Коронавірус на Закарпатті не вщухає: за добу померла рекордна кількість хворих
В Закарпатській обласній лікарні з минулу добу померло 20 хворих на COVID-19. Це рекордний показник від початку пандемії.
Джерело:Главком
Головний лікар Закарпатської обласної лікарні Юрій Яцина розповів, що реанімаційні місця обмежені. Тож багато пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії на кисневих концентраторах.
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Якщо під час першої й другої хвилі було десь 10% кисневозалежних, то зараз за 80%. Багато пацієнтів поступають із пониженою сатурацією в межах 80%, вони потребують переведення до реанімацій. Та реанімаційні місця обмежені. Тому пацієнти перебувають у відділеннях інтенсивної терапії на кисневих концентраторах,
– розповів він.
Яцина повідомив, що нині в лікарні є 20 точок для кисневозалежних. У корпусі для пацієнтів з COVID-19 є генератор, який виробляє кисень. А ще в медичній установі є лікарня, яка має 110 концентраторів кисню.
Ситуація з коронавірусом на Закарпатті: коротко
- Зросли захворюваність і смертність у віковій групі 35 – 45 років. Усі палати інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні заповнені.
- Від 8 березня в регіоні почала діяти червона карантинна зона.
- За минулу добу, 9 березня, в області зафіксували 399 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість виявлених інфікованих зросла 44 908.
- Від початку пандемії недугу подолали 32 916 мешканців Закарпаття. Станом на 10 березня в області зафіксовано 10 960 активних хворих.
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