Коронавірус змінює клітини крові в усіх, хто перехворів ним

Нові дослідження підтверджують, що стійкий слід коронавірусу в організмі може бути пов'язаний з тим, що вірус вносить значні зміни в клітини крові. Це може проявлятися і через кілька місяців після виявлення інфекції.

Після COVID-19 людей можуть турбувати різні ускладнення

Люди, які перехворіли на коронавірус ще певний час можуть відчувати серйозні наслідки постковідного синдрому. Найчастіше – це втома, виснаження, головний біль і задишка.

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Тож, люди, які вже начебто абсолютно здорові, можуть почуватись хворими. Вчені нарешті зрозуміли, чому так відбувається.

COVID-19 і порушення системи кровообігу

Коронавірус негативно впливає на кровообіг, в результаті чого у людей може бути тромбоз або закупорка судин. Також після перенесеної хвороби кров втрачає нормальну функціональність, щоб розносити кисень по організму.

Німецькі вчені з Центру Макса Планка виявили, що саме погіршення роботи кров'яних клітин і викликає ускладнення після коронавірус.

Змінюється жорсткість та розмір червоних і білих кров'яних тілець у клітинах крові.



Вчені знайшли причину високого ризику утворення тромбів після COVID-19 / Фото Unsplash

Як проводили дослідження

Вчені проаналізували клітини крові 17 людей, які хворіли на коронавірус у важкій формі, 14 учасників одужали від коронавірусу, і ще 24 людини були здоровими та не хворіли ще на COVID-19.

Усього науковці вивчили 400 мільйонів клітин крові. У ході дослідження застосовували спеціальний метод – цитометрію деформованості в реальному часі RT-DC (під час дослідження клітини пропускали через вузенький канал пристрою).

Результати роботи

За словами директора інституту Макса Планка, вченим вдалось зафіксувати чіткі та тривалі зміни в клітинах крові, як під час важкого перебігу хворобу, так і після одужання від коронавірусу.

Згідно з результатами дослідження, розмір та деформованість червоних кров'яних клітин (еритроцитів) у хворих учасників дуже відрізнялися від клітин здорових людей, які не хворіли на коронавірус.



Коронавірус змінює клітини крові / Фото Unsplash

Це доводить те, що клітини хворих людей були пошкоджені, а у здорових людей клітини крові еластичніші та проходять крізь найтонші вени, що не сприяє утворенню тромбів.

Крім того, науковці виявили, що форма білих кров'яних тілець (лейкоцитів) була менш жорсткою у пацієнтів з COVID-19, у той час, як моноцити, були значно більшими, що теж може бути першопричиною утворення тромбів.