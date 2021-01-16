Станом на 16 січня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє – 788 людей. Всього за час пандемії від коронавірусної хвороби видужали 14098 військовослужбовців, натомість померли від ускладнень – 38.

На ізоляції перебуває 22 військовослужбовці ЗСУ, у 4 з них ізоляція закінчується у найближчі 3 доби. Такі дані опублікувало Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Актуально Коронавірус в Україні: 7 729 нових випадків за добу

Добова статистика COVID-19 в ЗСУ

Від учора в Збройних силах України зареєстрували 70 нових випадків передачі коронавірусної хвороби. З 70 хворих госпіталізації до закладів охорони здоров'я потребували 7 осіб.

Куди госпіталізували хворих військових:

3 військовослужбовці – у Військово-медичний клінічний центр Східного регіону.

По 1 військовослужбовцю у Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Військово-медичний клінічний центр Західного регіону та Запорізький військовий госпіталь.

1 працівник ЗС України – у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування. Тим часом на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 63 особи.

У яких регіонах проходитимуть ізоляцію військові:

Київська область – 16 військовослужбовців.

Миколаївська область –10 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України.

Львівська область – 6 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України.

Дніпропетровська область – 2 військовослужбовці та 3 працівники ЗС України.

Одеська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України.

Харківська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України.

Чернігівська область – 3 військовослужбовці.

Житомирська область – 4 військовослужбовці.

Донецька та Вінницька області – по 2 військовослужбовці.

Черкаська, Хмельницька, Івано-Франківська та Волинська області – по 1 військовослужбовцю.

Їх стан здоров'я теж задовільний, а перебіг захворювання визначили як легкий.

Зверніть увагу! Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними).