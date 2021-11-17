Коронавірус втричі погіршує ризик проблеми зі сном

Люди, які хворіли на коронавірус, часто відчувають неврологічні порушення. В них підвищується ризик психічних захворювань, втоми та проблем зі сном.

До таких висновків дійшли вчені з Великої Британії після аналізу електронних записів первинної медико-санітарної допомоги 226 521 людини в період з лютого 2020 по грудень 2020 року.

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Втома та проблеми зі сном

Результати показали, що після позитивного результату ПЛР-тесту на втому скаржились майже в шість разів частіше. Крім того, у таких людей збільшився втричі ризик проблем зі сном у порівнянні з пацієнтами без позитивного результату.

Ризик психічних порушень

Також на 83% збільшилась кількість психічних захворювань у людей, які мали коронавірус. Проте ризик психічних захворювань серед людей, які отримали негативний результат ПЛР, також збільшився на 71%, у порівнянні з населенням загалом.

Тому це викликає деякі сумніви в тому, що COVID-19 безпосередньо викликає психічне захворювання. Хоча втома, безсумнівно, є наслідком COVID-19, ризик виникнення проблем зі сном також дуже високий,

— зазначили науковці.

Раніше науковці з'ясували, що обструктивне апное та інші розлади сну, які перешкоджають нормальному диханню, можуть значно погіршити перебіг коронавірусу, вважають автори нового дослідження.