Коронавірус викликає неврологічні хвороби навіть у дітей

Діти значно легше переносять коронавірусну інфекцію і рідше потребують госпіталізації в порівнянні з дорослими. Однак вони не захищені не тільки від тяжкого перебігу COVID-19, а й від серйозних наслідків.

Як відбувалося дослідження

Група вчених з Великобританії проаналізувала дані понад 1,3 тисячі дітей до 18 років, які були госпіталізовані з COVID-19. Середній вік учасників дослідження становив 9 років. У 52 пацієнтів, виписаних зі стаціонару, були виявлені неврологічні та психіатричні захворювання.

Також на тему: Прийом антибіотиків в дитинстві змінює структуру мозку

Як часто в дітей виникають ускладнення після коронавірусу

За оцінками фахівців, в середньому такі розлади проявляються у 3,8 зі 100 дітей, які перенесли госпіталізацію через коронавірусну інфекцію, і найчастіше у чорношкірих і азіатів (69% пацієнтів).

Всіх учасників розділили на дві групи: в першу потрапили діти з первинним неврологічним розладом, пов'язаним з COVID-19, в другу вчені включили пацієнтів з неврологічними проявами мультисистемного запального синдрому (MIS-C) – рідкісного стану, що викликає запалення в стінках артерій і здатен ускладнити приплив крові до серця. Воно виникає через кілька тижнів після зараження SARS-CoV-2 у дітей.

Які ускладнення виникають найчастіше

В першу групу потрапили 27 дітей, і найчастіше у них виявлялися демієлінізуючі захворювання, при яких пошкоджується мієлінова оболонка нейронів і порушується проведення сигналів по нервах, важка енцефалопатія, синдром Гієна-Барре, хорея (рухове порушення), психоз і транзиторна ішемічна атака.

У 25 дітей з другої групи, тобто з мультисистемним запальним синдромом, були діагностовані енцефалопатія, зміна поведінки, галюцинації та ознаки периферичної та центральної нервової системи.

Наслідки ускладнень

Автори дослідження відзначили, що в порівнянні з пацієнтами з MIS-C у дітей з першої групи поширеність нейроіммунних порушень була вищою. Однак пацієнти з мультисистемним запальним синдромом частіше потрапляли в реанімацію. На момент виписки з лікарні у зв'язку з різними ускладненнями 33% дітей з першої групи мали інвалідність, серед пацієнтів з MIS-C – 28%, ще одна дитина померла в результаті інсульту.