Коронавірус викликає смертельно небезпечні зміни у мозку

Легені – далеко не єдина ціль для коронавірусу, і патоген може вражати центральну нервову систему, викликаючи втрату нюху, зниження когнітивних функцій та інші ускладнення. Нове дослідження показало, що в окремих випадках COVID-19 може викликати ще більш серйозні стани.

Дослідження впливу коронавірусу на мозок

До наглядового дослідження включили дані близько 40 тисяч пацієнтів, поміщених у сім лікарень США та країнах Західної Європи. Середній вік учасників становив 66 років, чоловіків було вдвічі більше ніж жінок.

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У багатьох пацієнтів раніше було діагностовано серцево-судинні захворювання, діабет та інші хронічні патології. Серед тих, хто за призначенням лікарів пройшов магнітно-резонансну томографію (МРТ) або комп'ютерну томографію (КТ) головного мозку, серйозні ускладнення виявили у 442 осіб.

Важкі наслідки коронавірусу

За оцінками вчених, частота таких ускладнень становить приблизно 1% від загальної кількості пацієнтів. Найбільш поширеними ускладненнями були ішемічний інсульт (6,2%), крововилив або кровотеча (3,72%), енцефаліт (0,47%).

У поодиноких випадках у пацієнтів діагностували гострий дисемінований енцефаломієліт, який характеризується запаленням головного та спинного мозку, а також синдром енцефалопатії, що викликає симптоми, схожі з ознаками інсульту.

Було багато написано про проблеми з легенями, пов'язані з COVID-19, але ми нечасто говоримо про інші органи, в яких виникають порушені через інфекцію. Наше дослідження показує, що ускладнення з боку центральної нервової системи є важливою причиною смертності,

– зазначили науковці.

Раніше дослідження показали, що молекули на поверхні вірусів сприяють агрегації токсичних білків, які є ознаками нейродегенеративних захворювань. Отримані дані підтверджують гіпотезу інфекційної природи деменції.