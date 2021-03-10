Коронавірус на Закарпатті не вщухає: за добу померла рекордна кількість хворих

В Закарпатській обласній лікарні з минулу добу померло 20 хворих на COVID-19. Це рекордний показник від початку пандемії.

Головний лікар Закарпатської обласної лікарні Юрій Яцина розповів, що реанімаційні місця обмежені. Тож багато пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії на кисневих концентраторах.

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Якщо під час першої й другої хвилі було десь 10% кисневозалежних, то зараз за 80%. Багато пацієнтів поступають із пониженою сатурацією в межах 80%, вони потребують переведення до реанімацій. Та реанімаційні місця обмежені. Тому пацієнти перебувають у відділеннях інтенсивної терапії на кисневих концентраторах,

– розповів він.

Яцина повідомив, що нині в лікарні є 20 точок для кисневозалежних. У корпусі для пацієнтів з COVID-19 є генератор, який виробляє кисень. А ще в медичній установі є лікарня, яка має 110 концентраторів кисню.

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