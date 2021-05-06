У новому глобальному дослідженні вчені зробили вельми тривожні висновки: COVID-19 може викликати інсульт у молодих пацієнтів, в тому числі без супутніх захворювань.

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Інсульт в молодих людей після коронавірусу

З 432 осіб гострим ішемічним інсультам, включених в дослідження, 104 (21,4%) були молодше 55 років.

Більш того, інфекція може спровокувати інсульт навіть у тих пацієнтів, у яких він би ніколи не трапився, якби вони не захворіли – у 105 осіб (24,4%) не було виявлено жодного чинника ризику цього стану.

Найдивнішим відкриттям було те, що приблизно 40% пацієнтів навіть не підозрювали про те, що інфіковані SARS-CoV-2. Інфекція підтвердилася у них тільки при госпіталізації з інсультом.

Дослідження показало також, що пацієнти молодше 55 років частіше за все страждали від інсультів, пов'язаних з оклюзією (закупоркою) великих судин, що, як правило, призводить до найгірших клінічних наслідків у порівнянні з оклюзією дрібних судин.

COVID-19 – це не грип і не проста вірусна інфекція. Ці результати ясно показують, що молоді люди, які формально не входять в групу ризику коронавірусу, вразливі для інсультів та інших наслідків впливу інфекції в найближчій і довгостроковій перспективі,

– повідомили автори дослідження.

Інсульт після інфекційних хвороб

Ризик інсульту може збільшуватися після перенесених гострих респіраторних інфекцій. Раніше дослідження показували, що в перші дні після грипу і пневмонії він вище в 3 – 7 разів. У цьому контексті COVID-19 не став винятком: зростання ризику інсульту при коронавірусі пов'язують із запаленням і збільшенням згортання крові.