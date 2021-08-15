Коронавірус викликав важке ускладнення у затятого курця
Джерело:The Sun
У Лондоні 36-річний пацієнт з коронавірусом потрапив до реанімації через пошкодження легені. Лікарі зробили йому терміновий дренаж.
Хворий 3 тижні страждав від сухого кашлю, лихоманки та задишки. Під час госпіталізації на його рентгенівських знімках медики виявили колапс легені.
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У пацієнта діагностували напружений пневмоторакс, який виникає тоді, коли повітря затримується в плевральній порожнині під тиском. Такий стан може виникати від важкої травми грудної клітки, перелому ребра, внаслідок дайвінгу чи прогулянок на великій висоті.
Але нічого з цього з чоловіком не ставалося. Лише в дитинстві він хворів астмою, а впродовж життя був завзятим курцем.
З огляду на історію хвороби, обстеження та рентгенологічні результати, цілком ймовірно, що цей пацієнт страждав на COVID-19, який потім ускладнився пневмотораксом,
– розповіли в лікарні.
Чоловікові надали екстрену допомогу із введенням дихальної трубки та провели дренаж легені.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу