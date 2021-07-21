За даними статистичного відомства, всього в травні померло 57 293 українців. Зокрема внаслідок ускладнень коронавірусу – 6 327 людей. Про це свідчать дані Державної служби статистики про кількість померлих із зазначенням причин.
Актуально COVID-статистика в Україні: захворіли 655 людей, 13 – померли
Інші причини смерті українців
Найбільш часта причина смерті з початку року – хвороби системи кровообігу, від яких померло 185 828 людей, зокрема:
- від ішемічної хвороби серця – 129 918 осіб,
- від цереброваскулярних хвороб (інсульту) – 35 424 осіб.
За даними Держстату, за січень – травень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 2 710 людей, серед них туберкульоз – 1 264, від СНІДу померло 983 українців.
Хвороби органів дихання стали причиною смерті 10 464 людей (зокрема від грипу та пневмонії померли 8 252 людини).
Хвороби органів травлення стали причиною смерті 10 316 осіб.
Крім того, 11 345 українців загинули в результаті зовнішніх причин, серед них:
- транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1 172 громадян,
- утоплення – 390,
- загибель під час пожежі – 671,
- випадкове отруєння (крім алкоголю) – 766,
- отруєння алкоголем – 881,
- самогубства – 2356,
- умисні вбивства – 537.