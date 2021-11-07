Коронавірус вперше виявили у виду тварин, стійких навіть до сказу і чумки
Джерело:DenverZoo
У зоопарку Денвера (штат Колорадо, США) коронавірус виявили у двох гієн. Це перший у світі випадок, коли тварини цього виду заразилися на COVID-19.
Як почуваються тваринки
За словами представника зоопарку, у тих гієн, що заразилися коронавірусом дуже легкі симптоми захворювання, зокрема легка млявість, невеликі виділення з носа та періодичний кашель.
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Тварини – 22-річна Нгозі та 23-річний Кібоведуть – активно і нормально взаємодіють з доглядачами.
Представники зоопарку зауважили, що гієни – стійкі, витривалі тварини, яким дуже важко захворіти навіть на такі хвороби як:
- сибірська виразка;
- сказ;
- чумка.
Втім хворі гієни повинні повністю одужати. Вважається, що це перші представники цього виду у всьому світі, у яких підтвердили COVID-19.
Дві гієни в американському зоопарку захворіли на COVID-19 / Фото DenverZoo
Не лише вони
В зоопарку Денвера коронавірус виявили і у інших тварин також. Зокрема, у 11 левів і 2 тигрів результати тесту на COVID-10 виявилися позитивними.
Зокрема тигри – Юрій та Микита – позбулися вірусу й здорові, а всі леви або повністю одужали, або демонструють зниження вірусного навантаження.
"Тепер на підставі численних повідомлень ми знаємо, що багато видів тварин можуть бути чутливими до COVID-19, тому зберігаємо пильність і обережність при роботі з усіма нашими 3 000 тваринами 450 різних видів", – мовиться у повідомленні.
Люди можуть заразити тварин коронавірусом
- Люди, інфіковані коронавірусом SARS-CoV-2, можуть заразити домашніх тварин. Натомість, на думку експертів, практично неможливо, щоб тварина інфікувала людину.
- Також немає жодних даних про те, що на коронавірус хворіли свійські тварини.