Після COVID-19 людей можуть турбувати різні ускладнення
Люди, які перехворіли на коронавірус ще певний час можуть відчувати серйозні наслідки постковідного синдрому. Найчастіше – це втома, виснаження, головний біль і задишка.
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Тож, люди, які вже начебто абсолютно здорові, можуть почуватись хворими. Вчені нарешті зрозуміли, чому так відбувається.
COVID-19 і порушення системи кровообігу
Німецькі вчені з Центру Макса Планка виявили, що саме погіршення роботи кров'яних клітин і викликає ускладнення після коронавірус.
Змінюється жорсткість та розмір червоних і білих кров'яних тілець у клітинах крові.
Вчені знайшли причину високого ризику утворення тромбів після COVID-19 / Фото Unsplash
Як проводили дослідження
Вчені проаналізували клітини крові 17 людей, які хворіли на коронавірус у важкій формі, 14 учасників одужали від коронавірусу, і ще 24 людини були здоровими та не хворіли ще на COVID-19.
Усього науковці вивчили 400 мільйонів клітин крові. У ході дослідження застосовували спеціальний метод – цитометрію деформованості в реальному часі RT-DC (під час дослідження клітини пропускали через вузенький канал пристрою).
Результати роботи
За словами директора інституту Макса Планка, вченим вдалось зафіксувати чіткі та тривалі зміни в клітинах крові, як під час важкого перебігу хворобу, так і після одужання від коронавірусу.
Коронавірус змінює клітини крові / Фото Unsplash
Це доводить те, що клітини хворих людей були пошкоджені, а у здорових людей клітини крові еластичніші та проходять крізь найтонші вени, що не сприяє утворенню тромбів.
Крім того, науковці виявили, що форма білих кров'яних тілець (лейкоцитів) була менш жорсткою у пацієнтів з COVID-19, у той час, як моноцити, були значно більшими, що теж може бути першопричиною утворення тромбів.