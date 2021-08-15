Хворий 3 тижні страждав від сухого кашлю, лихоманки та задишки. Під час госпіталізації на його рентгенівських знімках медики виявили колапс легені.

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У пацієнта діагностували напружений пневмоторакс, який виникає тоді, коли повітря затримується в плевральній порожнині під тиском. Такий стан може виникати від важкої травми грудної клітки, перелому ребра, внаслідок дайвінгу чи прогулянок на великій висоті.

Але нічого з цього з чоловіком не ставалося. Лише в дитинстві він хворів астмою, а впродовж життя був завзятим курцем.

З огляду на історію хвороби, обстеження та рентгенологічні результати, цілком ймовірно, що цей пацієнт страждав на COVID-19, який потім ускладнився пневмотораксом,

– розповіли в лікарні.

Чоловікові надали екстрену допомогу із введенням дихальної трубки та провели дренаж легені.