За даними статистичного відомства, всього в травні померло 57 293 українців. Зокрема внаслідок ускладнень коронавірусу – 6 327 людей. Про це свідчать дані Державної служби статистики про кількість померлих із зазначенням причин.

Актуально COVID-статистика в Україні: захворіли 655 людей, 13 – померли

Інші причини смерті українців

Найбільш часта причина смерті з початку року – хвороби системи кровообігу, від яких померло 185 828 людей, зокрема:

  • від ішемічної хвороби серця – 129 918 осіб,
  • від цереброваскулярних хвороб (інсульту) – 35 424 осіб.

За даними Держстату, за січень – травень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 2 710 людей, серед них туберкульоз – 1 264, від СНІДу померло 983 українців.

Хвороби органів дихання стали причиною смерті 10 464 людей (зокрема від грипу та пневмонії померли 8 252 людини).

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 10 316 осіб.

Крім того, 11 345 українців загинули в результаті зовнішніх причин, серед них:

  • транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1 172 громадян,
  • утоплення – 390,
  • загибель під час пожежі – 671,
  • випадкове отруєння (крім алкоголю) – 766,
  • отруєння алкоголем – 881,
  • самогубства – 2356,
  • умисні вбивства – 537.