43-річний Френсіс Гонкалвес втратив всю свою родину через коронавірус. Причому все її члени були затятими противниками вакцинації.

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Смерть антивакцинаторів від коронавірусу

Френсіс втратив трьох найближчих йому людей в минулому місяці протягом одного тижня. Він пояснив, що усі три його родичі, які проживали в Португалії, відмовилися робити собі щеплення проти коронавірусу, ставши жертвами антивакцинаторської пропаганди.

Чоловік вважає, що вірус поширився серед родичів під час сімейної вечері. Він тепер закликає інших людей ні в якому разі не повторювати страшних помилок його сім'ї та не вірити в теорії змови.

Якщо є така можливість, потрібно обов'язково вакцинувати себе і всіх своїх рідних, незалежно від того, наскільки здоровими та дужими вони себе почувають,

– заявив чоловік.

Брат був абсолютно здоровим

Хоча у матері Френсіса були хронічні хвороби, а його батько недавно лежав у лікарні з каменями в нирках, молодший брат був абсолютно здоровий. І смерть 40-річного здорового чоловіка найбільше шокувала Френсіса. Він переконаний, що ніколи не зустрічав більш здорової людини у своєму житті.

Френсіс впевнений, що вакцина врятувала б життя його брату, який весь вільний час проводив спортзалі, бігав, а останні 15 років не випив жодної алкогольного напою і їв тільки здорову їжу.

Це не поодинокі випадки, коли люди, які не вірять в коронавірус або відкидають ефективність вакцин, помирають від нього. Сьогодні, 9 серпня, стало відомо про смерть Діка Фаррела, популярного радіо- та телеведучого в США, який виступав проти вакцинації населення.