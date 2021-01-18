Станом на 18 січня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє – 804 людини. Всього за час пандемії одужало – 14 158 військових, померли від ускладнень, на жаль, 38 військових.

На ізоляції перебуває 28 військовослужбовців, зокрема, у 8 з них ізоляція закінчується у найближчі 3 доби. Про це повідомило Командування медичних сил Збройних сил України.

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Добова статистика COVID-19 в ЗСУ

Від учора на коронавірусну хворобу захворіли 23 військовослужбовці, з них госпіталізації потребували 3 хворих. Їх стан здоров'я задовільний, вони отримують необхідне лікування.

До яких закладів охорони здоров'я госпіталізували військових:

2 військовослужбовці – у Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ".

1 військовослужбовець – до 65 військового мобільного госпіталю.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 20 хворих на COVID-19 військових. Вони теж, за даними Командування медичних сил ЗСУ, у стабільному стані, у них легкий перебіг коронавірусної хвороби.

У яких регіонах проходять ізоляцію хворі

Київська область – 11 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України.

Донецька область – 4 військовослужбовці.

Житомирська область – 2 військовослужбовці.

Львівська та Миколаївська область – по 1 військовослужбовцю