Коронавірус викликає нові захворювання у літніх людей

Відомо, що легені – далеко не єдина ціль коронавірусу, і патоген може вражати інші життєво важливі органи. Велике американське дослідження підтвердило, що COVID-19 особливо небезпечний для людей похилого віку.

Нове дослідження наслідків коронавірусу

Для оцінки наслідків коронавірусу для людей похилого віку, фахівці вивчили медичні страховки 133 тисяч пацієнтів, старших 65 років. У кожного з них було діагностовано COVID-19 у 2020 році. Їхні дані порівняли з показниками двох груп людей тієї ж вікової групи без коронавірусу, а також із ще однією групою пацієнтів, які перенесли різні інфекції дихальних шляхів.

Також на тему: Як вчасно розпізнати інсульт і врятувати життя: головні ознаки та причини

Вчені зосередилися на різних захворюваннях та станах, які були вперше діагностовані через три тижні та пізніше після COVID-19 або інших інфекцій. У групі пацієнтів, які перенесли коронавірус, 32% учасників були змушені звернутися за медичною допомогою. Це на 11% більше у порівнянні з тими, у кого було діагностовано інші респіраторні інфекції.

Які хвороби найчастіше виникають після коронавірусу

Найчастіше люди після коронавірусу скаржилися на:

дихальну недостатність;

підвищену стомлюваність;

підвищений артеріальний тиск;

порушення серцевого ритму;

проблеми з пам'яттю.

Також у цій групі нерідко діагностували пошкодження нирок, діабет, анемію порушення згортання крові (гіперкоагуляція) та різні психічні та неврологічні розлади, включаючи інсульт та деменцію. Примітно, що у пацієнтів після інших респіраторних інфекцій переважно були скарги на утруднене дихання і стомлюваність.

Найвищий ризик ускладнень був у пацієнтів, старших 75 років, а також тих, хто мав тяжкий перебіг COVID-19 і у чоловіків,

– зазначили науковці.

Вони наголосили, що літні люди після коронавірусу потребують підвищеної уваги з боку лікарів.