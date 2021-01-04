Коронавірус в Збройних силах України: 8 нових випадків інфікування
Станом на 4 січня у Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 1661 військовий. Впродовж минулої доби зареєстрували 8 нових випадків інфікування.
Стан хворих військових
Із 8 нових інфікованих – госпіталізації потребував 1 військовий. Він перебуває у Полтавському військовому госпіталі. Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил ЗСУ.
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Інші 7 перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Загалом на ізоляції перебувають 79 військових.
Нагадаємо, що загалом в Україні станом на 4 січня лабораторно підтверджений 1 078 251 випадок COVID-19.
Покращення показників захворюваності на коронавірус в Україні прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він пов'язав різкий спад кількості інфікувань новорічними канікулами.
COVID-19 в Україні
- За весь час пандемії захворіли – 1 078 251 мешканець України.
- Станом на 4 січня одужали 733 558 інфікованих.
- Натомість померли – 18 927 пацієнтів.
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