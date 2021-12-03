Інфекцію SARS-CoV-2 виявили у 3 оленів у Квебеку в регіоні Естрі. Аналізи проводились наприкінці листопада.

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Про незвичайних пацієнтів повідомили у Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

Поки що немає відомих випадків передачі вірусу SARS-CoV-2 від оленів до людини. COVID-19 залишається, перш за все, хворобою людини з типовою передачею від людини до людини,

– йдеться у заяві канадського Міністерства навколишнього середовища та зміни клімату.

Як недугу виявили в оленів

З початку пандемії різні федеральні канадські установи, уряди провінцій та дослідницькі інститути аналізували поширення коронавірусу у дикій природі, оскільки вже відомі поодинокі випадки інфікування тварин. Поки що невідомо, якими будуть наслідки передачі COVID-19, до прикладу, хижакам, які полюють на оленів.

Нині Міністерство навколишнього середовища та зміни клімату очікує на результати тестування ще близько 3 тисяч зразків.

Люди можуть заразити тварин коронавірусом

Люди, інфіковані коронавірусом SARS-CoV-2, можуть заразити домашніх тварин. Натомість, на думку експертів, практично неможливо, щоб тварина інфікувала людину.

Також немає жодних даних про те, що на коронавірус хворіли свійські тварини. Переважно хворобу виявляли у мешканців зоопарків та у норок на хутряних фермах.

У Монголії від коронавірусу померли 2 бобри. Це перші відомі випадки смерті тварин від COVID-19.



Коронавірус у домашніх тварин / Джерело: CDC / Інфографіка 24 каналу