Коронавірус: за добу в Україні майже 21 тисяча хворих і 6 тисяч госпіталізацій

Впродовж минулої доби, 23 жовтня, в Україні інфікувалися коронавірусом 20 791 людей. Серед них – 1 533 дітей та 237 медпрацівників.

Ситуація з коронавірусом

До лікарень госпіталізували 5 924 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 386 пацієнтів. Водночас видужала – 6 081 особа.

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Як просуваються тестування

Впродовж минулої доби в Україні провели 110 224 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 59 357;

методом ІФА – 11 708;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 159.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 998 випадків;

Вінницька область – 422 випадки;

Волинська область – 395 випадків;

Дніпропетровська область – 2211 випадків;

Донецька область – 1 380 випадків;

Житомирська область – 950 випадків;

Закарпатська область – 211 випадків;

Запорізька область – 1 060 випадків;

Івано-Франківська область – 737 випадків;

Київська область – 880 випадків;

Кіровоградська область – 163 випадки;

Луганська область – 270 випадків;

Львівська область – 1 509 випадків;

Миколаївська область – 366 випадків;

Одеська область – 1 403 випадки;

Полтавська область – 970 випадків;

Рівненська область – 488 випадків;

Сумська область – 908 випадків;

Тернопільська область – 647 випадків;

Харківська область – 1 508 випадків;

Херсонська область – 1 085 випадків;

Хмельницька область – 897 випадків;

Черкаська область – 598 випадків;

Чернівецька область – 499 випадків;

Чернігівська область – 236 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація в Україні

За весь час пандемії в Україні зафіксували 2 769 405 випадків захворювання на коронавірус. Станом на 24 жовтня одужали 2 375 776 людей. Однак не вдалося побороти недугу 63 872 мешканцям країни.

За минулу добу 177 730 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 129 530 людей, повністю імунізовані – 48 200 людей.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щепили 8 890 454 людини, з них отримали одну дозу – 8 890 452 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 963 577 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 15 854 029 щеплень.

Як записатися на вакцинацію та які документи потрібні? Записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс



Якщо у вас підписана декларація з сімейним лікарем, жодних документів не потрібно. Якщо ж ні, з собою потрібно взяти паспорт та ІПН. Записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс Helsi . Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або, знову ж таки, через свого лікаря.Якщо у вас підписана декларація з сімейним лікарем, жодних документів не потрібно. Якщо ж ні, з собою потрібно взяти паспорт та ІПН.