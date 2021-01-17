У Збройних Силах України станом на 17 січня коронавірусом хворіє 808 військовослужбовців та працівників ЗСУ. Всього за час пандемії одужало 14 131 особа. На жаль, не змогли побороти недугу 38 людей.

Яка ситуація з коронавірусом у ЗСУ За минулу добу зареєстровано 53 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це у фейсбуці повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил. Читайте також Україна піднялась у рейтингу найпотужніших армій світу: яке місце посідають ЗСУ На ізоляції та самоізоляції перебуває 20 осіб. У 3 військовослужбовців карантинні обмеження закінчуються у найближчі 3 доби. До лікарень госпіталізовано 10 осіб Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ;

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовці;

Чернігівський військовий госпіталь – 2 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Миколаївський та Черкаський військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю. Усі пацієнти у задовільному стані отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома перебуває 43 особи Львівська область – 11 військовослужбовців;

Дніпропетровська область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ;

Полтавська область – 5 військовослужбовців;

Одеська та Вінницька області – по 4 військовослужбовці;

Київська та Чернігівська області – по 1 військовослужбовцю та по 1 працівнику ЗСУ;

Миколаївська та Запорізька області – по 2 військовослужбовці;

Харківська, Чернігівська, Житомирська, Хмельницька та Херсонська області – по 1 військовослужбовцю. У хворих на коронавірус спостерігається легкий перебіг захворювання. Зверніть увагу! За минулу добу, 16 січня, в Україні на коронавірус захворіли ще 5 990 людей. За весь час пандемії в Україні захворіло 1 160 682 особи, одужало – 865 960 осіб, летальних випадків – 20 802. Яка кількість захворювань в регіонах за добу – читайте за посиланням.