 448 випадків;
- Луганська область – 10 508 випадків;
- Львівська область – 61 268 випадків;
- Миколаївська область – 30 900 випадків;
- Одеська область – 71 125 випадків;
- Полтавська область – 36 079 випадків;
- Рівненська область – 40 990 випадків;
- Сумська область – 40 642 випадки;
- Тернопільська область – 34 023 випадки;
- Харківська область – 69 377 випадків;
- Херсонська область – 17 752 випадки;
- Хмельницька область – 39 187 випадків;
- Черкаська область – 39 011 випадків;
- Чернівецька область – 40 017 випадків;
- Чернігівська область – 29 897 випадків.
Коронавірус у ЗСУ
За минулу добу у лавах ЗСУ виявили 148 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Станом на 31 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1937 людей. Всього за час пандемії одужало 12026 людей. На жаль, від ускладнень померло 38 військових.
На ізоляції перебуває 362 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 36 осіб. За минулу добу зареєстровано 148 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Вакцинація українців проти коронавірусу буде безкоштовною
Всі вакцини проти коронавірусної інфекції будь-якого виробника для українців будуть абсолютно безкоштовними. Про це 31 грудня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
МОЗ наразі перебуває на фінальній стадії підписання договорів з провідними світовими компаніями-виробниками вакцин від коронавірусу.
4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу
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COVID-вакцину від Sinovac в Україну можуть і не доставити: за яких умов
Україна отримає вакцину проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech лише в тому випадку, якщо її ефективність становитиме не менше 70%
Коли вакцина отримає дозвіл на застосування, її постачання в Україну почнеться впродовж 30 днів після схвалення рішення. Нині компанія Sinovac вже закінчує останню фазу клінічних досліджень, яка проходить в Бразилії. Остаточні результати очікують 7 січня.
Новини про коронавірус у світі 30 грудня
Згідно з даними РНБО України, від початку 2020 року коронавірус виявили у більш ніж 82 мільйони людей по усьому світу. З них одужали близько 47 мільйонів хворих. Натомість 1 806 889, на жаль, померли.
Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19
- США – 19 745 136;
- Індія – 10 266 674;
- Бразилія – 7 619 200;
- Росія – 3 127 347;
- Франція – 2 657 624.
У США ще одна людина захворіла на новий штам коронавірусу
У південній Каліфорнії 30 грудня підтвердили другий випадок зараження мутованим коронавірусом. Це доводить, що інфекція широко поширюється у США.
До слова, вперше новий штам коронавірусу в США виявили 29 грудня. Випадок зафіксували у штаті Колорадо.
Що відомо про новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 канал
Італія планує до квітня вакцинувати від COVID-19 чверть населення
Італія упродовж наступних трьох місяців планує вакцинувати від коронавірусної інфекції близько 10-15 мільйонів своїх жителів. Зауважимо, що щеплення не є примусовим.
Першими вакцину в Італії отримають 1,8 мільйона медсестер й лікарів, а також співробітників й резидентів закладів тривалого догляду.
Китай схвалив використання власної вакцини від COVID-19 компанії Sinopharm
Влада Китаю схвалила вакцину проти коронавірусної інфекції від державної компанії Sinopharm для загального використання серед населення.
Ефективність вакцини становить 79,34% за результатами третьої фази клінічних випробувань.
Дослідження про коронавірус
ІФА-тести на коронавірус: кому та для чого потрібно робити
ІФА-тестування визначає наявність антитіл. Кров беруть з вени та виділяють з неї сироватку. У спеціальних планшетах вона змішується з антигенами. Вважається, що такий метод більш надійний, але результат потрібно чекати довше.
Що означають результати ІФА-тесту
- Якщо результат позитивний – у людини виробилися антитіла до коронавірусу і вона була раніше інфікована.
- Якщо результат позитивний і є симптоми захворювання – щоб підтвердити, що в цей момент у людини є коронавірус, треба здати мазок з носа для ПЛР-тесту.
- Якщо результат негативний – можливо, людина ще не зустрічався з цим вірусом або у неї не встигли виробитися антитіла. Щоб імунна система почала виробляти антитіла, потрібно 1-3 тижні, тому тест може показати помилково негативні результати на самому початку хвороби.
Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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