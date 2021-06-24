Нове дослідження

Нове дослідження провели вчені з Університету Техасу, які в лабораторних умовах інфікували коронавірусом хом'яків. Цих гризунів часто використовують для моделювання перебігу COVID у людей.

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Частинки SARS-CoV-2 були виявлені в сім'яниках всіх заражених хом'яків протягом першого тижня, проте пізніше рівень вірусного навантаження поступово знижувався. Фахівці припустили, що цей процес може відбуватися також у всіх чоловіків з COVID-19, від легкої до важкої форми.

Інші докази впливу коронавірусу на чоловіче здоров'я

На підтвердження своїх висновків автори дослідження відзначили, що пацієнти з коронавірусом нерідко скаржаться на болі в паховій області і яєчках, у деяких з них знижувався рівень тестостерону. Крім того, під час розтину тіл померлих від COVID-19 виявило порушення роботи тестикул на клітинному рівні.

Вкрай важливо вивчити, як він може вплинути на тестикули, оцінити вплив на тяжкість захворювання і репродуктивну функцію, а також можливість передачі статевим шляхом,

– зазначили автори дослідження.

Раніше німецькі вчені дійшли до схожих висновків. Вони проаналізували вплив інфекції на чоловічу фертильність, оцінивши маркери запалення, окисного стресу і якість сперми у чоловіків дітородного віку з підтвердженим COVID-19. У всіх учасників показники були значно знижені в порівнянні з контрольною групою.

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