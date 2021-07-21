За даними статистичного відомства, всього в травні померло 57 293 українців. Зокрема внаслідок ускладнень коронавірусу – 6 327 людей. Про це свідчать дані Державної служби статистики про кількість померлих із зазначенням причин.

Актуально COVID-статистика в Україні: захворіли 655 людей, 13 – померли

Інші причини смерті українців

Найбільш часта причина смерті з початку року – хвороби системи кровообігу, від яких померло 185 828 людей, зокрема:

від ішемічної хвороби серця – 129 918 осіб,

від цереброваскулярних хвороб (інсульту) – 35 424 осіб.

За даними Держстату, за січень – травень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 2 710 людей, серед них туберкульоз – 1 264, від СНІДу померло 983 українців.

Хвороби органів дихання стали причиною смерті 10 464 людей (зокрема від грипу та пневмонії померли 8 252 людини).

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 10 316 осіб.

Крім того, 11 345 українців загинули в результаті зовнішніх причин, серед них: