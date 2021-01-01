В Україні близько 10 тисяч нових хворих на коронавірус – різкий стрибок захворюваності очікують після свят. Китай схвалив нову вакцину проти коронавірусу. В Україні вакцинація буде абсолютно безкоштовною. Італія планує вакцинувати чверть наслення. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 31 грудня

Добова статистика

9 699 людей отримали позитивний тест на коронавірус впродовж доби. Серед них – 341 дитина та 439 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці, пише 24 канал.

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Госпіталізації потребували 2 704 особи. На жаль, 209 людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. 11 803 людини одужали.

За добу здійснено 58 547 тестувань (методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).

За весь час пандемії в Україні: захворіли – 1 055 047 людей;

одужали – 709 993 людини;

померли від ускладнень – 18 533 хворих;

проведено ПЛР-тестувань – 5 585 615.

Коронавірус в областях України

м. Київ – 111 471 випадок;

Вінницька область – 22 500 випадків;

Волинська область – 33 016 випадків;

Дніпропетровська область – 58 561 випадок;

Донецька область – 36 391 випадок;

Житомирська область – 39 202 випадки;

Закарпатська область – 28 200 випадків;

Запорізька область – 54 088 випадків;

Івано-Франківська область – 43 190 випадків;

Київська область – 59 204 випадки;

Кіровоградська область – 8 448 випадків;

Луганська область – 10 508 випадків;

Львівська область – 61 268 випадків;

Миколаївська область – 30 900 випадків;

Одеська область – 71 125 випадків;

Полтавська область – 36 079 випадків;

Рівненська область – 40 990 випадків;

Сумська область – 40 642 випадки;

Тернопільська область – 34 023 випадки;

Харківська область – 69 377 випадків;

Херсонська область – 17 752 випадки;

Хмельницька область – 39 187 випадків;

Черкаська область – 39 011 випадків;

Чернівецька область – 40 017 випадків;

Чернігівська область – 29 897 випадків.

Коронавірус у ЗСУ

За минулу добу у лавах ЗСУ виявили 148 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Станом на 31 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1937 людей. Всього за час пандемії одужало 12026 людей. На жаль, від ускладнень померло 38 військових.

На ізоляції перебуває 362 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 36 осіб. За минулу добу зареєстровано 148 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Вакцинація українців проти коронавірусу буде безкоштовною

Всі вакцини проти коронавірусної інфекції будь-якого виробника для українців будуть абсолютно безкоштовними. Про це 31 грудня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Максим Степанов “Препарат компанії Sinovac є не єдиною вакциною, яку будуть закуповувати за державні кошти. Усі вакцини, всі без винятку, які купуються за державні кошти будуть абсолютно безкоштовні для всіх українців. Це та стратегія, яка є в Міністерстві охорони здоров'я, це те, що було затверджено президентом України Володимиром Зеленським. Ми повинні забезпечити відповідний доступ до вакцин для всіх без винятку громадян України”.

МОЗ наразі перебуває на фінальній стадії підписання договорів з провідними світовими компаніями-виробниками вакцин від коронавірусу.



4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу

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COVID-вакцину від Sinovac в Україну можуть і не доставити: за яких умов

Україна отримає вакцину проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech лише в тому випадку, якщо її ефективність становитиме не менше 70%

Коли вакцина отримає дозвіл на застосування, її постачання в Україну почнеться впродовж 30 днів після схвалення рішення. Нині компанія Sinovac вже закінчує останню фазу клінічних досліджень, яка проходить в Бразилії. Остаточні результати очікують 7 січня.

Новини про коронавірус у світі 30 грудня

Згідно з даними РНБО України, від початку 2020 року коронавірус виявили у більш ніж 82 мільйони людей по усьому світу. З них одужали близько 47 мільйонів хворих. Натомість 1 806 889, на жаль, померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 19 745 136; Індія – 10 266 674; Бразилія – 7 619 200; Росія – 3 127 347; Франція – 2 657 624.

У США ще одна людина захворіла на новий штам коронавірусу

У південній Каліфорнії 30 грудня підтвердили другий випадок зараження мутованим коронавірусом. Це доводить, що інфекція широко поширюється у США.

До слова, вперше новий штам коронавірусу в США виявили 29 грудня. Випадок зафіксували у штаті Колорадо.



Що відомо про новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Італія планує до квітня вакцинувати від COVID-19 чверть населення

Італія упродовж наступних трьох місяців планує вакцинувати від коронавірусної інфекції близько 10-15 мільйонів своїх жителів. Зауважимо, що щеплення не є примусовим.

Першими вакцину в Італії отримають 1,8 мільйона медсестер й лікарів, а також співробітників й резидентів закладів тривалого догляду.

Китай схвалив використання власної вакцини від COVID-19 компанії Sinopharm

Влада Китаю схвалила вакцину проти коронавірусної інфекції від державної компанії Sinopharm для загального використання серед населення.

Ефективність вакцини становить 79,34% за результатами третьої фази клінічних випробувань.

Дослідження про коронавірус

ІФА-тести на коронавірус: кому та для чого потрібно робити

ІФА-тестування визначає наявність антитіл. Кров беруть з вени та виділяють з неї сироватку. У спеціальних планшетах вона змішується з антигенами. Вважається, що такий метод більш надійний, але результат потрібно чекати довше.

Тести на антитіла виявляють два види антитіл: імуноглобулін М – IgM, він першим з'являється в організмі після зараження, і імуноглобулін G – IgG, він виробляється пізніше, але залишається в організмі надовго, в той час, як IgM зникає.

Що означають результати ІФА-тесту

Якщо результат позитивний – у людини виробилися антитіла до коронавірусу і вона була раніше інфікована.

Якщо результат позитивний і є симптоми захворювання – щоб підтвердити, що в цей момент у людини є коронавірус, треба здати мазок з носа для ПЛР-тесту.

Якщо результат негативний – можливо, людина ще не зустрічався з цим вірусом або у неї не встигли виробитися антитіла. Щоб імунна система почала виробляти антитіла, потрібно 1-3 тижні, тому тест може показати помилково негативні результати на самому початку хвороби.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу