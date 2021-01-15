Фахівці з інфекційних захворювань і чиновники від охорони здоров'я попереджають, що коронавірус, що став причиною пандемії, стане ендемічним захворюванням, тобто буде супроводжуватиме людство постійно, хай і не в таких загрозливих масштабах, як зараз.

COVID-19 уже нікуди не зникне

З цією думкою погодився глава компанії Moderna, яка розробила один з варіантів вакцини, пише CNBC. Медичним працівникам доведеться постійно стежити за появою нових варіантів коронавірусу, щоб вчені могли створювати вакцини для боротьби з ними.

До теми Знижують імунну відповідь в 10 разів: дослідили нові мутації коронавірусу

Нам доведеться жити з цим вірусом, як ми думаємо, вічно,

– заявив він під час конференції з охорони здоров'я JPMorgan Healthcare.

Такої ж думки дотримується і головний науковий радник Британії.

Швидше за все, коронавірус перетвориться в сезонне захворювання на кшталт грипу,

– сказав він на засіданні стратегічного комітету з національної безпеки в Лондоні.

Мутації коронавірусу – його сила

Зовсім недавно вчені зі штату Огайо, США, виявили два нові варіанти вірусу, що виникли в Штатах. Один з них швидко став панівним штамом в Колумбусі, столиці штату, всього за три тижні кінця грудня — початку січня.

Раніше вчені виявили нові мутації вірусу в Великобританії, Японії та ПАР.

Крім того, в уже 12 країнах виявлено носії нової мутації SARS-CoV-2, яка знижує імунну відповідь більш ніж в 10 разів, тобто знижує ефективність вакцини.

Представники фармацевтичних компаній, які розробили основні види вакцин від коронавірусу, стверджують, що їх препарати здатні впоратися з новими штамами, хоча повної впевненості в цьому у них немає.