Захворюваність пішла на спад

Семиденна захворюваність у середньому по країні також впала і становить 16,6 на 100 тисяч населення – це найнижчий показник з 4 жовтня 2020 р.

До теми Вакцинація проти коронавірусу допомагає захистити нещеплених людей

Через покращення епідеміологічної ситуації в уряді країни обговорюють можливість послаблення маскового режиму.

Зокрема, міністр охорони здоров'я Єнс Шпан виступає за поступову відмову від масок.

Спершу планують скасувати носіння засобів захисту на відкритому повітрі, а у регіонах з дуже низьким рівнем захворюваності та високим рівнем вакцинації поступово хочуть відмовитися від масок й у закритих приміщеннях.

Статистика COVID-19 в Німеччині

Від початку пандемії у ​​Німеччині заразилися коронавірусом 3 715 518 людей, жертвами недуги стали 89 844 інфікованих.

Щонайменше одну дозу вакцини у ФРН отримало 48,1% населення, повністю щеплені 25,7%.